Vintersjokk i mai: Fra 20 pluss til snøvinter

Maisnø for andre gang siden 1937

Torsdag ble det registrert 40 cm snø på Tryvann i Oslo, 32 cm på Bjørnholt.

Men også på Blindern, noen hundre meter lenger ned i Oslo-gryta, ble det registrert snø i dag. Det har bare skjedd en gang tidligere i mai måned, siden målingene begynte på Blinderen i 1937.

– Det ligger snø på bakken utenfor her. Det er ligger kanskje en halv cm. Kun en gang tidligere er det registrert snø på Blindern i mai. Det skjedde i 1967, og da var det kun en dag med snø, opplyser vakthavende meteorolog, Terje Alsvik Walløe til Aftenposten.

– Eksepsjonelt vær

Onsdag kom kvikksølvet aldri høyere enn 3,1 grader på Blindern. Det har aldri vært målt lavere makstemperatur på samme dato i Oslo.

– Det er eksepsjonelt at det er så kaldt og så mye snø nå i mai. Det er kombinasjonen av kald luft og det at det har kommet nedbør hele tiden – som har holdt temperaturene nede, forteller Alsvik Walløe ved Meteorologisk institutt.

Fra 20 + til vinter

Han opplyser at det har vært kjølig i hele Skandinavia de siste dagene. På kort tid har østlendinger opplevd alle ytterligheter av ekstremvær. Sist helg var det over 20 varmegrader i Oslo.

– Det er spesielt at det svinger så mye. Men heldigvis peker pilene oppover. Torsdag vil det langsomt gå mot pluss fem grader, som fortsatt er kjølig for årstiden. Men det er ventet at det stiger til 15 grader i helgen.

Skiforeningen

Sporer opp skivinteren

Skiforeningen melder at vinteren har gjort comeback. De tar torsdag opp igjen prepareringen i Vestmarka. Der kjøres det nå seks kilometer skiløype fra Solli.

– Dette er jo litt spesielt, men også veldig morsomt. Det har kommet mye snø, særlig i vest, sier løypesjef i Skiforeningen, Hege Blichfeldt Sheriff.

Mann gikk seg vill i snøen i natt

En mann i 20-årene gikk seg vill i de sene nattetimene og ringte til slutt politiet for å få hjelp. Han var forkommen og kald da han ble funnet.

– Mannen ringte oss ved 05-tiden og fortalte at han ikke visste hvor han var, forteller operasjonsleder Rune Hekkelstrand i Oslo-politiet.

Det snødde ganske kraftig i så høye deler av Oslo som Grefsenkollen og politiet satte i gang en aksjon for å finne mannen.

– Vi fikk peilet telefonen hans og mens vi snakket med ham, fant han Grefsenkollen restaurant, forteller Hekkelstrand.

Forkommen

Mannen var såpass kald og forkommen at han ble kjørt til legevakten i ambulanse.

Politiet vet ikke hvorfor mannen var ute i skogen på den tiden av døgnet.