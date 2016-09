Varmerekord i Oslo natt til fredag

– Ut ifra de målingene vi gjorde i natt kan vi fastslå at det aldri har vært målt så høy nattemperatur i Oslo i september noensinne. 16.9 grader er rekord. Den siste rekorden ble målt i i 2009 med 16 grader, fortalte klimaforsker Jostein Mamen ved Meteorologisk institutt til Aftenposten fredag.

For å finne den forrige rekorden må du tilbake til 16. september 1947. Altså en uke senere. Da ble det også målt en nattetemperatur på 16 grader. I 1882 ble det målt 16.2 grader.

– Slike temperaturer er altså ikke helt normalt?

– Nei, det er ikke helt vanlig. Tidligere i uken var det fint om dagen, men fortsatt kaldt om natten. Overskyet vær, sønnavind og en mild, sørlig luftstrøm er årsaken til de høye nattetemperaturene, fortsetter Mamen.

– Sommeren er forlenget

Vakthavende meteorolog i Oslo, Terje Alsvik Walløe, opplyser lørdag morgen at rekorden fortsatt står:

– Natt til i dag var minimum på 13,4 grader. Det er fortsatt mildt for å være en septembernatt.

Den milde temperaturen vil fortsette utover helgen og uken som kommer.

– Det blir milde temperaturer både dag og natt for Oslo-området. Lørdag kan bli en grå dag med noe regn, og det vil regne en del natt til søndag. Men utover dagen vil det klarne opp og solen vil komme frem. Vi kan forvente opp mot 20 grader søndag ettermiddag, sier Walløe.

– Mandag blir også en fin dag, og det blir en del fint vær utover uken. Det kan bli en del skyer i midten av uken, men det store bildet er at det fortsatt blir behagelige temperaturer og lite nedbør.

– Så sommeren fortsetter litt til?

– Ja, vi kan si at sommeren er forlenget i år. Temperaturene som er nå kan vi fortsatt kalle for sommerlige temperaturer – de er i alle fall veldig behagelige temperaturer for å være september.

Dårlig nytt for vinteren

Ifølge klimaforskeren handler det nydelige været også om klimaendringer

– Generelt sett kan vi si at høsten er blitt mildere. Det kan ses i sammenheng med det store bilde og kloden som blir varmere, sier han.

– Vi ser effekten av klimaendringene?

– Det er farlig å si noe om sammenhenger. Det vi ser tendenser til er at både våren og høsten blir mildere. Våren og høsten spiser av vinteren, som blir kortere, sier Mamen.

– Dårlig nytt for dem som vil gå på ski?

– Ja, det kan du si.