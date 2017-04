1. Grønn lørdag

For første gang inviteres folk inn i Landbrukskvartalet, og i helgen kan store og små gjøre morsomme aktiviteter når det inviteres til nabolagsfestivalen Dyrk Nabolaget! på Grønland.

På lørdag blir det markedsdag hvor man kan handle lokalmat på Bondens Marked og blant annet lære hvordan man kan dyrke i bøtte og få gartnertips. I tillegg blir det klesmarked, NM i bondesjakk, og for de minste venter potetløp, snekreaktiviteter og frøsåing.

Hvor: Landbrukskvartalet, Schweigaards gate 34

Når: Lørdag kl. 11–16

2. Burlesk fyrverkeri

Handout

For tredje året på rad arrangeres Manillusion Fest. Det betyr pinupkonkurranse, burlesk med Miss Chandelier og Rio Wild, dans, DJ, besøk av papegøyen Poppe og ikke minst konsert med The Lucky Bullet og saksofonshow fra July Live Sax.

Hvor: Gamla, Grensen 1

Når: Lørdag kl. 19.00

3. Spaghettiwestern

© 1966 United Artists – MGM

Sergio Leone står bak noen av de mest ikoniske westernfilmene i historien. Den gode, den onde og den grusomme, For en neve dollar og Ondt blod i vesten står alle på plakaten denne helgen. Cinemateket inviterer også til en rekke foredrag hvor Roberto Donati åpner kalaset med The Cinematic World of Sergio Leone. Han vil gi en oversikt over det historiske og sosiokulturelle bakteppet til Leones filmer og hvordan han fornyet filmen.

Hvor: Cinemateket, Dronningens gate 16

Når: Fredag kl. 18.00 og lørdag fra kl. 11.00

4. Farmen-Kjendis på scenen

Helge Skodvin

Skytebas, sexsymbol, kultfenomen og rikskjendis. Lothepus er et navn de fleste kjenner etter årets Farmen Kjendis. Det er kanskje ikke alle som har hørt musikken til artisten, som hevder at han trekker fulle hus i de mest fraflyttingstruede bygder.

Til konserten på Rockefeller tar Lothepus med seg en gjeng fra Farmen. Petter Pilgaard, Vendela Kirsebom, Linni Meister, Tore Petterson og Ingeborg Myhre.

Hvor: Rockefeller

Når: Lørdag kl. 20.00

5. Barnas Bollywood-fest

Jimmie Poots

Vårens siste kulturbryggeri på Popsenteret blir Bollywood-fest for barna.

Indiske Bollywood-filmer er fulle av kjærlighet og intriger, glitrende, fargesprakende og med masse dans og musikk. Lavleen Kaur inviterer til dansende Bollywoodfest der barna kan være med som prins og prinsesse og lære dansetrinn.

Hvor: Popsenteret

Når: Søndag kl. 13

6. Sirkusfest

Cirkus Arnardo

Cirkus Arnardo er inne i sin 69. sesong, og er landets eldste sirkus. I år står magien i sentrum. Sirkusdirektør Arild Arnardo lover et nyskapende, klassisk og engasjerende show. Han inviterer publikum med på en reise inn i et magisk parallellunivers med halsbrekkende stunts og akrobatiske artister.

Hvor: Sirkusteltet v/ Munch-museet

Når: Torsdag og fredag kl. 18.00. Lørdag og søndag kl. 13.00 og 16.00

7. Mat på tur

Stein Erik Kirkebøen

Mat må man ha, og Oslos rykte som et kulinarisk høydepunkt øker. Du kan bli bedre kjent med delikatessebutikker og små matperler på turen The Culinary City Walk, som guides både på norsk og engelsk. Vandreturens fokus er norske mattradisjoner av både eldre og nyere dato. Turen varer i omtrent fire timer, og det blir syv/åtte matstopp på veien.

Turen varer i 4 timer, koster 850 kroner og krever påmelding: oslo.foodtours.eu/

Hvor: Start Olaf Ryes plass på Grünerløkka

Når: Fredag og lørdag kl. 11.00

8. Dans på Operataket

Dansens Dager

Dansens Dager braker løs på Operataket fredag. Danseambassadørene Ida Wigdel og Kristina Søetorp i Th'Line og ordfører Marianne Borgen står for den offisielle åpningen, og 200 dansestudenter kaster seg inn i årets dans. Dansens Dager markeres i hele landet, og i Oslo kan du se og oppleve alle typer dans på Olaf Ryes plass, Operataket og Eidsvolls plass.

Dansens dager er en internasjonal feiring av dans som ble etablert av UNESCO i 1982. Danseinformasjonen er nasjonal koordinator.

Hvor: Operataket

Når: Fredag kl. 12

9. Storslagne folketoner

Cathrine Dokken

Spelemannen Knut Dahle og komponisten Edvard Grieg levde i en viktig tidsepoke for norsk kultur og musikkliv. Unni Boksasp Ensemble har de siste tre årene fordypet seg i musikken etter Dahle og Grieg, men også i livene deres, og menneskene, historiene og mytene som omgir dem. Med dette som utgangspunkt, har de skapt et eget verk. Nå kan du høre hvordan de tolker to ruvende skikkelser i norsk musikkliv.

Hvor: Riksscenen

Når: Lørdag kl. 20

10. Akustisk på pub

Føler du for en musikalsk kveld på pub? Prøv Beyond Acoustic med Joe Murphy og Pål Lillerovde. De lover å skape god fredagsstemning.

Hvor: The Shamrock Irish Pub, Schleppegrells gate 32

Når: Fredag kl. 21.00