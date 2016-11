10 tips for helgen

1. Det søte liv på Bøler

Mie Petzold Andberg og Nina Fadnes har både skrevet, regissert og spiller i stykket Det søte liv. Tema er fremmedfrykt. Vi møter to eldre damer et koselig sted på Bøler. Her lever de det søte liv med kakespising og brodering. Så begynner det å skje mystiske ting i naboleiligheten.

De to skuespillerne har finansiert forestillingen for egne penger. I en pressemelding skriver de:

«Vi utfordrer oss selv nettopp med å gjøre det så billig som mulig; skrive manus, spille og regissere selv, låne kostymer, rekvisitter og kulisser, kjøpe brukt, be familie og venner om hjelp».

Hvor: Chateau Neuf

Når: Lørdag kl. 20.00, søndag kl. 14.00 og 18.00

2. Klassisk i kirken

Paal Audestad

Bli med på en aften hvor fortidens musikk møter samtidens klassiske toner. Da settes Kjell Mørk Karlsens (f. 1947) Sinfonia da Requiem opp sammen med Luigi Cherubinis (1760–1842) Requiem i c-moll.

Førstnevnte stykke er bygget opp rundt inntrykkene fra krigen som raste i Jugoslavia på 90-tallet, og lidelsene den forårsake. Cherubinis Requiem ble fremført første gang i 1816, under en minnekonsert for henrettelsen av den franske kong Ludvig XVI.

Det er musikere fra Norges musikkhøgskole og Barratt Due Musikkinstitutt som fremfører verkene sammen med Lars Notto Birkeland på orgel og Steffen Kammel som dirigent.

Hvor: Frogner kirke

Når: Søndag kl. 18.00

3. Spøkelser på Gamla

Handout

Ghost Avenue skal, sammen med Highland Glory, ha konsert hvor de lover knalltøff hardrock for alle som trenger å blåse ut etter uken.

Ghost Avenue er inspirert av 80-tallssound og band som Iron Maiden, Judas Priest og WASP. Highland Glory beskriver seg selv som et rendyrket power metal band. Nå vet du hva du har i vente.

Hvor: Gamla

Når: Fredag kl. 19.00

4. Gratis bokfest

Anna Aubert

Møt både nye og etablerte forfattere på Oslo bokfestival. Temaene spenner fra Roma, Kleopatra via julefortellinger, brennevinskrig, Charlie Hebdo, Roald Dahl og Don Martins isbil. I tillegg til et bredt voksenprogram, arrangeres det også en rekke spennende ting for barn. Du blir blant annet kjent med Jakob og Neikob, feer og hagetroll.

Arrangementene er gratis, men du må hente billetter i informasjonsskranken på Litteraturhuset.

Hvor: Litteraturhuset

Når: Fredag til søndag

5. En rett og to vrang

Linorka /FOTOLIA / 11401985

Er du en strikke-entusiast? Da vet vi hvilken festival du bør oppsøke i helgen. Det er nemlig klart for Oslo Strikkefestival – det ultimate møtestedet for fiber- og garnentusiaster. Det blir workshops i alt fra strikking, hekling, veving, spinning og design. Uansett om du er nybegynner eller strikkeproff finner du nok mye ny inspirasjon her. Te, kaker, quiz og strikkeutstillingen Den røde tråden sørger for en lun og varm stemning.

Hvor: Deichmanske bibliotek

Når: Fredag til søndag kl. 09.00–18.00

6. Trollnatt i skogen

Erik Borg

Til helgen er det meldt snø. Det betyr at det kan bli riktig så idyllisk under nattorienterings-løpet Trollnatta lørdag. Om det skulle bli en del snø, regner ikke arrangøren med at noen lar seg skremme av det, og med mange i skogen, blir det fort fine tråkk.

Det er både korte og lange løyper, og ute i skogen blir det både bål og saft. Trollnatta er et orienteringløp for barn og unge og arrangeres for sjette gang lørdag.

For mer informasjon og påmelding kan du sjekke ut trollnatta.no

Hvor: Kollbanen på Kringsjå

Når: Lørdag fra kl. 16.30

7. De gyldne dråpers festival

Don Fiore / Shutterstock

Er du glad i whisky? Denne helgen arrangeres Oslo Whiskyfestival for deg som har en forkjærlighet for de gylne dråpene. Det blir arrangert seminarer, smakinger og NM i "nosing". Du kan blant annet få møte Elisabeth Andersen og Peter Wills som representerer Glengoyne og Kilchoman under seminartittelen Clash of the Titans.

Påmelding og fullt program finner du hos Oslo Whiskyfestival

Hvor: Håndverkeren kurs- og konferansesenter

Når: Fredag og lørdag

8. Toner fra de dype, svenske skoger

Kyrre Lien / SCANPIX

Opeth har alltid lekt seg mellom en rekke sjangre. De fusjonerer metal, klassisk rock, deathprog, symfoniske elementer og jazz i retning den progressive rocken. Nå er de klar med albumet Pale Communion. Mørke kjellere er byttet ut med Oslo Konserthus for en litt annerledes ramme rundt konserten.

Hvor: Oslo Konserthus

Når: Søndag kl. 19.30

9. Allehelgenskonsert i Domkirken

Dan P. Neegaard

Guttesopranen Aksel Rykkvin og barytonen Håvard Stensvold er solister med Oslo Domkor og Oslofjord Kammerfilharmoni i Gabriel Faurés vakre og melodiske Requiem.

Unge Aksel (13) er kjent for sin forbløffende stemmeprakt og lanserte i høst sin egen plateinnspilling med et av verdens beste barokkorkestre, Orchestra of the Age of Enlightenment. Han er allerede en erfaren solist, har hatt flere solokonserter og roller i Operaen, der han synger i Barnekoret. Vivianne Sydnes er dirigent for allehelgenskonserten.

Hvor: Oslo Domkirke

Når: Lørdag kl. 22, søndag kl. 19

10. Virusdrama i Operaen

Erik Berg

Jo Strømgren Kompani er kjent for å boltre seg i en ekstrem variasjon av sjangre. Virus er et kaudervelsk melodrama, et høyspent postapokalyptisk danseteater med handling lagt til en fremtid der alt har gått skikkelig skeis.

Kilden til elendigheten er en maskin som spyr ut grusomme virus. Et lite team skal prøve å rette opp feilen og gi verden en omstart.

All dialog fremføres på uforståelig portugisisk og islandsk. Det er duket for en strømgrensk helaften i Operaen!

Hvor: Den Norske Opera & Ballett

Når: Fredag kl. 19.30, lørdag og søndag kl. 18.30