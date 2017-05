10 tips for helgen (26.–28. mai)

1. Tilbake til middelalderen

Oslo Middelalderfestival åpner en portal til fortiden slik at du kan lære mer om mat, drikke, sang, musikk og alt som ikke går på strøm. Festivalen brukte å finne sted i Middelalderparken, men hadde for noen år siden en vellykket flytting til Akershus festning. På programmet i år står fortellerforestillinger, gjøgling, foredrag og middelaldermat.

Arrangørene håper du har lyst til å drømme deg bort i en annen tid. Som travle, hektiske, digitale mennesker er det kanskje naturlig å drømme seg tilbake til en mer jordnært og praktisk tid.

Fullt program finner du på oslomiddelalderfestival.org

Hvor: Akershus festning

Når: Fredag fra kl. 17.00, lørdag og søndag fra kl. 12.00

2. Vårtreff i hagen

Åserud, Lise / SCANPIX

Botanisk hages Venner arrangerer sitt årlige vårtreff med plantesalg av urter, stauder og sommerblomster dyrket på en miljøvennlig måte av ivrige planteglade frivillige de siste 4 måneder. I tillegg blir det kafé, omvisninger i Hagen og barnevennlige aktiviteter.

Hvor: Botanisk hage, Tøyen

Når: Søndag fra kl. 10.00

3. Amerikansk humor

Handout

Den amerikanske komikeren, radiopersonligheten, bestselgende forfatteren og skuespilleren Jim Norton Europaturné med showet Mouthful of Shame. Norton har vært en hyppig gjest på The Tonight Show med innslaget «Jim Norton – uninvited guest», og har også vært å se på The Late Show, Jimmie Kimmel Live, Louie og Inside Amy Schumer.

Hvor: Sentrum Scene

Når: Fredag kl. 20.00

4. Ska’ det være ska?

Oslo-bandet Mt Hammed spiller sin egne variant av den jamaicanske musikkformen ska, forløperen til reggae. Musikken er krydret med alt fra punk til calypso og tekster på norsk, men også italiensk og engelsk. Med på laget har de Berserk Bastards, en gjeng med sjøulker og hillbilly-seilere.

Hvor: Krøsset

Når: Lørdag kl. 18

5. Etiopisk rap og hip hop

Lij Michael tar turen fra Addis Ababa i Etiopia med sin hip hop med sterke røtter i hjemlandets tradisjonelle musikk.

Hvor: Cosmopolite

Når: Lørdag kl. 22.00

6. Platefest på Park

Oslobandet Over The Trees er klar med albumet From the Sidewalk, som kombinerer de to tilbakelente sjangrene postrock og shoegaze. Det vil si flytende melodilinjer som kombinere partier med musikalsk flo og ebbe. I fjor åpnet de Bylarm på Vulkan Arena, til stor jubel fra et fullt lokale og med masse skryt i etterkant. Nå har dere en ny sjanse til å se og høre hva det dreier seg om.

Hvor: Parkteatret

Når: Fredag kl. 20

7. Feirer 60 rocka år

Trommeslager «Wild» Willy Bendiksen fyller 60 år, og slikt må jo feires. I den forbindelse har han og venner trommet sammen til musikalsk bursdagslag der et assortert utvalg garvede artister fremfører låter fra Bendiksens tid i band som Høst, Flax og Road. Musikere fra Aunt Mary dukker også opp, så dette blir en aldri så eksklusiv historietime.

Hvor: John Dee

Når: Lørdag kl. 19

8. Nesten like bra som originalene

DYLAN MARTINEZ / X00177

Liker du tøfftøff hardrock, har du mulighet til å ha en nesten-tett-på-heltene-opplevelse denne helgen. Konsertstedet Olsen på Bryn har husket tak i AC/DC-hyllestbandet Big Balls og Ovërhead, som har hentet frem sangboken til Motörhead. Det borger for en tung, tung aften med høyt hår, høy lyd og høy stemning.

Hvor: Olsen på Bryn

Når: Big Balls fredag kl. 22, Ovërhead lørdag kl. 22

9. Asle med venner

Asle Beck fikk sitt gjennombrudd i 2008 med platen Tanker fra i går, og har siden hatt radioslagere som «Skur 55», «Varme Vinder», «Finnmark» og «Grünerløkka». Oppfølgeren Gikk så stille forbi har også fått masse skryt, og denne kvelden har han med seg to ganger Trond, det vil si Granlund og Ingebrigtsen, ved siden av flere gjester.

Hvor: Rockefeller

Når: Lørdag kl. 20

10. Blågressmester leker seg med poptoner

Kjenner du til Matias Hilmar Iversen? Han har sunget og spilt i Spellemann-vinnerne Ila Auto i tolv år. Nå har han jobbet med egne låter som har elementer fra bluegrass og americana, men også pop og viser, og med tekster på norsk. Dette blir første gang han spiller solo og prøver ut låtene. Best av alt: Moroa på Mono er gratis.

Hvor: Mono

Når: Lørdag kl. 18