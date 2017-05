10 tips for helgen 19.–21. mai

1. Til sjøs med Helge

Helge Jordal bringer sin kritikerroste forestilling Førstereis til Oslo. Stykket hadde urpremièren på Den Nationale Scene i 2011. Nå legger Jordan ut på sin tredje turne med stykket om den misbrukte «tyskerungen» Martin, som rømmer til sjøs fra et guttehjem i Bergen i 1959, 15 år gammel.

– Det var en voldsommere virkelighet den gangen enn nå. Det var en tid for øyeblikkets folk. Unge menn som kanskje hadde ADHD eller slet med å finne sin plass, fikk en ny sjanse og familie. Selv om det var mange som ikke klarte seg så godt i etterkant, reddet sjøen mange også, sa Helge Jordal i et intervju med Aftenposten i fjor.

Hvor: Oslo Nye Centralteatret

Når: Fredag kl. 19.00 og lørdag kl. 18.00

2. Teater på lystslottet

Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Frå landevegen er et teaterstykke om hvordan Norge behandlet tatere. Vi skal til et mørkt kapittel av Norges historien. Stykket er basert på skuespiller Gjertrud Jynges egen familiehistorie, som du også møter på scenen sammen med musiker Espen Leite.

Stykket spilles på lystslottet Oscarshall på Bygdøy. Forestillingen er en del av en rekke kulturaktørers gave i anledning kongeparets 80-årsdager.

Hvor: Oppmøte på Norsk Folkemuseum, deretter vandring til Oscarshall.

Når: Fredag kl. 19.30

Sjekk flere tips i vår Hva skjer-kalender

3. Opplyst show

BLAIR GABLE / X02562

Den canadiske hjerteknuseren Shawn Mendes kommer til Norge med sin «Illuminate»-turné. Ifølge arrangørene blir dette et storslaget show som de håper blir en minnerik opplevelse for kveldens tilskuere.

Shuttlebussene kjører kontinuerlig så lenge det er behov og returnerer til Oslo etter arrangementets slutt.

Hvor: Telenor Arena

Når: Fredag kl. 19.30

4. Kalkun eller mesterverk?

IMDB

Året er 1993. Filmen Boxing Helena hadde premiere under Sundance festivalen til buing og katastrofal kritikk. Filmen var regissert av Jennifer Lynch, datteren til David Lynch. Forventningene var skyhøye og fallhøyden stor. Rollelisten besto av Twin Peaks-stjernen Sherilyn Fenn og Julian Sands.

Forstyrret filmsalong viser filmen, og spør om Boxing Helena en patetisk og forvirret kalkun eller et misforstått og grovt undervurdert mesterverk?

Hvor: Cinemateket, Dronningensgate 16

Når: Fredag kl. 20.00

Sjekk flere tips i vår Hva skjer-kalender

5. Holmenkollen også om sommeren

Skiforeningen ønsker alle barn og voksne velkommen til Barnas Sommerkolldag. Skiene er byttet ut med fritidssko og barna kan ta seg gjennom fire ulike hinderløyper som er spesielt tilrettelagt for barn i alderen 4 til 12 år. I tillegg til hinderløyper byr arrangementet på spennende aktiviteter for hele familien.

Hvor: Holmenkollen

Når: Søndag kl. 09.00 til kl. 15.00

6. Samtidsmusikkfestival

Johanna Siring

nyMusikks årlige samtidsfestival Only Connect arrangeres for sjette gang i år. På programmet er noe for enhver musikkinteressert: ensembleverk av norske komponister som Øyvind Torvund og Håkon Thelin for bl.a. BIT 20 Ensemble og Oslo Sinfonietta, mørk og intim elektronika med André Bratten, multiverk av vokal, film og strykere med verdenskjente Ardittikvartetten og Jennifer Walshe og en storslagen impro-jazzavslutning med Paal Nilssen-Loves utvidede storband Extra Large Unit.

Hvor: Sentralen, Øvre Slottsgate 3

Når: 18.–20. mai

Sjekk flere tips i vår Hva skjer-kalender

7. Filmmusikk på scenen

John Shearer / TT / NTB scanpix

Hans Zimmer er en av vår tids store filmkomponister. Han står bak musikken til filmer som Gladiator, The Lion King, Pirates of the Caribbean, The Dark Knight og Inception. På scenen i Telenor Arena får han følge av sitt 15-manns studioband, samt et orkester og kor som bringer det totale antallet på scenen opp i over 60 personer.

Hvor: Telenor Arena

Når: Lørdag kl. 18.00

8. En unik opplevelse

Henie Onstad Kunstsenter

Carsten Höllers utstilling Henie Onstad Sanatorium begeistret Aftenpostens kunstanmelder Kjetil Røed.

«Denne utstillingen er e særegen affære. Carsten Höller skaper flytende overganger mellom ting og mennesker, kunst og liv, i hele utstillingen. Inngangen er en koksmørk korridor hvor du må føle deg langs buktende veggene for å finne frem. Du vil nøle, undre deg, før du ender på taket, hvor du kan teste ut hvordan det er å fly.»

Hvor: Henie Onstad Kunstsenter

Når: Varer til 10. september

9. Harry Potter med live symfoniorkester

Warner Bros. Entertainment Inc.

Bøkene og filmene om Harry Potter er blant de mest populære gjennom tidene. Nå kommer Del 1 i Harry Potter Filmkonsertserien til Oslo, og du kan for første gang oppleve J.K Rowlings magiske univers med fullt symfoniorkester. Filmkonsertserien skal turnere verden rundt.

I Oslo ser du Harry Potter og de vises stein mens Aalborg Symfoniorkester spiller John Williams’ kjente filmmusikk live. Filmen vises i originalversjon med engelsk tale og norsk tekst og har anbefalt aldersgrense 11 år.

Hvor: Oslo Konserthus

Når: Søndag kl. 16.30 og 20.30

10. Ung virtuos

Urdahl, Olav

I kulturhuset Sentralen kan du lørdag oppleve noen av de mange talentfulle unge musikerne fra Barratt Due Musikkinstitutt. Elever fra Unge Talenter utfolder seg både kammermusikalsk og solistisk i et allsidig, klassisk repertoar.

Hvor: Sentralen

Når: Lørdag kl. 17