Dette må du se på årets Film fra Sør-festival

Film fra Sør arrangeres for 26. gang i år. I løpet av den tiden har festivalen vokst fra en studentfestival på Blindern til å bli Oslos største filmfestival.

– Årets festival har møteplassen som hovedtema. Hvorfor?

– Til tross for alt vi kan få tilgang på hjemme i stua, er det likevel lite som slår det å ta med seg noen og oppleve god festivalstemning på kino. I programmet har kvalitet vært et nøkkelord. Filmene kan være krevende, spennende, kjedelige, opplysende, skumle, morsomme eller annet; men kvaliteten i gjennomføringen skal være god over hele linjen, sier Lasse Skagen, kunstnerisk leder i Film fra Sør.

I år har festivalen spesialfokus på Iran og Nord-Korea. I tillegg blir det også en hyllest av den iranske mesterregissøren Abbas Kiarostami, som døde tidligere i år.

– Vi har også fem andre iranske filmer på programmet; de vitner om at kvaliteten på iransk film er bedre enn noensinne. På menyen står også Nord-Korea; der fem filmer lodder dybden i Kim il`s kjærlighet for filmen, og for noe av det man finner hvis man skraper litt under fernissen i hans propagandamaskin, fortsetter Skagen.

Tidligere i år ble det klart at Oslo kommune, Nordisk Film Kino og miljøet rundt Film fra Sør ønsker å starte en ny, internasjonal filmfestival i Oslo. På kommunebudsjettet, som ble lansert i forrige uke, ble det satt av to millioner kroner til Oslo Pix.

– Frykter dere konkurransen?

– Det har jo ligget i kortene lenge, at det på et eller annet tidspunkt ville dukke opp en ny internasjonal filmfestival i Oslo. Med den løsningen som nå har fått støtte av kulturbyråden, blir det et nytt forsøk med et miljø som kan vise til gode resultater i kunsten å bygge opp filmfestivaler. At man i den kunstneriske profilen også vil fokusere på europeisk og nordamerikansk film, tror vi vil bidra til et lengre liv både for Film fra Sør festivalen og Arabiske filmdager; og ikke føre til kannibalisering. Og det tenker vi er bra for alle, sier Skagen.

Lasse Skagens 5 anbefalinger til årets Film fra Sør:

A dragon arrives

Film fra Sør

Mani Haghighi, Iran 2016

En av årets visuelt stiligste og mest gåtefulle filmer. Under etterforskningen av et selvmord i et gammelt skipsvrak i ørkenen, dukker noen skjulte lydkassetter opp. Fiksjon og dokumentar blander seg i opprullingen av mysteriet.

Endless Poetry

Film fra Sør

Alejandro Jodorowsky, Chile 2016

Surrealisten Jodorowsky vant festivalens hovedpris Sølvspeilet i 2014 for barndomsportrettet Dreams of Reality. Her er han tilbake med oppfølgeren; nå som ung mann. Rått, drømmende, veldig burlesk og fargerikt.

The Boy and the Beast

Film fra Sør

Mamoru Hosoda, Japan 2015

Årets beste animé er oppfølgeren til Wolf Children. En vakker historie om en ung foreldreløs gutt, som vokser opp som læregutten til en kriger, som bor i en parallell dyreverden. Gripende og morsom.

Tanna

PHILIPPE PENEL

Bentley Dean/Martin Butler, Vanuatu 2015

I urfolksseksjonen vår møter vi et sjarmtroll av en historie. Om Stillehavets Romeo og Julie på stillehavsøya Tanna, som trosser gamle tradisjoner og ofrer livet for kjærligheten.

Behemoht

Film fra Sør

Liang Zhao, Kina 2015

På den femte dagen skapte Gud Behemoht, Jordas største monster. I denne dokumentaren, som høstet stor oppmerksomhet i Venezia i fjor, er monsteret en enorm kinesisk kullgruve. Sterkt, nakent og svært tankevekkende.

