Lagerbygningen på 1000 kvadratmeter er så smått tatt i bruk allerede. Torsdag kveld får imidlertid i alle som er interessert i arkitektur og kultur, eller nysgjerrig på hva som skjer inne i hallen, anledning til å se seg om i forbindelse med Oslo Arkitekturtriennale. Da er det fri adgang til den japanske Pritzker-prisvinneren Shiguru Bans foredrag om arkitektur og humanitære aktiviteter.

Fra sukkerskur og billager til mathall

Dan P. Neegaard

– Dette er en av de fineste plassene i byen, som vi har fått leie av Oslo Havn. Det er en femårskontrakt med mulighet for forlengelse hvis bygningen med Vippa ikke kommer i veien for Oslos utvikling, sier Heidi Bjerkan. Hun og Erlend Mogård Larsen eier hver sin halvpart av firmaet Vippa. Hun er kokk med egen restaurant i Trondheim, Credo, og skal fortsatt drive der.

Kaja Skovborg-Hansen er daglig leder for Vippa. – Dette ble bygget som sukkerskur i 1973. Senere har tollvesenet hatt biler her. Vi overtok etter dem 1. juli, og det vil bli endel endringer både inne og ute etter hvert. Blant annet skal bygningen isoleres. Vi har ikke hatt penger til å ta alt med en gang, forteller hun.

Barn, fiskere og bønder møtes

Dan P. Neegaard

Både hun og eierne vil gjerne ha barn på besøk. Her skal barna få lære om mat og lage noe av rester; de skal få sløye fisk og lage kompost, men det er ennå ikke bestemt hvilken form tilbudet skal få.

– Vippa skal skapes underveis som et sted i konstant endring, med stor takhøyde, god mat, gode opplevelser og plass for alle som vil komme. De skal få lov til å undre seg over hva som skjer på Vippa til enhver tid. Det skal være planlagte arrangementer og spontane påfunn knyttet tett opp til mat, fiskere og bønder. Vi ønsker å samarbeide med naboene i Fiskehallen, sier Heidi Bjerkan.

Fiskehallen får utsalg

Dan P. Neegaard

Fiskehallen har nylig fått forlenget sin kontrakt, og blir værende på Vippetangen – nå også med rett til direkte utsalg til byens borgere. Den er faktisk Norges største marked for omsetning av fisk og skalldyr, med mange arbeidsplasser.

AFTENPOSTEN

– Jeg ser det som veldig positivt at utviklingen på kaia spinner videre på stedets særegne historie og kvaliteter. Som arkitekt synes jeg det er interessant at man tenker i forlengelsen av de aktiviteter som er der, og ikke bare bygger nytt, sier Caroline Støvring, leder av Oslo Arkitektforening (OAF).

«Nødarkitektur» på Vippa

Kartikeya Shodhan

– Vippa minner om Papirøen i København. Vi har fått lov å bruke lokalet som en fin setting for et arrangement som vi ønsker å tilrettelegge slik at flest mulig vil komme og lytte til en superinteressant verdensstjernes foredrag om arkitektur og humanitære aktiviteter, sier Lea Avellana, programsjef for Oslo Arkitekturtriennale. Den har «Etter tilhørighet» som hovedtema og går nå mot slutten.

Les mer om Oslo Arkitekturtriennale på https://www.arkitektur.no/oaf-program-host-2016 eller https://m.facebook.com/OsloArkitektforening/

Stikkordet for Pritzker-prisvinneren Shiguru Ban er «nødarkitektur». Han har blant annet skapt rimelige boliger for katastrofeofre. – Det karakteristiske for ham er at han bruker billige materialer. Ved hjelp av design og konstruksjoner klarer han å transformere dem til fantastiske arkitektoniske objekter som også inneholder et sterkt samfunnsengasjement. Han er en moderne filantrop, som løfter sin arkitektur til et uventet nivå ved en unik kombinasjon av estetikk og funksjon, sier Lea Avellana og Caroline Støvring.