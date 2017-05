Vil rive gjerder, knuse siloer og ha studenter og gamle i samme bygg

Er en eldrebolig med ca. 150 beboere, deriblant 50 med demenssykdom og 80 med alvorlig psykisk lidelse, 200 ansatte, 200 frivillige og 6 fastboende studenter.

Hovedmålet med Humanitas er å skape et godt og innholdsrikt liv for de eldre, forebygge ensomhet og fokusere på aktivitet/trening. Rommene som stilles til disposisjon for studentene, er rom som ikke egner seg for eldre på grunn av størrelse og at de ligger i enden av korridorene.

De valgte i første omgang, i 2012, å tilby én student gratis husrom mot 30 timer frivillig godt naboskap pr. måned. Fokus og samtaleemner blant de eldre endret seg fort fra egne plager til interesse for hva studenten gjorde og opplevde utenfor huset.

Det bor nå seks studenter på Humanitas, én i hver etasje. Det finnes ingen regler eller restriksjoner, annet enn at de skal opptre som gode naboer og i tillegg ha ansvar for å tilberede og servere ett ettermiddagsmåltid til beboerne pr. uke. Det er heller ingen tidsbegrensing på leieforholdet.

Generasjonskonseptet har skapt en vinn-vinn situasjon for både eldre og studenter. De eldre setter pris på at studentene bringer livet utenfor huset med seg inn og studentene får et «gratis» sted å bo og en utviklende kontakt med eldre. Humanitas Deventer har venteliste på studenter som ønsker å flytte inn. De har foreløpig ikke hatt klager fra de eldre hverken på støy eller annet fra studentene. Studenter fra helse- og sosialfag får ikke flytte inn, studentene skal ikke drive helse- og pleiearbeid.