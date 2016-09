Vitner så mann bli dyttet inn i bil i Oslo av menn i finlandshetter

– Vi har vitneobservasjoner som ganske tydelig indikerer at en person ble dyttet inn i baksetet på en bil av to menn iført finlandshetter, sier operasjonsleder Christian Krohn Engeseth i Oslo politidistrikt til NTB.

Meldingen ble ringt inn til politiet klokken 9 torsdag. Hendelsen skjedde i Herregårdsveien helt sør i Nordstrand bydel like før.

Ingen pågrepet

– Det er naturligvis noe vi ser alvorlig på. Vi har vært på stedet med betydelige ressurser og har tatt opp en del vitneforklaringer. De bekrefter den første meldingen som ble ringt inn til politiet. Per nå driver vi etterforskning, men har ingen fornærmede eller mistenkte i saken. Vi har heller ikke fått noen melding om at noen er savnet, sier operasjonslederen.

Kriminalvakten tok i løpet av dagen over ansvaret for etterforskningen av bortføringssaken. Her opplyses det at de foreløpig er i en såkalt sonderingsfase, men at man ber folk som kan ha sett noe eller har opplysninger om saken om å ta kontakt. Særlig gjelder dette opplysninger i området i tidsrommet 6-8 torsdag morgen.

Svenskregistrert

Politiet har i løpet av dagen også bedt om vitneobservasjoner av svenskregistrerte biler på parkeringsplassen ved Herregårdsveien 67 i tidsrommet 7.30 til 9.00.

I tillegg ønsker politiet folk som kan ha observert to utenlandske personer ved en mørk bil, muligens en stasjonsvogn, som har hatt åpent bagasjerom og åpen dør, om å ta kontakt.

Ifølge VG ble en mann i 20-årene banket opp og tvunget inn i en bil på Mortensrud i Oslo forrige uke. Vitneopplysninger førte til at politiet klarte å stanse bilen på Bjerke. Det var svenske statsborgere som sto bak bortføringen.