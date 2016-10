Vil lage nordisk festivalgigant rett ved Kalvøya

Det er tre musikalske ringrever innen Festival-Norge som nå har søkt Bærum kommune om å få arrangere to nye, store festivaler på Kadettangen utenfor Sandvika.

Toffen Gunnufsen, mannen bak to av landets kanskje største festivalsuksesser, Quart- og Hovefestivalen, har slått seg sammen med Svein Bjørge, primus motor for blant annet Tons of Rock-festivalen i Halden og investor Per Karsten Ims. Bjørge var også med på oppstarten av Hovefestivalen sammen med Gunnulfsen og Morten Sandberg.

– Svein Bjørge og jeg har lenge hatt en drøm om å lage noe på Østlandet, og Kadettangen er et området som egner seg veldig godt til dette formålet, sier Toffen Gunnufsen til Aftenposten.

Kadettangen ligger bare en kort gåtur unna Kalvøya, som regnes som selve arnestedet for festivaltradisjonen i Norge. Der har band som U2, Neil Young, Frank Zappa, David Bowie og Bob Dylan opptrådt. Festivalen ble offisielt lagt ned i 1998.

Dobbel oppstart

I første omgang søker de om å få arrangere to festivaler i 2018, en countryfestival og en popfestival rettet mot et yngre publikum. Begge skal tiltrekke seg nasjonale og internasjonale toppartister.

– Etter at Hovefestivalen forsvant er det ingen som har tatt ungdomsmarkedet ordentlig på alvor. De fleste festivalene henvender seg i dag til alderssegmentet 30 pluss, og det skyldes nok at der ligger det gode ølinntekter, sier Gunnufsen, som blir festivalsjef for Kadettfestivalen.

Etter planen skal Kadettfestivalen arrangeres tirsdag og onsdag 27. og 28. juni 2018. Deretter overtar Country Island fredag 30 juni og lørdag 1. juli.

– Ved at disse to festivalene kan samarbeide om infrastrukturen, ved å dele på blant annet scene, lyd, lys og lyd, samt personell, blir også kostnadene lavere, sier Gunnufsen. Bookingarbeidet er ennå ikke startet.

Arjuna AS, som blant annet er involvert i Kulturhuset, Vulkan Arena, Picnic i Parken og Mono i Oslo skal inn på eiersiden. På hvilken måte er foreløpig uvisst. Selskapet eies av Per Karsten Ims. I tillegg har initiativtagerne med seg en lang rekke støttespillere med bred festivalerfaring.

Fra fire dagers massemønstring i Frognerparken til en kvelds minifest i Bjørvika.

Countryfestivalen skal ifølge initiativtagerne «fylle det åpenbare hullet» i Festival-Norge.

Ny countrybølge

– De andre countryfestivalen er en mellomting mellom country og fest-på-lokalet-musikk. Vi ønsker å fange opp enda mer av kvalitetscountryen som nå vokser frem. Blant annet ser vi nå en bølge av unge, nye countryartister fra USA, som blant annet Sturgill Simpson. Dette tror vi etterhvert også vil få fotfeste i Norge, sier Svein Bjørge, som blir festivalsjef for «Country Island».

I dag arrangeres det countryfestivaler på Vinstra, Skjåk, Breim og Seljord. Bjørge frykter ikke at countrygenren skal bli for smal for Oslo-regionen.

– Absolutt ikke, vi ser allerede i dag at det arrangeres mange countrykonserter i Oslo, dette er en sjanger som står sterkt i hele landet, sier Bjørge.

Han trekker spesielt frem nærheten til Oslo, med kommunikasjon og overnattingsmuligheter, samt Kalvøya-historikken som det viktigste argumentet for at planene om å gjøre Kadettangen til Nordens ledende konsertarena.

– Vi må ha litt hårete planer. Den utvidelse som nå skjer med Kadettangen er svært spennende, og kan fort bli en nøkkelarena for konserter i årene fremover. I tillegg er det også mulig å bruke Kalvøya til mindre scener og til overnatting, sier Bjørge.

Bærum kommune stiller seg positiv til initiativet.

– Vi har en policy i Bærum kommune at vi tillater to store arrangementer på Kalvøya hvert år. Når det gjelder Kadettangen finnes ingen tilsvarende retningslinjer. Dette skal nå til politisk behandling, men jeg stiller meg veldig positiv til dette, sier Morten Skauge, leder i hovedutvalget for miljø, idrett og kultur.

Han synes det er på høy tid at Bærum kommune igjen blir satt på festivalkartet.

Et tap

– Det var et tap at den gamle Kalvøya-festivalen forsvant. Jeg har en ambisjon om ta tilbake Sandvika som festivalby. Derfor har vi jobbet aktivt for å tiltrekke oss søkere som ønsker å bruke Kadettangen og Kalvøya, og denne søknaden føler jeg er et godt svar på dette initiativet, sier han.

I søknaden fra selskapet legges det vekt på at initiativtagerne ønsker å dra veksel på det lokale musikkmiljøet i Bærum, i tillegg til knytte til seg lokale lag og foreninger.

– Norges flotteste

– Kalvøyaområdet er uten tvil et av de flotteste festivalrområdene vi har. Nå er vi snart i sluttfasen med utvidelse av Kadettangen, slik at området tåler utearrangement med over 10.000 publikummere. På sikt ønsker vi også å knytte Kadettangen og Kalvøya tettere sammen, sier Skauge.

Han mener erfaringen initiativtagerne besitter er viktig for at dette skal lykkes.

– Dette er gutter som gjort det før, de har vist at de kan sende inn søknader og gjennomføre ting. Det vitner om kvalitet.

Quartfestivalen konkurs for tredje gang

– Men de har vel også vist at de kan gå konkurs?

– Jeg er klar over det aspektet, så økonomien er noe vi selvsagt må se nøye på. Men uansett ser dette veldig lovende ut, sier Skauge.