10 tips for helgen

1. Amy skaper stor oppstandelse

MARIO ANZUONI / X90045

Amy Schumer har skaffet seg en imponerende merittliste som humorist, forfatter, skribent, vertinne og regissør. Hun har blant annet spilt i 30 Rock, Curb Your Enthusiasm og Girls, skrevet for Cosmopolitan, The New York Times og Wall Street Journal – og varmet opp for Madonna. Schumer ble i 2015 kåret til en av Time Magazines Top 100 mest innflytelsesrike personer, og var i fjor med på Varietys liste over Top 10 Comics to Watch. Nå får Oslo besøk av trolig en av de morsomste amerikanerne dette årtiet.

Hvor: Spektrum

Når: Torsdag kl. 19.30

2. Ole og Ketil med musikalsk bokdykk

Nina Djærff

Bokbadet er tilbake i sitt 25. år – i sin originale form. Bademester Anne Grosvold samtaler med Ketil Bjørnstad om hans nye bok Syttitallet, og spiller musikken han komponerte dette tiåret. 70-tallskameraten Ole Paus er også gjest denne kvelden. Han er aktuell med albumet Sanger fra Gutterommet.

Hvor: Rockefeller

Når: Torsdag kl. 19.30

3. Kolossen Kris holder konsert

LUCAS JACKSON / X90066

Kris Kristofferson er en låtskriver av rang og står bak kjente hits som «Me and Bobby McGee», «For the Good Times», «Sunday Mornin' Comin' Down» og «Help Me Make It Through the Night». Han er også kjent fra countryens supergruppe The Highwaymen, der han spilte sammen med Waylon Jennings, Willie Nelson og Johnny Cash. Men låtskriveren er også filmskuespiller, bl.a. i Pat Garrett and Billy The Kid, Convoy, Alice Doesn't Live Here Anymore og A Star Is Born.

Nå er han tilbake i Oslo for å dele av sin låtskatt med backingbandet Appalachian Murder Bunnies, der datteren Kelly Kristofferson også medvirker.

Hvor: Oslo Konserthus

Når: Lørdag kl. 19.30

4. Magisk musikkmiks

Kjenner du til klezmer, eller tradisjonell jødisk musikk med utspring i Øst-Europa. Nå kan du bli nærmere kjent med genren når Klezmerata Fiorentina fra Italia og norske Goylem Space Klezmer spiller opp. Italienerne blander sin ukrainsk-jødiske instrumentalmusikk med balkansk, tyrkisk, ukrainsk og sigøynermusikk, mens nordmennene mikser tradisjonell klezmer med balkanjazz, midtøstens danserytmer, psykedelisk prog og sci-fi-elektronika.

Hvor: Cosmopolite

Når: Lørdag kl. 19

5. Kveldskos for spillegale på museet

Mikkel Bay Vold

Teknisk museum byr på Sent!, som er en museumskveld bare for voksne. Denne kvelden blir det spillfest i Game on 2.0 - verdens største dataspillutstilling med 130 spillbare spill. Ellers kan man oppleve pop-up-utstillingen Radical Games Against the Tyranny of Entertainment, lansering av spillantologien Digitale liv, programmeringsworkshop i makerspace, musikk fra Captain Credible, e-sport ved KANDU og spillquiz med Magnus og Jon Cato.

Hvor: Teknisk Museum

Når: Torsdag kl. 18

6. Bli kjent med Eufemia i ord, vandring og toner

Dronning Eufemia er mer enn et gatenavn i den nye bydelen Bjørvika. Denne helgen kan du bli nærmere kjent med dronningen på temafestivalen med konserter, vandring, kåserier og samtaler om middelalderen i lys av vår samtid. Wolfgang Plagge, Kristin Asbjørnsen Trio, Modus ensemble, ULV, Per Olav Reinton og Hoel Mikkelsen m.fl. deltar.

Hvor: Gamlebyen kirke

Når: Lørdag fra kl. 12 og søndag fra kl. 16

7. Beethoven-festival

Storfjell Ingar

Oslo-Filharmonien sesongåpner med å spille alle Beethovens ni symfonier på to uker under ledelse av sjefdirigent Vasily Petrenko. Onsdag var det de to første av mesterens symfonier som ble spilt. Torsdag står symfoni nr 3 og 4 for tur. Dette er første gang alle Beethovens symfonier blir framført i Oslo i løpet av to uker.

Hvor: Oslo konserthus

Når: Torsdag kl. 19

8. Canadiske storselgere i byen

TIM KROCHAK / TT / NTB Scanpix

Canadiske Nickelback har solgt over 50 millioner album på verdensbasis de siste to tiår. Albumet Silver side up fra 2001 ble gjennombruddet, og frem til deres nyeste album, No fixed Address fra 2014, har holdt dem inne på topplistene verden over. Sammen med albumene har superhiten «How You Remind Me» sørget for at de er blitt en av verdens mestselgende rockeband utenfor USA på Billboard-listen – etter The Beatles.

Hvor: Spektrum

Når: Søndag kl. 19.30

9. Rocka bikkjer med venner rocker 'feller

Malin Nilsson Schau

The Dogs med frontmann Kristopher Schau er kjent for sine forrykende liveshow. Denne kvelden har de fått med seg gjester fra våre naboland Sverige og Danmark. Ebbot Lundberg & The Indigo Children er Göteborgs fineste mens de tre kvinnene i Baby In Vain kjører på med en skitten blanding av bråkete indierock, blues og grunge.

Hvor: Rockefeller

Når: Fredag kl. 20

10. Fremtiden i dans

Dansens Hus

Høstsesongen på samtidsscenen Dansens Hus åpner med en av Norges mest anerkjente koreografer i utlandet for tiden, Ina Christel Johannessen. Hennes fremtidsforestilling Future har urpremiere, og hun har barn i sentrum for sin utforskning. Åtte barn i alderen 4–11 år er med, mange av dem er barn av de voksne danserne.

Hvor: Dansens Hus

Når: Torsdag, fredag, søndag kl. 19, lørdag kl. 17