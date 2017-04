Infernofestivalen - nå også med heksebrenning på scenen

Det er bandet Slagmaur som skal foreta heksebrenning på scenen, forteller Runar Pettersen, som er presseansvarlig for Inferno.

Det låter voldsomt. Er det helt trygt?

– De har i alle fall avklart det med brannvesenet, sier Pettersen.

– Alle firedagers festivalpass, som inkluderer klubbdagen onsdag, er utsolgt. Men det er fremdeles tredagerspass og dagspass igjen. Inferno tiltrekker seg jo presse og publikummere fra hele verden. I år har ca. 50 pressefolk fra utlandet meldt at de kommer, sier han.

Konserter fra askeonsdag til påskeaften

Et kjennetegn for Inferno er miksen av gamle helter og nye, spennende navn.

– Vi har alltid vært opptatt av at folk skal kunne oppleve klassiske band samtidig som de har mulighet til å se nye, spennende navn. Det er flere band som har klatret opp fra konsert på klubbdagen til John Dee og til slutt hovedscenen på Rockefeller.

Når Runar Pettersen skal trekke frem høydepunkter fra programmet, er han ikke vond å be.

– Engelske Carcass spiller for første gang på Inferno, mens pionérband som Gorgoroth og Samael skal ha spesielle jubileumsshow. Det er også første gang Abbath, som spilte i black metal-legendene Immortal, er i Oslo. Jeg må også nevne Furze, som gjør en sjelden gig på klubbdagen.

Ved siden av Slagmaurs heksebrenning altså.

FEM OM INFERNOFESTIVALEN:

Helle Stenkløv, programleder Jernverket, Radio Rox

Er du i dårlig form, må du begynne å løpe intervaller nå. Onsdag er nemlig den beste dagen på Inferno, men konsertene er spredt over hele byen.

Skal du først velge: Stikk innom The Great Northern Distribution Stage på Pokalen. Det er et samarbeid mellom seks undergrunnsplateselskaper. De har fått med seg israelske Tangorodrim som skal spille sin andre konsert på 21 år – den aller første i Europa. Eksklusivt og et must for fans av Bathory, Darkthrone og Hellhammer. Når du først er der må du også se Oslo-bandet Nachash. EP-en Conjuring the Red Death Eclipse var en av de aller beste black metal-utgivelsene i 2015. Jeg klarer nesten ikke å vente på plata som kommer senere i år. Solide live er de også. Heia, Tiller! Pokalen onsdag kl. 20.45 og 22.15.

Hvis du er rask på labben rekker du Whoredom Rife på Parkteatret. Trøndersk black metal er nesten synonymt med kvalitet, og dette er ikke noe unntak. Rått, minimalistisk og aggressivt! Parkteatret onsdag kl. 22.45

Hvis du er Venom-fan, bør du merke deg Venom Inc., som består av de tidligere Venom-medlemmene Mantas, Abaddon og Demolition Man. De fremfører eldre Venom-materiale med stor overbevisning – mye bedre enn det Venom gjør i dag. Det eneste du vil savne når du ser Venom Inc., er hårsveisen til Cronos. Rockefeller torsdag kl. 19.45

Å se Svartidauði live er nesten skummelt. Musikken deres gir en frysninger på ryggen fra første stund, og det slipper ikke taket før siste tone dør ut. Det er goldt, atmosfærisk fortryllende og vondt på en og samme tid. John Dee lørdag kl. 22.50

Runa Strindin, arrangør Midgardsblot

Inferno er jo blitt en like sterk påsketradisjon som Kvikk lunsj og appelsin, og jeg kunne ikke tenke meg en bedre måte å tilbringe påsken på enn med verdens beste ekstremmetal-band i Oslos storstue Rockefeller.

Men legendariske Venom, bandet som fant opp selve begrepet Black metal er obligatorisk! Britene regnes som sjangerdefinerende for den første bølgen av Black metal hvor blandingen av thrash og speed metal var ny – Så det er bare å forberede seg på fullt øs når disse gutta entrer scenen som Venom Inc. Rockefeller torsdag kl. 19.45

Et band som befinner seg helt i andre enden av metalhistorien, er det norske nybrottsbandet Fight the Fight. De spiller på klubbdagen og er absolutt verdt å sjekke ut. De blander flere sjangere til sin helt egen greie, og tross ung alder er gutta allerede godt utviklet musikere. Den helt rå energien og det vanvittige drivet kommer til å ta disse gutta langt – snakker vi det neste Kvelertak her? Scandic Edderkoppen onsdag kl. 17.30

For oss som får fot av vikinger og folkeband er jo Helheim og Primordial obligatoriske i år. Helheim er en av pionérene innen norsk viking metal og kan se tilbake på 25 års historie – og med den nye skiva LandawarijaR er det borget for brutal black vikingmetal akkurat slik den skal være, kompromissløs og fri for klisjeer. Irske Primordial har holdt koken i snart 30 år og er et bunnsolid liveband. Frontmann Alan Averill har en bekmørk svart karisma som oser djevelskap og med sin blanding av keltisk, folk og black metal er de i en klasse for seg. Rockefeller torsdag kl. 18.15 og lørdag kl. 19.50

