10 tips for helgen

1. Grøss og gru på Tusenfryd

Den amerikanske Halloween-tradisjonen har kommet for å bli. Liker du grøssende gru kan du for eksempel sette kursen mot Tusenfryd som ikke har stengt dørene for sesongen riktig ennå. Fornøyelsesparken har bygd opp tre skrekkelige labyrinter og skal skremme deg med blodtørstige zombier, skumle klovner og en litt snillere labyrint for barn mellom 5 og 8 år.

Hvor: Tusenfryd

Når: Lørdag kl. 12–17

2. Besøk et spøkelseshus

Romolo Tavani / Shutterstock

Fredag forvandles Chateau Neuf til et stort skrekkhus bebodd av spøkelser, zombier og andre skumle skapninger. Opplevelsen består av en 400 meter lang skrekkvei med levende monstre, spesialeffekter i beste Hollywood-stil og animasjoner. Grøss og gru, sier vi. Her er det også lagt opp til en visning for de tøffe og en litt mindre skremmende for familier på dagtid.

Fullt program og informasjon om tidene finner du her.

Hvor: Chateau Neuf

Når: Fredag – mandag

3. Flimmer på film

ByFlimmer

ByFlimmer er en liten kunstfilmfestival som ønsker å gi publikum en litt annerledes filmopplevelse enn du kanskje er vant til. De tar filmen ut fra kinosalen og arrangerer spesielle visningssteder. I tillegg blir det symposium om byens visningskår og nye initiativer.

Fredag står den iranske filmskaperen Abbas Kiarostami i sentrum. Filmene som vises tilhører den såkalte Koker-trilogien som består av Where is the Friend's Home?, Life and Nothing more og Through the Olive Trees. Visningen skjer i galleriet Louise Dany, Neuberggata 5A.

Hvor: Forskjellige visningssteder

Når: Hele helgen

4. Øyet som ser

Junge, Heiko / NTB scanpix

Kunstnernes Hus og Litteraturhuset har samarbeidet om et stort prosjekt de har kalt Seeable/Sayable. Her vil de utforske forholdet mellom litteratur og billedkunst, ord og bilde. Kunstprosjektet er tredelt med en internasjonal utstilling på Kunstnernes Hus, et faglig program på Litteraturhuset og et performanceprogram i Grotten, som ligger under Statens Æresbolig i Slottsparken. Det hele åpner i helgen med performance av John Giorno og Tori Wrånes, og på søndag blir det omvisning med kuratorer og kunstnere på Kunstnerens Hus kl. 12 samt urfremføring av Øyvind Rimbereids nye Wergelandsstykke inne i Grotten kl. 13.30.

Hvor: Litteraturhuset og Kunstnernes Hus

Når: varer til 29. januar

5. Lokal musikkfestival

Terje Bendiksby / SCANPIX

Røa Musikkfestuker arrangeres for 12. gang. Den intime festivalens mål er å tilby levende møter mellom musikere og publikum. I løpet av festivalens to uker blir det blant annet allehelgenskonsert med Tord Gustavsen og KG Singers og Peblingene fremfører kormusikk fra renessansen og romantikken, folkemusikk og spirituals.

Fullt program finner du her: www.musikkfest.net

Hvor: Røa kirke

Når: Hele helgen og neste uke

6. Nina Simone på scenen

Gitte Johannessen

Livet til den legendariske jazzartisten Nina Simone er utgangspunktet for forestillingen I am Nina. I tillegg til sin karrière som musiker var hun også en fremtredende borgerrettsforkjemper – samtidig som hun var bipolar og hadde et hissig temperament.

– Hun var dessuten en kvinne med eierskap over sine følelser! Hun tok plass, i en tid hvor kvinner ikke skulle ta plass – og det henter jeg inspirasjon fra. Det er gøy å stå på scenen og ha sinnautbrudd og be publikum holde kjeft! Og kvinner i 2016 trenger fremdeles å høre at det er greit å ta plass, sa Nosizwe Baqwa i et intervju med NTB. Baqwa er en av skuespillerne som skal gi et bilde av den legendariske sangeren.

Hvor: Nordic Black Theatre, Hollendergata 8

Når: Lørdag kl. 13:00 og kl. 19:30. Spilles til og med 5. november

7. Show med lyskunstneren Jean-Michel Jarre

Mark Mainz / TT / NTB Scanpix

Jean-Michel Jarre regnes som en av pionéren innen elektronisk musikk. Han be kjent for sine enorme og imponerende utendørsshow. Allerede i 1979 holdt han en konsert på Place de la Concorde i Paris med et gigantisk lyd- og lysshow.

Vi tror det blir en spennende kveld et sted mellom show og konsert i Oslo.

Hvor: Oslo Spektrum

Når: Fredag kl. 19.30

8. Politikrim på scenen

Tor Orset

Liker du krimserier på TV? Da bør du sjekke ut St. Lilleborgs Politistasjon. Her blir det drama, mysterier og action på scenen. I fjor satte gjengen opp St. Lilleborgs Hospital, men nå er de hvite legefrakkene byttet ut med stivpressede politiuniformer.

Hvor: Det Andre Teatret, Ivan Bjørndalsgate 9

Når: Hver lørdag kl. 19.00 til og med 17. desember

9. Hvem er du?

HO / X00561

For syvende gang arrangeres Slektsforskerdagen i Riksarkivet. I tillegg til foredrag, åpen lesesal og rundt 30 utstillere, skal et helt korps veiledere fra Data Oslo/Akershus hjelpe deg med å lære litt mer om hvor du kommer fra.

Tema i år er Kilder til kvinnenes historie. Carl Birger van der Hagen snakker om morslinjer i slektsforskning – der DNA kan være et hjelpemiddel. Ingebjørg Eidhammer fra Teknisk Museum kommer også og skal snakke om kvinnene i arkivene etter Hjula Væveri, Akers mek. Verksted og Ringnes Bryggeri.

Hvor: Riksarkivet

Når: Lørdag kl. 10.00–16.00

10. Globalisering uten grenser

Elnur / Shutterstock

Denne helgen arrangeres det en stor globaliseringskonferanse hvor du også kan delta. Det blir konserter med blant andre Razika og Maja Ratkje, et folketribunal om hvorvidt Norge bryter asylsøkeres menneskerettigheter og foredrag ved Dame Margaret Hodge, en tidligere Labour-representant, som skal snakke om skatteflukt

Tilsammen vil det bli 70 små og store politiske og kulturelle arrangementer, med kunstutstilling midt på Youngstorget.

Fullt program finner du ved å klikke her.

Hvor: Youngstorget

Når: Torsdag – søndag