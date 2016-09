Dette bør du få med deg på årets Ultimafestival

Ultimafestivalen ble arrangert for første gang i 1991. Målet er å være en arena for nyskapende musikk. Den mystiske og til tider litt skremmende samtidsmusikken.

– Færre og færre er skeptisk til samtidsmusikk. Flere har oppdaget det musikalske mangfoldet som skjuler seg bak begrepet. Festivalen har noe for enhver smak, sier Lars Petter Hagen, direktør og kunstnerisk leder i Ultima.

Direktøren mener at festivalen er et viktig tilskudd til den kommersielle musikkarenaen.

– Jeg tror folk er litt lei av den ensporede kommersielle musikkstilen du får servert overalt. De siste årene har vi hatt en besøkseksplosjon, sier han videre.

– Hvor mange var innom festivalen i fjor?

– I fjor hadde vi over 20 000 besøkende. Det er imponerende tall for en samtidsmusikkfestival. Noen av arrangementene vi har er smale og foregår på små scener, mens andre retter seg mot et stor publikum, forteller Hagen.

Festivaldirektøren tror det er viktig med arrangementer som har takhøyde.

– Offentligheten må ha rom og takhøyde også for de eksperimentelle, musikalske uttrykkene som ikke har en kommersiell gjennomslagskraft.

Fakta: Dette er Ultima-festivalen: Arrangeres 8. – 17. september på scener over hele Oslo Festivalen ble arrangert for første gang i 1991. I 2006 ble festivalen en knutepunktinstitusjon med finansiering av Kulturdepartementet (60%) og Oslo kommune (40%). Fullt program finner du her

Her er festivaldirektør Lars Petter Hagens tre anbefalinger du ikke bør gå glipp av

1. Karlheinz Stockhausen Sternklang

Henrik Beck/Ultimafestivalen

Hvor: Ekebergparken Når: Fredag 16. september kl. 20.00

Dette er samtidsmusikkens hippiestil. Stykket er blitt kalt «parkmusikk for fem grupper» og varer opptil tre timer. Det blir mulighet for varm suppe i Ekebergparken, men ta med varme klær. Konserten er gratis.

2. Beethoven Remix

Ekko.no

Hvor: Sentralen – Marmorsalen Når: Søndag 11. september kl. 19.00

Oslo-Filharmonien har i løpet av de siste to ukene fremført alle Beethovens symfonier. Søndag avslutter de med den 9'ende for et utsolgt Oslo konserthus. Vi har bedt fem ulike artister om å remixe symfonien. Pieces of Juno, Punkt Live Remix bestående av Jan Bang, Erik Honoré og Eivind Aarset og den legendariske Osloduoen ost & Kjex er blant artistene.

3. Bent Sørensen: De fire årstider

Lars Skaaning

Hvor: Kulturkirken Jakob Når: Fredag 9. september kl. 18.00

Dette er et vakkert verk som folk bør få med seg. Bent Sørensen er en av Danmarks, ja, kanskje Europas mest anerkjente samtidskomponister. Utgangspunktet for verket er Tomas Espedals nye bok Året. Tekstene leses av skuespiller Trond Høvik og handler om livet, kjærligheten og været. Musikkverket fremføres i samarbeid med det norske ensemblet POING.