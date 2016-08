– Olsenbanden er norgeshistoriens mest vellykkede filmprosjekt, med 14 filmer på 30 år. Dette området er i forvandling og skal bli et attraktivt boligområde i Oslo. Da kan vi hedre Olsenbanden for å ha gitt hele det norske folk så utrolig mange gleder, sier Myhre til Østlandssendingen.

Forlanger vedtak

I god Egon Olsen-stil nøyer han seg ikke med å fremme forslag, han forlanger at det blir vedtatt. Hvis ikke truer han med bråk. Og så minner han om at det bare er tre år til 50 års jubileet for den første filmen om Olsen og banden hans.

Skuespiller Arve Opsahl var bandeleder og liksom-mesterhjerne Egon Olsen i 13 filmer fra 1968 til 1999.

Lokalpolitiker: - Spennende

Leder for bydelsutvalget i Gamle Oslo, Line Oma Steine, synes forslaget er spennende.

– Vi vil jo at dette området skal brukes av folk som bor her. Da er det veldig bra med et navn som klinger godt og alle forbinder denne alléen med Egon Olsen, sier leder for bydelsutvalget i Gamle Oslo, Line Oma Steine, til Østlandssendingen.

Hun tror det er god sjanse for at forslaget blir virkelig etter at det har vært til behandling i bydelens navnekomitéen og bydelsutvalget: – Det er jo et publikumsvennlig navn.