Noen ganger må det bli verre før det blir bedre. På Voldsløkka er det sånn. Det ser i øyeblikket ikke ut på det som i en periode var byens nest viktigste fotballbane, etter Ullevaal stadion.

Men denne gang skal det komme noe godt ut av aktiviteten, det er ikke bare forfallet som får fortsette å gå sin sakte gang. Endelig skjer det noe.

– Hvor lenge vi har ventet på de gravemaskinene vet jeg ikke, men det er lenge, sier Axel Grelland, som er nestleder i Sagene IF.

Skatehall til jul

Skaternes nye tempel er nesten ferdig. Hallen, som ser veldig flott ut, er inne på sisterunden sin. Kanskje rekker den å bli tidenes julegave til skatemiljøet i Oslo, i hvert fall er den klar tidlig på nyåret.

Dermed er det første anlegget i Voldsløkka idrettspark på plass.

Her kan du lese mer om drømmen om og planene for skatehallen som snart er klar.

Da kan skaterne flytte inn og ta herligheten i bruk.

Drømmen om mini-Ullevaal forsvant

Litt lenger opp i Stavangergata, der hvor det som ble kalt Matchbanen lå, er gravemaskinen altså i ferd med å gafle i seg matjord og morkne tribuner som ble utvidet en gang Skeid rykket opp i Tippeligaen.

Stein Erik Kirkebøen

Lenge ble det i Skeid og Fotballforbundet drømt om å bygge et mini-Ullevaal på Voldsløkka, en trenings- og kamparena med beskjeden publikumskapasitet for Skeid og yngre landslag.

De planene er skrinlagt for lenge siden.

Kølle og ball året rundt

– Nå er vi i gang med å bygge noe helt annet her. Til vinteren blir det skøytebane med naturis, til sommeren er kunstgresset på en ny landhockeybane på plass, og neste vinter står kunstisbanen klar for bandyspillerne på den samme arenaen. Her blir det kølle og ball på kunstgress om sommeren og på kunstis om vinteren, sier en fornøyd idrettsbyråd Rina Mariann Hansen (Ap).

– Ja, jeg er veldig fornøyd. For en som er vokst opp midt i Oslo har det vært trist å se tilstanden Voldsløkka har vært i i mange år. Området er veldig viktig for aktivitet i byen, veldig mange barn og unge bruker det. Og nå skjer det mange gledelige ting på en gang her i strøket, sier Hansen.

– Og vi må begynne å jobbe for å få bandygruppen opp på godt, gammelt nivå. Sagene var en gang en storklubb i bandy. Nå får vi muligheten til å bli det igjen, sier Grelland.

Planen for Voldsløkka ble vedtatt i 2006. Ti år senere er arbeidene i gang ...

Stein Eik Kirkebøen

... og ikke nok med det!

Men det stopper ikke der på Voldsløkka: – Nei, i budsjettforslaget som vi nettopp har lagt frem, har vi satt av penger til nytt klubbhus for Sagene. Vi håper på å komme raskt i gang med både det og med tribuneanlegget som følger med i 2. etappe av prosjektet på Voldsløkka, sier byråd Hansen.

– Det er helt fantastisk, sier Grelland. – Idrettsforeningen er en stor og viktig organisasjon i Oslos tettest befolkede bydel, med 40000 innbyggere. Vi har 1500 medlemmer fra 85 land og vi ser virkelig frem til å få disse anleggene på plass.

Mest av alt gleder mange seg til å få det klubbhuset de har drømt om så lengre.

– Nå ligger det inn i budsjettforslaget, så nå ser det ut til at det endelig skal blir virkelighet. Det blir utrolig viktig for både miljø, identitet og tilhørighet å få et slikt samlingspunkt som det nye huset skal bli, sier Grelland.