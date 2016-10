Varsler fredning av USA-ambassade

- Det er først når amerikanerne selger bygget at vi juridisk sett kan frede det. Det er viktig å være i forkant, slik at det blir forutsigbart for de som er interessert i å kjøpe bygget, sier avdelingsleder hos byantikvaren Morten Stige til Østlandssendingen.

Flytter på nyåret

Den nye amerikanske ambassaden på Huseby står ferdig mot slutten av 2016. På nyåret 2017 flytter ambassadøren ut av den nåværende ambassaden. Den legges umiddelbart ut for salg.

– Arkitekturen er et av de fremste eksemplene på internasjonal arkitektur i Oslo fra etterkrigstiden. Bygget har også en historisk funksjon som amerikansk ambassade. De to tingene til sammen gjør at dette er et klart fredningsobjekt, sier Stige.

Trekantet

Det trekantede bygget i fire etasjer er 6000 m² stort. Det ble tegnet av den finsk-amerikanske stjernearkitekten Eero Saarinen og sto ferdig i 1959.

Tomten amerikanerne kjøpte var trekantet. - Saarinen kom med det geniale grepet der han fylte den trekantede tomten med et trekantet bygg. Enkelt og greit, sier Stige.

David V. Krekling

Trekanten går også igjen innvendig hvor det er trekantede kontorer og trapperom.

– Et utrolig spennende, geometrisk planlagt bygg, sier antikvar hos byantikvaren Olaf Steen.

Mye av det originale interiøret som er bevart, vil også bli fredet.

– Vi må velge hvilke interiører som er de viktigste. En ting er atriet, det er selvsagt. Noen detaljer er viktige, andre må kanskje vike for å få mer fleksibilitet i den nye bruken. Det blir prosessen videre, sier Stige til NRK.

Politistasjon?

Tidligere er det blitt foreslått at ambassaden kan kan bli hovedstasjon for politiet i sentrum. Til Østlandssendingen sier Stige og Steen at de heller håper det kan bli et kulturbygg, som det var på 1950 og −60-tallet: - Hit kom jazzungdommen og lånte plater og leste bøker i biblioteket med 20.000 bind, sier Stige.

Det som uansett er sikkert, er at sikkerhetsgjerdene som nå rammer inn bygningen skal bort.

Ambassaden sier den vil samarbeide med Oslo kommune i salgsprosessen. Den vil ikke kommentere om det allerede har vært dialog med potensielle kjøpere.

Eiendommen kommer, ifølge Finansavisen, for salg ved årsskiftet. Det er CBRE som har fått salgsoppdraget og målet er å få solgt eiendommen innen neste sommer.