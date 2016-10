10 tips for helgen

1. Harry Potter-fest med Oslo-Filharmonien

Barna kan kle seg ut som sin favorittfigur fra Harry Potter-universet og delta på morsomme aktiviteter i foajeen før Oslo-Filharmoniens Harry Potter-konsert.

Orkesteret spiller musikk fra seks Harry Potter-filmer under ledelse av dirigent Rory Macdonald, Kim Haugen er forteller, og i tillegg medvirker illusjonist Erling Solland, sangere fra Oslo Domkirkes Guttekor og elever fra Ballettskolen ved Den Norske Opera & Ballett. Tom Remlov har regien.

Passer for alle fra 6 år og oppover, og det blir mulig å vinne premier for kreative kostymer.

Hvor: Oslo Konserthus

Når: Torsdag og fredag kl. 17. Konsertstart kl. 18.

2. Ny tidligmusikkfestival i Oslo

Rolf Øhman

Oslo Early er Oslos nye tidligmusikkfestival. Festivalen skal være en årlig, internasjonal festival viet musikk basert på historisk informert fremføring og musikalske møter som springer ut av tidligmusikkmiljøet. Her blir det tarmstrenger og barokke instrumenter!

Åpningskonserten byr på musikk av Händel og Purcell og er en hyllest til musikernes skytshelgen, Sankt Cecilia med Oslo-ensemblet Barokkanerne og sangere fra Göteborg Baroque.

Les mer om festivalen her: osloearly.no

Hvor: Universitetets aula

Når: Fredag kl. 19

3. Løs en krimgåte

Kristin Saastad

Detekteamet skriver egne stykker i ekte Agatha Christie-stil. Hittil har de hatt stor suksess med sine tidligere forestillinger hvor de blander teater og en krimgåte servert til en 3-retters middag. Nå har de premiere på Farlig minne.

Handlingen i stykket er satt til 1945, og krigen er nettopp over. Fem personer våkner opp innesperret i en bunker. De husker ikke hvem de er, eller hva som har skjedd.

Forestillingene spilles i 4 akter med 3 pauser, og i pausene får publikum servert middag. I løpet av kvelden inviteres du til å bli med på å løse gåten.

Hvor: Oslo Nye Teaterkjeller’n

Når: Premiere fredag kl. 20.00. Siste forestilling 10. desember

4. Farvel med Kent

Solum, Stian Lysberg / SCANPIX

Tidligere i år bekreftet det svenske bandet Kent at de legger ned etter 26 år sammen i musikkens tjeneste.

– Takk til alle dere som har brydd dere om musikken vår. Dere har gjort det mulig for oss å fortsette. Vi er uendelig takknemlige for deres støtte, tålmodighet og kjærlighet, uttalte bandet da de annonserte nyheten.

Lørdag holder de sine to siste konserter i Oslo.

Hvor: Oslo Spektrum

Når: Lørdag og søndag kl. 19.30

5. Maxwell & Mary

Handout

Er du glad i soul? Da anbefaler vi deg å sette kursen mot Sentrum Scene og dobbeltkonserten med Maxwell & Mary J. Blige. Turneen har de like greit kalt The King and Queen of Hearts World Tour.

Hver for seg har begge gjort seg bemerket i soulsjangeren. Arrangørene lover en kveld som vil gi deg gåsehud.

Hvor: Sentrum Scene

Når: Søndag kl. 20.00

6. 800 år på 10 timer

Aslak Mikal Mienn

Statsteatret har tatt på seg en stor oppgave. De er midt inne i sitt store historiske prosjekt hvor de skal lage 10 forestillinger fra 1000 år med norsk historie.

I vår hadde de premiere på 1930 Diktatoren. Lørdag tar de en liten reprise på de fem første forestillingene:

Kl. 14.00: 1066 – Slaget ved Stamford Bridge

Ca. kl. 16.00: 1349 – Pesten

Ca. kl. 18.00: 1537 – Dansketid

Ca. kl. 20.30: 1814 – En western fra vidda

Ca. kl. 22.30: 1880 – Amerika

Ensemblets kunstneriske leder er Yngve Sundvor. På scenen står bant andre Gard B. Eidsvold, Kim Sørensen og Marit A. Andreassen

Hvor: Oslo Nye – Trikkestallen

Når: Lørdag fra kl. 14.00

7. En dag i retten

Lise Åserud

Lurer du på hva som foregår idet retten er satt? Lørdag arrangerer Oslo tinghus åpen dag, og du kan lære mer om hvordan en straffesak foregår. I barnas rettssal kan barna kle seg ut i dommerkappe og leke dommer, aktor og forsvarer. Forfatter Erlend Loe leser fra sin nye barnebok kalt Politiland, og du kan bli med bak kameraet til det populære TV-programmet Åsted Norge.

Hvor: Oslo tinghus

Når: Lørdag kl. 11.00–15.00

8. Gitarjazz i verdensklasse

Cosmopolite

Angelo Debarre er en fransk jazzgitarist kjent internasjonalt for sitt virtuose spill i string swing-stilen. Han har samarbeidet med Hot Club de Norvège og spilt på Djangofestivalen. På scenen har han med seg Raanji Debarre på gitar, Marius Apostol på violin og William Brunard på bass.

Hvor: Cosmopolite

Når: Fredag kl. 20.00

9. Takk for musikken

Edderkoppen Scene

Vi elsker ABBA. Det gjør også gjengen bak showet Vi elsker ABBA: Thank you for the Music

Aftenpostens anmelder omtalte showet som «en nostalgitripp i fresh tapning» og kastet terningkast 5.

Inger Lise Rypdal, Rita Eriksen, Jannike Kruse, Espen Grjotheim og Tommy Fredvang står på scenen.

Hvor: Edderkoppen Scene

Når: Spilles til og med 18. februar

10. Det malte Oslo

Oslo Museum

Peder Balke er en av Norges mest berømte landskapsmalere, mest kjent for sine dramatiske skildringer av den nordnorske naturen. Ukjent for mange er at Balke også malte topografiske bilder; portretter av gårder, hus og parker i Christiania. Nå kan du se maleriene hans av vår hovedstad.

Hvor: Bymuseet, Frognerveien 67

Når: varer til 18. desember