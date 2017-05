Chris Rock kjenner nok mange fra filmens verden. Han har vært stemmen til en rekke kjente figurer i animasjonens verden og våget seg ut på scenen som vert for Oscar-utdelingen. Aller mest kjent er han nok som standupkomiker.

I dag ble det klart at han kommer til Europa og Midtøsten med sin Total Blackout Tour. Det er hans første turné på ni år, skriver Live Nation i en pressemelding.

Det er Oslo og Stavanger som får besøk av den populære komikeren. Han skal opptre i DNB Arena i Stavanger 4. oktober og i Oslo Spektrum 7. oktober i år.

Slo gjennom i Saturday Night Live

Chris Rock var en del av ensemblet til Saturday Night Live fra 1989–1993 og skrev, produserte og var fortellerstemmen for serien Everybody Hates Chris fra 2005–2009. Han er ikke redd for å spøke med hverken rasisme eller afroamerikanske stereotypier.

Han har også vært stemmen til Marty i Madagaskar samt spilt i filmer som Grown Ups, Nurse Betty og Dogma.

Rock har mottatt fire Emmy-priser, tre Grammy-priser og som ikke det er nok har han også toppet New York Times-bestselger liste for Rock This.