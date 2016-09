– Har du lyst til å bli overrasket, bør du se dette

45-åringen har hovedrollen i tittelen «Vildanden + En folkefiende – Enemy of the Duck», som torsdag i neste uke åpner Ibsenfestivalen.

Islandske Thorleifur Arnarsson har i ti år drømt om å sammenstille Ibsens «En folkefiende» og «Vildanden».

– Det har vært en fantastisk reise, både prøvene og researchen. Det er fascinerende at Ibsen skrev disse to stykkene med så kort mellomrom. Han ser på sannheten fra to helt forskjellige vinkler, sier Arnarsson.

I «Vildanden» søkes sannheten innad i familien, i «En folkefiende» søkes sannheten ute i samfunnet.

Stumspill

Pressen fikk torsdag en smakebit fra åpningsscenen. «Vildanden + En folkefiende – Enemy of the Duck» starter med et stumspill. På et bord ligger en rekke hodemasker. En etter en kommer skuespillerne stille inn og tar dem på. Ingen sier noe. Det hele tar flere minutter.

– Når du kommer inn i teatret har du kanskje nettopp snakket i telefonen, handlet, kranglet med kjæresten eller du har spist litt for mye. Jeg elsker det når jeg får litt tid i teatret til å få puste litt og omstille meg til det mysteriet jeg skal oppleve, sier Arnarsson.

Regissøren betegner den originale åpningsscenen som en ouverture, et blikk inn i det som skal komme.

Mads Ousdal sier at Arnarssons oppsetning er svært visuell.

– Thorleifur har tatt mange overraskende grep. Så har du lyst til å bli overrasket, og vil se noe som er annerledes, bør du komme og se dette.

Ousdal har hovedrollen som Gregers Werle, som er en sammensmeltning mellom Gregers Werle og doktor Tomas Stockmann.

– Det er en ekstrem kompleks rolle. Jeg har spilt Tomas Stockmann før, men aldri Gregers Werle. Men de ligner jo litt på hverandre sier Ousdal.

Varfjell, Fredrik / NTB scanpix

Han sier at når de to skuespillene er slått sammen, er noen karakterer tatt bort. Men kjennere av de to Ibsen-stykkene, vil fremdeles kjenne igjen mye.

– De vil absolutt kjenne igjen mye av tematikk og navnene og teksten. Men det er også en betrakting av Ibsen sett gjennom en islandsk regissørs øyne, sier Ousdal.

Må ikke forstå alt

Ifølge Nationaltheatrets nettside er handlingen flyttet 130 år fram tid, til dagens Norge. Her handler det ikke om giftig badevann, men oljerigger tilhørende selskapet Northern Oil & Gas, der Peter Werle er administrerende direktør.

Selv er ikke regissøren så opptatt av hvilken tid et stykke er lagt til.

– Jeg tror ikke på å sette teater inn i en spesiell tid. Så i dette stykket har du alt fra det naturalistiske til den mest futuristiske fantasien. Men alt handler om dagens verden, sier Arnarsson.

Varfjell, Fredrik / NTB scanpix

Han er ikke så bekymret for om folk umiddelbart forstår det som skjer på scenen.

– Jeg tror vi overvurderer at vi må forstå alt umiddelbart. Jeg synes teater altfor ofte prøver å forklare alt til alle. Jeg mener teater er ett av de siste stedene vi har igjen for mysterier. Og på slutten av stykket forstår du kanskje ting på en ny måte. Men jeg ønsker også at teater skal ha den virkning at du sier når du kommer ut av salen: Wow, dette må jeg se igjen!

«Vildanden + En folkefiende – Enemy of the Duck» har premiere på Nationaltheatrets hovedscene 8. september.