1. Grønn mat

Kokkekurs for vegetarianere, foredrag, såkurs for nybegynnere, ansiktsmaling og speeddating er noe av det som står på programmet under årets store vegetarfestival. På søndag kan du for eksempel lære mer om kaffegrut som blant annet kan brukes til å lage kroppskrubb.

Fullt program for festivalen finner du på www.oslovegetarfestival.no

Hvor: DOGA og Kulturkirken Jakob, Hausmannsgate

Når: Lørdag og søndag kl. 11–18

2. Bli litt klokere

Kjetil Jensen

Til helgen er det nok en gang duket for Universitetet i Oslos årlige kunnskaps- og kulturfestival. Her kan du får med deg stand-up, bokbad, konserter, foredrag og barneopera. Det blir visning av Deeyah Khans Jihad: A story of the others som handler om en gruppe briter som ble religiøse kriger, Leo Ajkic gir deg et skråblikk på å være minoritet, konserter med Grieg Trio, Anneli Drecker og Lars Klevstrand og barneoperaen Askeladden og de gode operahjelperne.

Hvor: Universitetsplassen

Når: Fredag til søndag hele dagen

3. Grand Prix-fest

Varfjell, Fredrik / NTB scanpix

Lørdag skjer det. Hva snakker vi om? Paljetter, fjærboa, glitter og allsang. Det er klart for musikkfesten vi elsker å hate. For 62 gang arrangeres Eurovision Song Contest. I år er festen i Kiev og Norge stiller med JOWST. Vil du se konkurransen sammen med andre er det bare å ta turen ned i sentrum hvor showet vises på storskjerm. Stemmeskjema finner du i barområde.

Hvor: Sentrum Scene

Når: Lørdag kl. 19.30

4. Otter og Wolff skaper fransk stemning

DAN HANSSON / SvD / SCANPIX / SVD

Den svært så meritterte mezzosangeren Anne Sofie von Otter fra Sverige komer til Operaen i Bjørvika. Hun opptrer sammen med sangeren Rikard Wolff og et band på 6 medlemmer som skal skape fransk stemning i Operaen.

Programmet C'est si bon presenterer en rekke publikumsfavoritter fra det store repertoaret med franske chansons.

Hvor: Operaens hovedscene

Når: Søndag kl.

5. Potter på sax

Handout

Chris Potter entret jazzscenen i New York som 18 åring med bebop artisten Red Rodney. Siden den gang har han etablert seg som instrumentalist og komponist. Arrangørene spår at det blir en funky og fett, episk og minneverdig kveld med en stor saksofonist.

Denne gangen er han her med sin Quartet som består av David Virelles på piano, Joe Martin på bass og Marcus Gilmore på trommer.

Hvor: Victoria, Nasjonal Jazzscene

Når: Fredag kl. 20.00

6. 2 * Kathryn Bigelow

© 1991 Twentieth Century Fox

Kathryn Bigelow er den første kvinnen som har mottatt Oscar for beste regi. Prisen fikk hun for The Hurt Locker i 2008, som også fikk Oscar for beste film. Det var på tide og fortjent. Cinemateket viser nå en rekke av filmene hennes. Denne helgen kan du se Point Break og Strange Days. Førstnevnte er en eksistensiell surfe- og bankraner film med Keanu Reeves og Patrick Swayze. En undervurdert actionfilm med en vri. Stranger Days er en glimrende, apokalyptisk og dommedagsaktig cyber noir med Ralph Fiennes og Angela Bassett i hovedrollene.

Hvor: Cinemateket, Dronningensgate 16

Når: Point Break - fredag kl. 20.00 & Strange Days - søndag kl. 16.00

7. Knutsen og Ludvigsen blir graffiti

Galleri MAP

Da Gustav Lorentzen døde brått i 2010, laget graffitikunstneren Jame One en større piece til ære for den folkekjære artisten. Øystein Dolmen så bildet og tok kontakt. Nå stiller de ut sammen på Tøyender de også har laget et veggmaleri i Heimdalsgata 36, like ved galleriet. Du kan se resultatet fra fredag.

Hvor: Galleri MAP

Når: Åpning fredag kl. 19

8. Kollasj for kidsa

Ny Musikk-festivalen Only Connect lager festival for barn. Som seg hør og bør er det litt av hvert av lyd på programmet: Monsterbasser, vinylhærverk, disco og Disney-filmer. Passer for barn fra fire til 13 år.

Hvor: Flere scener på Sentralen

Når: Lørdag kl. 11–16

9. Masse gratislyd med Masselys

Oslo-bandet Masselys har bakgrunn fra hedersverde orkestere som Palace of Pleasure Salvatore og 120 Days m.m. I vinter ga de ut sitt nyeste album, så nå blir det fest på scenen. Først blir det DJ-bonanza ute før Masselys kjører i gang inne. Best av alt: Det er gratis.

Hvor: Blå

Når: Torsdag kl. 19

10. DeLillos lagres i fjellet

I 1985 spilte DeLillos inn sine første låter på Lillo-Stenbergs familihytte i Kjerringvik i Vestfold. Disse dannet utgangspunktet for debutalbumet Suser Avgårde og de neste tre albumene. Nå er de plassert i Nasjonalbibliotekets lager i et fjell ved Mo i Rana. I den anledning snakker musikkguru Audun Vinger med Lars Lillo-Stenberg om den sagnomsuste demoen og låter som aldri dør.

Hvor: Nasjonalbiblioteket

Når: Torsdag kl. 19