Vinteren er kommet i høyden. Mer snø i vente

I høyereliggende strøk i Marka er det kommet litt snø det siste døgnet. Ikke så mye at det er skiføre, men nok til at løypebas Storbråten i morges var ute og tromlet, for å pakke sammen det som er kommet til en solid såle.

Her kan du lese mer om den første snøen

– Det er ikke mer enn fem centimeter, så selv med grusski er det i minste laget. Men nå har jeg vært ute og tromlet slik at kulden skal få bedre tak i det som er av snø, og så håper jeg at varselet om 10–12 centimeter i løpet av helgen slår til. Gjør det det, så blir det så fint på veien her oppe at grusskiene kan stå hjemme. Myra er foreløpig våt, men fryser vel til nå, sier en entusiastisk løypebas som er tidligere ute enn han har vært de siste årene – hvis snøen blir liggende og føret værende.

Skiføre fra himmelen

– Og det ser det ut til at det gjør, sier statsmeteorolog Vibeke Thynes på Blindern. Hun ser ikke bort fra at Storbråten får minst de ti centimeterne han drømmer om.

Rolf Storbråten/Skiforeningen

– Et lavtrykk er på vei. Det gir nedbør, og det er så kaldt at det som kommer av nedbør kommer som snø i Marka. Men akkurat hvor mye som kommer, avhenger av hvor lavtrykket går. Jeg er forsiktig når jeg varsler 10–15 centimeter snø i Marka i løpet av fredag og lørdag. Det ser ut til å begynne litt utpå dagen på fredag. Hvor langt ned det blir snø, er også usikkert, men jeg ser ikke bort fra at det blir snø helt ned i sentrum.

– Våre løypebaser er godt forberedt og klare til å preparere løyper så fort det er nok snø til det. Værmeldingen lover kuldegrader de nærmeste dagene og snø inn mot helgen. Dette er gode nyheter for oss, sier løypesjef i Skiforeningen, Hege Blichfeldt Sheriff.

Hjemmelaget snø på Greverud

Og kommer det ikke villsnø, så finnes det andre muligheter. Som vanlig er entusiastene på Greverud langt fremme når det gjelder å lage vinter:

– Der har vi allerede produsert en god mengde snø. Såfremt været er med oss, regner vi med å produsere enda mer på nattestid fremover. Er vi heldige, vil vi kunne ha en liten rundløype klar i løpet av tre-fire dager, sier Blichfeldt Sheriff.