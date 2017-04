Venter betydelig flere tiggere til uken i Oslo

– Det er først i neste uke at vi får svaret på effekten av Brennpunkt-dokumentaren «Lykkelandet». Det er bare å krysse fingrene for at det vi nå opplever som en grunnløs generalisering av en bestemt gruppe, ikke skal bre om seg.

Det sier Bjønnulv Evenrud, daglig leder for «Folk er folk», organisasjonen som siden 2012 har fremmet tiggende romfolks sak og utgitt bladet med samme navn. Etter tirsdagens NRK-dokumentar har han vært travelt opptatt med å håndtere reaksjonene.

I «Lykkelandet» kommer det frem at et tiggernettverk i Bergen har tjent millioner på gateprostitusjon og salg av narkotika. NRKs dokumentar viser hvordan rundt 140 rumenere styrer markedet for prostitusjon og tigging i Bergen.

Mange hjem i påsken

– Onsdag var det helt klart en frykt å spore blant denne gruppen. Vi fikk flere meldinger fra ulike steder i landet hvor det hadde vært episoder med trakassering. Torsdag hadde det roet seg litt ned, sier Evenrud.

Espedal, Jan Tomas

Han tror likevel at vi må vente til neste uke før vi får se et endelig resultat.

– Fordi det har vært påske er det mange som har vært hjemme i Romania. Det har derfor vært få av våre selgere i landet. I disse dager har vi kun 8–10 selgere i Oslo. Men til uken vet vi at mange kommer tilbake.

Bergens Tidende kunne melde om en fryktkultur i Bergen dagen etter at Brennpunkt-dokumentaren ble vist. Flere tiggere hadde allerede bestilt flybilletter hjem til Romania etter at de ikke lenger synes det er trygt å være Bergen.

Krysser fingrene

– De vi har snakket med her i Oslo har ikke opplevd noe negativt. Men vi har fått andre meldinger om uheldige episoder rundt i landet. Jeg føler likevel at det er en del frykt blant rumenerne i Oslo nå. Så er det bare å krysse fingrene for at de som kommer ikke får oppleve noe tilsvarende, sier Evenrud.

Grøtt, Vegard Wivestad / NTB scanpix

Både i Drammen, Karmøy, Haugesund, Bergen og Harstad skal det – ifølge rapporter Folk er Folk har fått – ha vært eksempler på trakassering av rumenere i kjølvannet av NRK-dokumentaren.

– Jeg håper at befolkningen gjør seg noen refleksjoner i kjølvannet av den generaliseringen som ble gjort i denne dokumentaren. Mange sitter igjen med et inntrykk av at det generelle bildet er at dette handler om alvorlig kriminalitet og at tigging og bladsalget bare er en front. Det er stort sett fullstendig feil og veldig uheldig, sier han.

Selv så han dokumentaren sammen med rumenere i Hønefoss. Mange av disse reagerte negativt på det de fikk se.

– Der og da var det mange som opplevde en frykt. Vi skal huske at dette er en veldig sårbar gruppe, sier han.

Flere hundre nye

Ved bymisjonssenteret Tøyenkirken forventer de også en stor tilstrømming av nye tiggere i ukene fremover.

– De to siste årene har vi erfart av vi får en topp nå på forsommeren, så vi forventer at det vil komme svært mange nå i ukene fremover, sier Sigmund Ruud, virksomhetsleder ved bymisjonssenteret Tøyenkirken.

Ny rapport: Romfolket nektes tilgang til rent vann i flere europeiske land

Gjennom påsken har senteret forholdt seg til rundt 100 tiggere. Samtidig har mange vært hjemme på påskeferie.

– Det er vanskelig å anslå hvor mange som vil komme, men det kan godt komme enda hundre på toppen av de vi allerede har, sier han.

Onsdag så han NRK-dokumentaren sammen med et trettitalls tiggere. Ruud melder om at mange føler en frykt etter det de fikk se.

Spyttet på

– Vi har bedt dem om å rapportere hvis de opplever en økt trakassering. I går fikk vi beskjed om at én hadde opplevd å bli spyttet på. Mange er engstelig for hvordan de nå vil bli møtt. En bestefar uttrykte fortvilelse over hvordan han nå skulle klare å skaffe nok inntekt til et anstendig liv for sin familie, sier han.

Under fremvisningen var det flere som uttrykte skuffelse over politiet, at de ikke klarte å ta bakmennene.

– Det var mange som sa at de visste hvem bakmennene var og de hadde gitt denne informasjonen videre til politiet, men likevel skjer det ingenting. I stedet er det de fattigste som må lide, sier Ruud.