Blå beholder skjenkebevillingen

I sommer fikk Blå, et populært utested langs Akerselva, beskjed at de mistet sin skjenkebevillingen.

Årsaken var en rapport om vold og ordensforstyrrelser levert av Oslo-politiets utelivsgruppe. Rett etter at Blå fikk beskjeden snudde Oslo kommune og innvilget en 3 måneders midlertidig skjenkebevilling.

– I dag mottok vi det nye vedtaket fra Næringsetaten. Vi har fått ny skjenkebevilling med de samme rammene vi har hatt tidligere. Vi har fått bevilling for ett år med en intensjon om å samarbeide tett med både politiet og Næringsetaten, sier daglig leder ved Blå, Eyvind Brox.

I vedtektene, utstedt av Næringsetaten i Oslo kommune, står det:

«Blå gis alminnelig skjenkebevilling for all alkoholholdig drikke inne i første etasje og på mesanin, samt ute langs stedets fasade».

Skjenkebevillingen gis frem til 30. september 2017. Videre står det at bevillingen gis på vilkår av blant annet bestått kurs i alkoholhåndtering ved steder med åpningstid etter kl. 01.00.

Tar politiets rapport på alvor

Blå har ønsket å løse den konfliktfylte situasjonen med dialog. I løpet av de siste månedene har de hatt en rekke møter med Næringsetaten.

– Vi fraskriver oss ikke ansvar. Vi vil fortsatt jobbe aktivt for et bedre samarbeid. Nå er vi veldig lettet. Dette har vært slitsomt også for de ansatte. Denne sommeren ble ikke helt som vi hadde planlagt, men vi tror og håper at dette er starten på et bedre samarbeid mellom bransjen, kommunen og politiet, fortsetter Brox.

Politiet: Fortsatt vold og bråk

I en rapport datert 13. september skriver politiet at de har registrert at nye hendelser har funnet sted i forbindelse med Blå. Fra 8. april til 28. august har politiet registrert 24 hendelser relatert til utestedet.

Politiets vurdering i den nye rapporten var å opprettholde anbefalingen om ikke fornyet skjenkebevilling.

Politiet har registrert en rekke voldshendelser de anser som alvorlig. Deres vurdering er at stedets drift fortsatt tiltrekker seg et krevende klientell. Næringsetaten tok ikke hensyn til politiets anbefaling. Det er Brox glad for, men understreker at de tar politiets rapport på alvor

– Vi tar den veldig alvorlig, men vi er ikke enig i det bildet de har tegnet av Blå. Vi ønsker å tydeliggjøre at de seriøse aktørene i bransje står sammen mot vold og ulovlige rusmidler i Oslo. Vi er avhengige at et godt samarbeid og tillit for å oppnå resultater om et trygt og mangfoldig uteliv, sier Brox.