Den store romjulsguiden

1. Julevandringer

Etter all julematen kan det være fint med en gåtur eller to eller tre. I romjulen tar Oslos historiske eksperter deg med på julevandringer rundt om i vår by.

27. desember kl. 14.00: Tjuvholmen og Aker brygge. Oppmøte på Scandic Victoria i Rosenkrantz’ gate 13

Tjuvholmen og Aker brygge. Oppmøte på Scandic Victoria i Rosenkrantz’ gate 13 28. desember kl. 14: Akershus festning og Kvadraturen. Oppmøte på Scandic Victoria i Rosenkrantz’ gate 13

Akershus festning og Kvadraturen. Oppmøte på Scandic Victoria i Rosenkrantz’ gate 13 29. desember kl. 14.00: Nasjonalgalleriet og Kristiania-bohemen. Oppmøte på Nasjonalgalleriet

Nasjonalgalleriet og Kristiania-bohemen. Oppmøte på Nasjonalgalleriet 30. desember kl. 14.00: Vigelandsparken og Vigeland-museet. Oppmøte Vigelandsparken

2. Romjulsdiscoen og -reggaen er sikret

... eller disco og disco, Fru Blom. Det blir i hvert fall et herlig romjulsrabalder når klubben Jæger har romjulsfestival. Her blir det DJs innen ulike kategorier som skal sette fart på danseføttene og risten ribbefettet av julestinne kropper, bl.a. Skranglejazz (tirsdag), Ben Klock (onsdag), Svømmebasseng og Laurence Guy (torsdag), reggae rumble med Jan Steigen og daniel Lion (fredag) og nyttårsaften med toppnavn som g-Ha & Olanskii, Nils Noa, Ivaylo med flere.

Hvor: Jæger, Grensen 9

Når: 27.–31. fra kl. 23

3. 80-talls fest

Like sikkert som at julen kommer hvert eneste år så inviterer Loveshack til 80-tallsfest 2. juledag. Ifølge arrangørene lover de å ta deg med tilbake til den tid før Nirvana og all grungen ga oss depresjoner, til tiden da Samantha Fox og George Michael var hetero.

Hvor: Rockefeller

Når: 26. desember kl. 21.00

4. Ut med juleball, inn med håndball

Klar for et gullrush? Torsdag er det klart for NM-finaler for både junior og senior. Junior jenter 20-finalen begynner kl. 11.30, så er det junior gutter 20 kl. 13.30 før kvinnens finale der Larvik møter Tertnes kl. 16 og til slutt mennenes, Elverum-Haslum, kl. 18.30.

Hvor: Oslo Spektrum

Når: Torsdag 29. kl. 10.30 til ca. 20.30

5. Last Train rocker romjulen

Tirsdag 27. spiller bandet Restore To Past pop, onsdag tar klubben Bladfyk med ildsjel og DJ Audun Vinger med gjester over scenen og anlegget. Torsdag er det klart for romjulens hardeste pakke: Da skal heavybandet Nekromantheon legge stedet i grus, mens rockemonsteret Kosmik Boogie Tribe skal gjøre kål på 2016 lille nyttårsaften.

Hvor: Last Train, Karl Johans gate 45, inngang Universitetsgata

Når: 26.–30. desember. Åpner kl. 21 hver kveld

6. Unn deg en romjulslatter

Borgen, Ørn

Dattera har bestemt seg for å åpne latterdøren denne romjulen og byr på romjulsstandup i regi av Reis Deg komikerklubb. Her dukker folk som Ørjan Burøe, Dex Carrington og Thomas Leikvoll opp, mens Joachim Skage er konferansier.

Hvor: Dattera til Hagen

Når: Onsdag kl. 19

7. Romjul i Blåfjell

John Andreassen

Gjennom julemåneden skjer det uvanlige ting i Blåfjell som snur opp ned på nissenes tradisjonsbundne førjulstid. Har du ikke fått med deg forestillingen ennå, holder nissene åpent hele romjulen. Her møter du Turte, Tvilling, Rødnissejenta, søppeltømmerne Mamsen og Lillegutt og alle de andre kjente og kjære skikkelsene i Blåfjell-universet, først kjent fra Barne-TV i NRK.

Hvor: Oslo Nye Teater

Når: Hver kveld til og med nyttårsaften

8. Helaften i Operaen

Erik Berg

To operaer i ett er hva publikum får når både Cavalleria Rusticana og Pagliacci fremføres på hovedscenen med strålende solister.

Stjerneskuddet Lise Davidsen blir kalt både «en ny Kirsten Flagstad.» og «Ingrid Bjoners etterfølger». Etter at sopranen gikk til topps i flere store musikkonkurranser i fjor, blant annet i Dronning Sonja Internasjonale Musikkonkurranse, har verden virkelig fått øynene opp for hennes unike stemmeprakt. Nå er hun tilbake på hovedscenen i rollen som Santuzza i Cavalleria Rusticana, en opera som handler om sjalusi, store følelser og tro.

I operaen Pagliacci synger sopranen Marita Sølberg rollen som Nedda.

Hvor: Den Norske Opera

Når: Torsdag kl. 18, lørdag kl. 17

9. Skøytemoro og alpinglede

Stig B.Hansen

Når kulde og snø lar vente på seg, er det godt at Oslo har både skøyteis og kunstsnø for dem som vil prøve skøyter og ski.

Oslo vinterpark på Tryvann har flere åpne nedfarter i alpinbakken og åpent hele romjulen mellom 10–17.

Valle Hovin, Frogner stadion, Bergbanen, Gressbanen og Ullernbanen er skøytebaner med kunstis. På Valle Hovin og Frogner kan du leie skøyter. Det samme kan du midt i Oslo sentrum på Narvisen i Spikersuppa.

Hvor: En skøytebane nær deg og Oslo Vinterpark

Når: Hele romjulen

10. Inn i det magiske kinomørket

En rekke filmer hadde premiere 1. juledag. En av dem fikk terningkast 6 av vår anmelder. Kjetil Lismoen omtaler den tyske komedien Min pappa Toni Erdmann som en moderne klassiker. I tillegg går Rogue One: A Star Wars Story fortsatt sin seiersgang på kino. I løpet av filmens første uker hadde langt har over 160 000 funnet veien til en kinosal for å leve seg inn i eventyret i en galakse langt unna.

