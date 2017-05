10 tips for helgen 2.–4. juni

1. Musikk hele dagen

Musikkfest Oslo er inspirert av det franske Fête de la musique. Arrangementet kom til Norge etter initiativ fra Oslo kommune i 1992. I Oslo har Musikkfesten en solid posisjon, og over 100.000 publikummere er ventet til gratiskonsertene.

I Oslo legges musikkfesten til første helgen i juni, og du vet det nærmer seg sommer når det er duket for en dag med gratis konserter over hele byen. Kjente og ukjente artister spiller i gater, i parker, på plasser, på T-banen, på torg – ja, under Musikkfest Oslo blir det liv og lyd i sentrum.

Av artistene som skal opptre er blant andre Benedikte Adrian Band, Ost & Kjex, Cecilie Nordeng, Bjølsen Valsemølle, Gatas Parlament, Dunderhonning m.fl.

Hvor: Over hele byen

Når: Lørdag

2. Fra «24» til Rockefeller

TV2 / TV2

Kiefer Sutherland kjenner mange av oss best fra kinolerretet og ikke minst som den råtøffe Jack Bauer i TV-serien 24. Det du kanskje ikke vet er at han også er ganske god på gitar.

Fra 2002 til 2009 var Sutherland involvert i Ironworks Music, plateselskapet han startet sammen med låtskriveren Jude Cole. Sutherland skriver også egne låter og de resulterte i fjor i debutalbumet Down In A Hole.

Hvor: Rockefeller

Når: Lørdag kl. 20.00

3. Fokus på MS

Fredrik Arff

Rundt 11.000 mennesker i Norge lever med diagnosen MS, en sykdom som rammer nervecellene. 31. mai var Verdens MS-dag, og utstillingen arrangeres i den forbindelse.

Utstillingen PS, jeg har MS er en del av en informasjonskampanje som tar sikte på treffe familie, venner, bekjente, kolleger og lignende av dem med MS, for å komme eventuelle myter om MS til livs.

Utstillingen består av 3 meter brede og 2 meter høye bilder. Fotografen heter Fredrik Arff

Hvor: Rådhusplassen

Når: Utstillingen står i to uker

4. Ny musikkscene i det grønne

Monica Strømdahl

Musikkfest Oslo involverer stadig nye scener i sitt program. Nytt i år er Lilleborg torg, en grønn oase rett ved Akerselva. Scenen ligger rett ved en av byens nyåpnede restauranter, Astral, som står for servering av både vått og tørt, varmt og kaldt.

På musikkprogrammet blir det americana, rock og country med Marte Dæhlen, Country Heroes, Jonas Aasen & The Wranglers, Johan Berggren og Harald Thune

Hvor: Lilleborg torg, Ivan Bjørndals gate 25

Når: Lørdag fra kl. 15.00

5. Britisk humor

Den britiske komikeren Ross Noble kjenner nok mange fra quiz-showet QI på BBC. Nå kommer Noble til Oslo med showet Brain Dump. Han har drevet på med standup siden han ble smuglet inn på klubben som 15 åring. Siden den gangen har han ved siden av å få deg til å le spilt i både film og teater.

Hvor: Latter

Når: Fredag kl. 21.00

6. Fotballfest for fullt hus

Antonio Calanni / TT / NTB scanpix

Duket for fotballens absolutte toppoppgjør når Juventus møter regjerende mester Real Madrid i Champions League-finalen. Dette kan bli en heidundrende fotballfest. Kampen vises på stort lerret og med stadionlyd og diverse muligheter for servering.

Hvor: Sentrum Scene

Når: Lørdag fra kl. 19.30. Kampstart kl. 20.45

7. En dragqueen til begjær

Med klingende navn som Detox, Latrice Royale, Shangela, Violet Chachki, Aja, Peppermint og Trinity Taylor er det duket for internasjonalt dragshow. RuPaul’s Drag Race er her for å «WERQ your world», som det så pent heter. Det blir nok en aften med glam, paljetter og høy champagneføring under kyndig ledelse av kveldens vertinne; Michelle Visage.

Hvor: Folketeateret

Når: Lørdag kl. 21.00

8. From Japan with love

Kultartisten Damo Suzuki har bakgrunn fra et av de mest fremtredende tyske 60- og 70-tallsbandene inne sjangeren krautrock, Can. De senere år har han dukket opp i ulike bandkonstellasjoner, men én ting er sikkert: Det blir sjelden kjedelig med Damo på scenen.

Hvor: Revolver, Møllergata

Når: Torsdag kl. 21

9. From Namsos with soul

Hva med en fredag fylt med smektende toner fra unge, lovende artister? Amanda Kamara fra Namsos spiller moderne soul i pop-innpakning, mens Mari Solberg byr på visepop.

Hvor: Gamla, Møllergata

Når: Torsdag kl. 20

10. Bestillingsverk i reprise

Ellen Ane Eggen

Interessert i jazz, men gikk glipp av fjorårets Vossajazz? Nå får du en ny sjanse til å få med deg Nils Øklands bestillingsverk «Glødetrådar». Ofte er det jo slik at et bestillingsverk fremføres en gang, men var du ikke til stede, kan løpet være kjørt.

Økland har røtter i både jazzen og folkemusikken. Hardingfele er kanskje ikke det du forbinder med jazz, men arrangørene lover deg en unik opplevelse fra en musiker som er glødende engasjert.

Hvor: Victoria–Nasjonal Jazzscene

Når: Lørdag kl. 20.00