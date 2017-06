Disse fem filmene bør du få med deg på Oslo Pix

Oslo Pix arrangeres for første gang med et fokus på filmer fra USA, Europa og Skandinavia.

I løpet av seks dager byr festivalen på både brede publikumsfilmer som Wonder Woman, spennende dokumentarer som I am not your negro som handler om rasekonfliktenes historie i USA og Aki Kaurismäkis prisvinner fra filmfestivalen i Berlin, Den andre siden av håpet.

Her er Aftenpostens filmanmelders tips til hvilke filmer som kan være verdt å se frem til:

Fakta: Dette er Oslo Pix Ny, norsk filmfestival i Oslo

filmfestival i Oslo Arrangeres fra 8. til 13. juni på Saga og Klingenberg kino

fra 8. til 13. juni på Saga og Klingenberg kino Åpningsfilmen er Ole Gjævers «Fra balkongen»

Personal Shopper

Olivier Assayas film hadde premiere under Cannes-festivalen i fjor. Filmen kan best beskrives som et mørkt, mystisk og gåtefullt drama med overnaturlige, metafysiske overtoner og en aldri så liten dose skrekkfilm. Maureen er en ung kvinne som jobber som kleskonsulent for de rike og berømte i Paris. Hun finner seg ikke til rette, og føler at hun blir forfulgt av et eller annet, men er det virkelig?

68 kills

Er du glad i sjangerfilm av det mer actionfylte slaget kan du sjekke ut denne spenstige thrilleren. Chip har funnet kjærligheten og er villig til å gå langt for å beholde Liza. Som den moderne mannen han er lar Chip drømmedamen bestemme det meste. Det som følger er et actionfylt tur med brutal svart humor og kjønnskamp i kofferten.

Demon Box

Det blir verdenspremière på Patrik Syversens nye film. Regissøren er til stede på festivalen både mandag og tirsdag. Den norske regissøren står bak så ulike filmer som skrekkfilmen Rovdyr (2008) og dramaet Det som en gang var (2016). Denne gangen har han laget et drama som følger søsknene Amalie og Emil. De besøker familiens feriested en siste gang før det skal selges. Da det dukker opp en fremmed går ikke ting som planlagt.

Spoor

Agnieszka Hollands film mottok Silver Bear Alfred Bauer Prize under filmfestivalen i Berlin tidligere i år. Filmen kan trygt omtales som en noe alternativ øko-thriller og en polsk vri på ulvedebatten. Dypt inne i de polske skoger skjer det i alle fall mystiske ting. Det topper seg da det begynner å dukke opp lik fra både menneske- og dyreverdenen.

Donald Cried

Denne filmen tar deg med tilbake til oppvekstens både gode og dårlige minner. Peter er en suksessfull børsmegler som på vei hjem til småbyen han vokste opp mister lommeboken. Han må låne penger en barndomskompisen Donald som nekter å la Peter være i fred.