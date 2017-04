I helgen kan du leke turist i egen by.

1. Kjenn din by

Søndag har du ingen unnskyldning til å ikke ta deg en sightseeingtur i Oslo. Turist i egen by inviterer alle til å besøke byens attraksjoner og museer helt gratis. Ballet åpnes av borgermester Marianne Borgen ved Rådhuset kl. 9. Utover dagen kan du være med på alt fra kunstprat, byvandringer, Cinemateket, Oslo Open og utstillingen tigerstadskids.

Hvor: Over hele byen

Når: Søndag fra kl. 9

2. Heisann, Oslo

Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Karpe Diem var konger på hjemmebane på OverOslo-festivalen i fjor, og etter sine kritikerroste singler er Chirag og Magdi klare for fulle hus i selveste Spektrum. På hjemmebane igjen – større og råere enn noen gang.

Hvor: Oslo Spektrum

Når: Torsdag til lørdag 19.30

3. 90-tallselskere, elsk i kveld

Roald, Berit / SCANPIX

Er du klar for lasere, pyro og en gigantisk sceneproduksjon? Showet We love the 90’s har gått siden 2011 og lover «nonstop show uten pauser og en nostalgitripp du ikke får noe annet sted. Årets artister er Aqua, DJ Sash, Culture Beat, East 17, E-type, Darude og Snap med flere.

Hvor: Telenor Arena

Når: Lørdag kl. 18.30

4. Observer observatoriet innenfra

Ingar Storfjell

Visste du at Observatoriet bak Nasjonalbiblioteket er universitetets eldste bygg? Nå har du en sjelden mulighet til å bli med på en times omvisning der. Temaet er «Generell omvisning med vekt på Observatoriets rolle under oppbyggingen av Norge fra 1830 årene», og det er gratis adgang. Huset er åpent også søndag i forbindelse med Turist i egen by.

Hvor: Observatoriet i Oslo, Observatoriegaten 1

Når: Lørdag kl. 11 og 13 og søndag kl. 12, 13, 14 og 15

5. Punkens gudfar fyller 70

JUAN VRIJDAG / ANP

Iggy Pop fyller 70 år. Da feires han av diverse band og artister på scenen og låter fra en fem tiår lang karrière. Michael Krohn, Robert Eidevik (Hjerteslag) og Jonas Skybakmoen (Johndoe) er blant gratulantene.

Hvor: Mono

Når: Fredag kl. 20

Lien, Kyrre / SCANPIX

6. Kos for kidsa

Marthe Amanda Vannebo

Lørdag er det klart for vårens siste Barnas jazzscene, denne gang med gjester fra Sør-Amerika! Unge jazzmusikere fra Barnas jazzhus får besøk fra en musikkskole i Barquisimeto i Venezuela. Søndag kan man oppleve Meg og kammeraten min, som består av Martin Hagfors (Meg) og Erik Johannessen (Kammeraten), en av landets mest respekterte låtskrivere og trombonist/multiinstrumentalist fra blant andre Jaga Jazzist og Trondheim Jazzorkester.

Hvor: Barnejazz: Victoria jazzscene, Karl Johan

Når: Lørdag kl. 13.30

Hvor: Jeg & kammeraten min: Dattera til Hagen, Grønland

Når: Søndag kl. 14

7. Lær om kroppen – på tegnspråk

Jonas og kroppen er et stykke skrevet av Trond-Viggo Torgersen. I hovedrollen som Jonas har teateret hentet inn amerikanske Daniel Durant, som er en verdens mest kjente tegnspråk-skuespillere. Durant kommer rett fra Broadway til Teater Manu i Oslo. Han er selv døv og bruker tegnspråk.

I Jonas og kroppen møter du en gutt på ni år. Kroppen hans opplever en rekke traumatiske hendelser, og vi får bli med på reisen fra å være en frisk gutt til å gå gjennom sykdom og skader. I tillegg til å ha skrevet stykke er Trond-Viggo Torgersen også stemmeskuespiller for alle karakterene.

Hvor: Teater Manu, Schleppergrellsgate 32

Når: Lørdag og søndag kl. 18.00

8. Kampenfestivalen

Den nye musikkfestivalen Kampenfestivalen byr på varierte musikkopplevelser i Kampen kirke. Her får publikum høre unge talenter, kammermusikk, jazz og barnekonsert gjennom helgen. Det hele avsluttes med operamessen Rossinis Stabat Mater søndag kl. 18, der Kampenkoret og Sølvguttene medvirker. Kampenfestivalen er initiert og arrangert av Pål Rullestad i samarbeid med Kampen menighet.

Hvor: Kampen kirke

Når: Åpningskonsert torsdag kl. 19. Konserter tom søndag.

9. Fra Lisboa with love

Cosmopolite handout

Lura vokst opp i Lisboa i Portugal, men begge foreldrene hennes er fra Kapp Verde-øyene. Dette har hatt avgjørende betydning for hennes musikalske utvikling.

På albumet Di Korpu Ku Alma (2004) begynte hun for alvor å utforske sine afrikanske røtter og det ble hennes internasjonale gjennombrudd. Hun inviterer deg til en kveld med rytmer inspirert av både afrikansk og moderne vestlig musikk.

Hvor: Cosmopolite

Når: Lørdag kl. 21.00

10. Blå feiring for 15-åring

Blås lengstlevende klubbkveld Contagious har holdt på i femten år. Det må markeres. Derfor har man invitert den smått legendariske soulmannen Ralph Tee til jubileet. Regn med en miks av moderne soul, disco, soulful house og midtempo R & B.

Hvor: Blå

Når: Fredag kl. 23