Voldsforsker om tillitssvikt mellom politi og uteliv: Denne praksisen er en belønning for voldsmennene

Hovedorganisasjonen Virke har spurt 37 utelivssteder i Oslo om de kontaktet politiet om de oppdaget vold, narkotika eller tyveri. Resultatet, som er blitt omtalt i Aftenposten, er nedslående:

Én av tre sier de mangler tillit til politiet.

60 prosent har et dårlig inntrykk av samarbeidet.

De er redde for å ta kontakt om så alvorlige forhold som vold og narkotika fordi de frykter at det kan bli brukt mot dem senere.

Voldsforsker Ragnhild Bjørnebekk ved Politihøgskolen er ikke begeistret for denne praksisen der utestedene kvier seg for å melde ifra om lovbrudd, særlig vold.

Espen Hofoss

– Hvis det ikke blir meldt ifra om vold, så er denne praksisen en belønning for dem som utøver vold. Dette med tanke på at de ikke får konsekvenser for voldsbruken, sier Bjørnebekk.

– Må få konsekvenser

Voldsforskeren er ikke i tvil om at denne praksisen om å ikke melde ifra om vold er ødeleggende både for utestedet og gjestene som er der.

– Det er viktig med konsekvenser for å forebygge voldsbruken. Hvis dette ikke skjer så vil gjester som er redd for å bli ofre styre unna dette stedet, mens andre som vil lage bråk oppsøke stedet, tror Bjørnebekk.

– Har du forståelse for at flere utesteder er redd for loggføringer hos politiet?

– Det høres litt merkelig ut at det får konsekvenser på denne måten. Det må være en god kommunikasjon og samarbeid mellom politiet og utestedene, basert på tillit. Nå kjenner jeg ikke til politiets praksis i slike saker, men mitt inntrykk er at politiet er interessert i godt samarbeid med utesteder og dørvakter, sier Bjørnebekk.

Hun tror at kursing og kunnskap blant aktørene i utelivsbransjen er viktig for å luke ut rusmisbrukere og bråkmakere.

– Når det gjelder rus, så bør man ha kunnskap om tegn og symptomer. Det er også viktig at de ansatte har et våkent blikk og vilje til å gripe inn. I Sverige har man klart å få ned utelivsvold med god opplæring for de ansatte.

Brenna: Tviler på resultatet

Tidligere politimann Johnny Brenna leder prosjektet Salutt som skal få ned utelivsvolden i sentrumskjernen, særlig rundt Karl Johan. Gjennom prosjektet samarbeider Oslo kommune med politiet og 63 utesteder for å gjøre nattelivet tryggere. Brenna jobbet selv med utelivet som politimann på 1990-tallet.

Espen Hofoss

– Jeg kjenner meg ikke igjen i undersøkelsen ut ifra mitt inntrykk av det området Salutt operer i. Jeg opplever at det er et godt samarbeid mellom politiet og utestedene, sier Brenna.

Frykter selvjustis

Han tror at undersøkelsen er farget av politiets ønske om å frata utestedet Blå skjenkebevillingen, som Aftenposten skrev om i sommer.

– Mitt inntrykk er at hele undersøkelsen er farget av trusselen om bortfall av skjenkebevilling for Blå. Nå ligger Blå utenfor området der vi jobber, men undersøkelsen virker ensidig negativ fra bransjens side. Vi har for eksempel mye kontakt med drivere av utesteder og tilbyr gratis kurs til alle ansatte.

– Hva tror du konsekvensen kan bli hvis utestedene velger å ikke rapportere om lovbrudd?

– Hvis bransjen unnlater å melde ifra, så kan man risikere mer selvjustis i bransjen, akkurat som det var på 1990-tallet. Vi ønsker oss ikke dit. Derfor er det uheldig hvis man vegrer seg for å ta kontakt med politiet, svarer Brenna.