10 tips for helgen

1. Psykedelisk på Vulkan

Oslo Psych Fest arrangerer festivalen Ritual denne helgen. Festivalen arrangeres for fjerde gang. I år er navnet byttet for å virkelig understreke at det skal handle om psykedelisk musikk i ordets videste forstand.

The Fall, Goat, Circle og Hilma Nikolaysen er et lite utvalg av bandene som skal sørge for å gi deg en psykedelisk musikkopplevelse.

Hvor: Vulkan Arena

Når: Fredag og lørdag

2. Tegneseriefestival for barn og unge

Alexey Bannykh / Crestock

For fjerde år på rad arrangerer barnas egen tegneseriefestival. Du kan lære deg å lage små tegneseriestriper og å lage din egen tegneseriefigur. Her er det bare fantasien som setter grensen. I tillegg får du møte tegneseriekunstnerne Aleksander Kirkwood Brown, Andreas Iversen og Tore Strand Olsen.

Hvor: Serieteket - Deichmanske bibliotek Grünerløkka

Når: Lørdag og søndag fra kl. 12.30

3. Tilbake til 80-tallet

The Human League herjet hitlistene på 80-tallet med sin synthpop. Aller mest kjent ble hitsangen Don’t You Want Me. Bandet driver fortsatt på, og bestå i dag av Philip Oakey, Joanne Catherall og Susan Ann Sulley.

Hvor: Rockefeller

Når: Lørdag kl. 20.00

4. Kan man spøke om rasisme?

Handout

Ja, mener komiker Joachim Skage som er klar med standup-showet Rasister er også mennesker.

– Jeg mener rasisme som tema er viktig å lage humor på, og nå kanskje mer enn noen gang. Tittelen spiller på de fiendebildene som skapes mellom partene i innvandringsdebatten, og at hvis vi skal komme noe videre må vi prøve å forstå hva som skaper fremmedfrykt fremfor å prøve å demonisere rasistene, sier Skage selv om forestillingen.

Hvor: Litteraturhuset

Når: Lørdag kl. 19.00

5. Gjør-det-selv-festivalen

Dag W. Grundseth

Har du alltid sagt at denne gangen skal jeg fikse den dingsen, men året etter er den akkurat like ubrukelig. Du er nok ikke alene. Norge er på verdenstoppen når det gjelder å kaster elektronikk. Vi kjøper også mye elektronikk. SoCentral, Norway Makers, Naturvernforbundet har gått sammen for å etablere Restarters - Oslo eller Fiksefest for elektronikk. Her hjelper frivillige fiksere deg med å reparere den dingsen du har irritert deg over i et år nå. Gratis er det også.

Hvor: Sentralen

Når: Søndag kl. 13.00–16.00

6. Surrealistiske drømmer

Film fra Sør

En ny film fra surrealisten Alejandro Jodorowsky er ikke hverdagskost. Da The Dance of Reality kom i 2013 var det gått 23 år siden hans forrige film. Denne måneden er Endless Poetrymånedens film på Cinemateket. Filmen ble også vist på Film fra Sør tidligere i høst. Dette sa festivalsjef Lasse Skagen om filmen:

– Surrealisten Jodorowsky vant festivalens hovedpris Sølvspeilet i 2014 for barndomsportrettet Dreams of Reality. Her er han tilbake med oppfølgeren; nå som ung mann. Rått, drømmende, veldig burlesk og fargerikt.

Hvor: Cinemateket

Når: Torsdag og søndag kl. 21.00

7. Unge kunstnere inntar byen

Kristine Meinseth

Rundt 30 unge kunstnere vil presentere sine verk i anledning 15 års jubileet til Trafo, Nordens største nettsted for unge kunstnere. Det blir utstillinger, samtaler, konserter, slampoesi, gallerivandringer og workshops.

– Trafo-festivalen legger til rette for å bygge broer mellom ulike kunstnere og kunstarter, samtidig som det vil være et høyt faglig nivå, forteller Nora Savosnick og Hanne Korsnes.

Fullt program finner du på Trafos websider.

Hvor: Galleri Podium, Antipodes cafe, Sentralen, BiblioTøyen og utenfor Samtidskunstmuseet.

Når: 12. til 20. november

8. En mann ved navn Svein

L-P Lorentzen

Svenske Fredrik Backmans suksessroman En mann ved navn Ove ble i fjor både film og teater. Urpremieren av teateroppsetningen var på teater Rivalen i Stockholm- Nå kommer forestillingen om den 59-årige grinebiteren som styrer borettslaget med jernhånd og er nabolagets store skrekk. I Oslo er det Svein Nordin som spiller Ove.

Hvor: Oslo Nye Centralteatret

Når: Spilles til og med 17. desember

9. Hvordan gjør han det?

Fredrik Arff

Alexx Alexxander har etablert seg som Norges svar på David Copperfield. Det skal selvsagt handle om stunts og illusjoner. Du kommer garantert til å sitte i salen og love deg selv at dette skal du avsløre. Om du greier det er slettes ikke sikkert, men fascinerende er det uansett. Showet har han kalt Defying Gravity.

Hvor: Oslo Konserthus

Når: fredag kl. 20.00

10. Barnekonsert

Forestillingen Veslefrikk er basert på folkeeventyret etter Asbjørnsen og Moe. Arrangørene skriver at dette er historien om hvordan han gikk fra liten og ubetydelig, til liten og ganske stor på en gang! Og det kun ved å være seg selv, å tenke på andre, og litt ved hjelp av en magisk fele. På scenen står Anette Sandvær Thorbjørnsen og Jon Hjellum Brodal. Regien er ved Dominic Kelly

Hvor: Riksscenen

Når: Søndag kl. 13.00