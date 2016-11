Vinteren er over for denne gang - nå kommer mildværet

Vinterkulden som bet seg fast for halvannen uke siden kommer til å slippe taket i løpet av lørdagen. For et lavtrykk med varme luftmasser er på vei over havet fra Island.

– Det kalde vinterværet kommer til å fortsette enda et døgn, men så er det slutt, melder vakthavende meteorolog Kristen Gislefoss.

Temperaturen kan komme opp i 4–6 plussgrader i Oslo. Utover i uken blir det perioder med skyer og tåke – og nedbør.

– Det vil nok falle som regn helt opp i 1200 meter. Tirsdag ser ut til å bli den aller varmeste dagen, sier Gislefoss.

Farvel til skiføret i denne omgang

– Også i Marka blir det mildvær, så det er nok en viss fare for at snøen forsvinner de fleste steder også her, tror Gislefoss.

Den milde værtypen kommer til å prege hele Sør-Norge og etter hvert også resten av landet helt frem til slutten av neste uke.

En sånn varmeperiode er ikke uvanlig for årstiden, ifølge meteorologen

– Det er heller uvanlig med en så plutselig kulde som den vi har nå.

Telen blir sittende i bakken

– Hva med tulipanløk. Blir det mulig å få satt ned noen etternølere?

– Da må du nok bruke spett, for telen har satt seg i bakken, og den blir nok sittende, mener Gislefoss.

Det er ennå tid til å gjøre høstdugnad i hagen