10 tips for helgen

1. Snart er det jul

Denne helgen åpner Jul i vinterland, som er årets marked i Spikersuppa. Her blir det en rekke boder som selger lokale delikatesser og kunsthåndverk hvor du kan finne en original gave. I år stiller også Little Brother Brewery med egen bod med såkalte growlers. Konseptet bak Growleriet er at folk kan komme og fylle på flasken – en growler – fra en av bodens tappekraner.

Hvor: Spikersuppa

Når: 19. nov – 20. des, kl. 10.00–20.00

2. Østensjøvannet rundt

Svein Walther Hiis

Tar du turen rundt Østensjøvannet i Oslo ser du dem sitte muse stille med sine gigantiske kameralinser. Vi snakker selvsagt om naturfotografene som jakter på det beste motivet. Nå samles bildene i en utstilling kalt Artsmangfoldet ved Østensjøvannet–den uerstattelige arven. Utstillingen er til ære for Østensjøvannets Venner.

Hvor: Bøler kirke

Når: Varer til og med 27. november. Man., ons., fre. og søn. kl. 17–20. Lør. kl. 11–15.

3. Folkeleik

Ingvil Skeie Ljones

Folkelarm ble arrangert for første gang i 2005, og er en festival for folkemusikk i alle dens former og varianter. I år blir det en rekke showcase-konserter, foredrag og danseforestillinger. Blant annet kommer Laget for Folkemusikk til å arrangerer Oslokappleiken. Det blir også konserter med Vrang, Frigg og Fotefar.

Hvor: Riksscenen

Når: Hele helgen

4. Bli kjent med Japans store filmmester

CINEMATEKET

Mikio Naruse regnes som en av Japans store filmkunstnere. Dessverre har det ikke alltid vært like enkelt å få sett filmens hans utenfor landets grenser. Naruse ble født i Tokyo i 1905 og filmene hans ser ofte handlingen gjennom kvinnenes blikk i et sterkt mannsdominert samfunn. Hans mest kjent film er Floating Clouds fra 1955. For tiden viser Cinemateket et lite utvalg av filmene hans. Er du interessert i Japansk kultur, bør du kjenne din besøkstid. Lørdag vises Wife! be Like a Rose! en av hans tidligere filmer. Alle visningene er gratis.

Hvor: Cinemateket

Når: Lørdag kl. 16.00

5. Fra Mali med musikk

Handout

Amadou & Mariam er en duo fra Mali som med sin «afro-blues» har mottatt både Grammy og turnert med både Coldplay og U2. Sist de var i Norge sang de på Nobels fredspris-konserten til ære for Barack Obama. De er kjent for å blande toner fra den tradisjonelle maliske folkmusikken med toner fra rocken.

Hvor: Cosmopolite

Når: Fredag kl. 20.00

6. Magedans

LASZLO BALOGH / X00318

Oslo Magedansfestival inviterer til festforestillingen 1001 Natt. Her er det bare å drømme seg bort til fjerne himmelstrøk og orientalske rytmer.

Både internasjonale og norske magedanserinner byr på en eventyrlig kveld med glitrende kostymer, kreative koreografier og fengende musikk. Oslo Magedansfestival arrangeres for 16 gang.

Hvor: Oslo konserthus

Når: Lørdag kl. 20

7. Sjokoladefest

Shulevskyy Volodymyr / Shutterstock

Pepperkakehus er en ting, men nytt av året er et hus i ren sjokolade. Denne uken bygges Norges største hus i sjokolade. For at byggingen ikke skal ende i ruin, skjer det hele inne i en stor glasscontainer midt på Egertorget. Over 130 kilo går med til bygging av huset som er 185cm langt og 123 cm høyt. Etter at byggingen er ferdig skal huset stilles ut på Julemessen på Norske Folkemuseum. Men først skal det altså bygges!

Hvor: Egertorget

Når: Bygget skal stå ferdig lørdag kl. 17

8. Amerika, hvem er du?

Martin Flack

Trump, valget og Amerika har vært tema som har de fleste av oss har vært opptatt av den siste uken. En uke etter det amerikanske valget, feirer koreograf Alan Lucien Øyen og winter guests sitt 10 års jubileum. det gjør de med oppfølgeren til gjennombruddsforestillingen fra 2009: AMERICA – Visions of love. I følge arrangørene utforsker forestillingen AMERICA Ep. 2 – Psychopatriot den bevisste og ubevisste manipulasjonen av fakta og fiksjon, og hvor lett begjær og frykt kan få det ene til å flyte over i det andre.

Hvor: Dansens Hus

Når: Tor-fre kl. 19.00, lør kl 17.00 og søn. kl. 19.00

9. Gjenhør med mørkemennenes mesterverk

Det norske black metal-bandet Mayhem er berømt og beryktet over hele verden, og har vært blant de mest toneangivende innen genren. Deres viktigste album er De Mysteriis dom Sathanas, som kom ut i 1994 og som regnes som et av de mest sentrale innen black metal. Nå er det omsider mulighet for å høre albumet i sin helhet.

NB: Lørdagens konsert er allered utsolgt, så det er satt opp ekstrakonsert søndag.

Hvor: Sentralen

Når: Lørdag og søndag kl. 20

10. Mozarts kjærlighetskomedie

Christian Friedlander

Kjærlighet møter falskhet og bedrag i Mozarts komiske opera Così fan tutte som får premiere i Jonas Corell Petersens debut som operaregissør. Det er duket for maktspill, sjalusi, rollebytter og erotikk på Operaens hovedscene. Og selvfølgelig Mozarts fantastiske musikk. Karl-Heinz Steffens dirigerer sin første forestilling som musikksjef ved Den Norske Opera & Ballett.

Hvor: Operaen i Bjørvika

Når: Premiere torsdag kl. 19

Klar for mer kulturelt påfyll? Sjekk ut våre ferskeste teateranmeldelser: