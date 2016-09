Vestkantskoler skjermet for kameraovervåking

Lørdag avslørte Dagsavisen at inntil 30.000 barn og unge går på skoler med overvåkingskameraer. Avisen skriver mandag at fylket med flest kameraer er Akershus. På andreplass ligger Oslo med 26 skoler, hvor 24 av disse ligger på østkanten. De to siste er sentrumsskoler.

– Min første tanke er at Oslo er en delt by også når gjelder bruk av overvåkingskameraer i skolen. Og jeg lurer på hva som finnes på Oslo øst som ikke finnes på Oslo vest og som må overvåkes, sier lektor og forfatter Simon Malkenes.

Skolebyråd i Oslo, Tone Tellevik Dahl, mener at kameraene tas i bruk på skoler som er utsatt for hærverk og andre kriminelle handlinger.

– Vi overvåker ikke elevene, men utearealene etter skoletid. Det er da kameraene settes på, forklarer hun.

Assisterende direktør i Utdanningsetaten i Oslo, Dag Hovdhaugen, vil ikke bekrefte funnet.

– Når det er satt opp kameraer er dette for å sikre bygningsmassen når det ikke er folk på skolen, skriver han i en epost.

Leder i Utdanningsforbundet i Oslo, Aina Andersen, forutsetter at elever og lærere ikke blir overvåket.

– I så måte ser jeg ikke noe problem med dette, sier hun. (©NTB)

Slik bygger de fremtidens digitale Osloskole

Forskere skal finstudere osloskolen