At Carcass spiller i Norge igjen er stort – en av verdens mest innflytelsesrike death metal band kommer til å få Inferno til å koke! Forvent stage diving og full trøkk – så her er det bare å brøyte seg vei frem i piten og bli med på galskapen. Gleder meg som en unge! Rockefeller torsdag kl. 24

Espen Nørvåg Slapgård, redaktør Metal Hammer Norway

På klubbdagen er det mye bra, men Red Harvest er det helt store høydepunktet. Man skulle ikke tro at de hadde mange år fra hverandre, for de låter så tight og maskinelt presist at Skynet ikke kunne ha levert noe mer dødelig imponerende! Vulkan Arena onsdag kl. 21.30

Samtlige dager har headlinere som fortjener å være nettopp dette, men torsdagens store godtepose kommer i form av Venom Inc. I praksis er dette bandet Venom, slik de fremsto i perioden 1989-91, med to av de originale Venom-medlemmene – Mantas og Abaddon – og vokalist Demolition Man. Her er det bare å forvente klassikere over en lav sko, og feite glis over hele linjen. Rockefeller torsdag kl. 19.45

Anaal Natrakh er et annet band som etter hvert er i ferd med å få den anerkjennelsen de fortjener, og det skulle bare mangle, etter snart 20 år og ni album. De blander gjerne industrielle elementer inn i musikken sin, som ellers mikser både black metal, death metal og illsint grindcore, og kommer garantert til å stå for et av festivalens mest intense show. Rockefeller fredag kl. 19.50

Lørdag er det bare å innfinne seg fra første stund, for Slagmaur, som åpner ballet, kommer til å gi de oppmøtte en opplevelse som garantert blir både selsom, suggererende brutal og ytterst kompromissløs. De har latt seg inspirere av både folkeeventyr og generell skrekk, og kombinerer dette med black metal av skitneste sort. Rockefeller lørdag kl. 18.15

Irske Primordial har etter hvert rukket å bli kulthelter, men fortjener å bli både sett og hørt av alle som setter pris på episk blackened heavy metal, som drar veksler på både Bathory anno Hammerheart og Blood Fire Death og bandets egne keltiske røtter. Vokalist Alan «Nemtheanga» Averill er en genial låtskriver, frontmann og vokalist, og kommer til å eie publikum totalt. Rockefeller lørdag kl. 19.50

Totto Mjelde, programleder NRK P3 og NRK P13

Jeg er jo ikke en knallhard type. Sånn er det bare. Nikker lett med til det mest ekstreme, men liker best de litt mykere delene av programmet. Borknagar har levert nydelig metal i mange år, men briljerer totalt på sine seneste album. Kvalitet i alle ledd. Fullstendig vakkert samtidig som tyngden ivaretas. Et band for evigheten. Vulkan Arena onsdag kl. 23.15

Det er fremdeles mange band i metalen som evner å overraske, men få så mye og så ofte som Helheim. De eldre herrer fra Bergen blir bare bedre og bedre ettersom dagene går. Metalens fårikål, der altså. Det nye albumet er allerede en klassiker. Rockefeller torsdag kl. 18.15

Ros til Inferno for å legge inn slike band i programmet sitt. Her snakker vi total-legender. Husker fremdeles første gang jeg så en av videoene deres på MTV Headbangers Ball. Så tung og seig musikk hadde jeg aldri hørt før. Sporenstreks forelskelse. Tenk Kirk Windstein og Crowbar på lille John Dee en fredagskveld. Den seigeste lykkepillen noensinne. John Dee fredag kl. 22.50

Ikke bare er vokalist Alan en hyggelig fyr og en ekte metal-fan, han fronter også et av bandene som evner å skape mystikk, atmosfære og god gammel headbanging samtidig. Hver eneste konsert jeg har sett med Primordial har vært fremragende. Intet mindre. Verdensklasse pluss. Rockefeller lørdag kl. 19.50

Asbjørn Slettemark, musikkanmelder Aftenposten

Whoredom Rife er trøndersk black metal på sitt mest brutale og massive, og tursekken til Oslo er pakket med atmosfære og korte låter. Perfekt. Jeg gleder meg like mye til å se dem live for første gang som til debutalbumet som er på vei. Parkteatret onsdag kl. 22.45

Inferno er stedet å se band live for første gang, men også festivalen for de rørende møtene med gamle helter. Carcass hadde utgangspunkt i krass punkattityde, men skapte sin helt egen undersjanger av komplisert, raffinert death metal utover 90-tallet. Pluss i margen for massivt comeback med Surgical Steel i 2012, så det blir ikke bare nostalgi fra engelskmennene. Rockefeller torsdag kl. 24

Bandsjef Kirk Windstein er New Orleans egen Tony Iommi, en metallegende som pumper ut det ene riffet tyngre og mer fengende enn det forrige. Han har også gjort det i Down og Kingdom of Sorrow, men det er som frontmann for Crowbar han hører hjemme. Du har ikke hørt heavy før du har hørt «All I Had (I Gave)» live. John Dee fredag kl. 22.50

Den islandske bølgen er ungdommelig som tidlig norsk black metal, påtrengende som vulkanaske og bredbent som bare en islending kan være rundt midnatt. Svartidauðis The Synthesis of Whore and Beast var et høydepunkt i 2014, og de overbeviste stort på Inferno året etter. Velkommen tilbake. John Dee lørdag kl. 22.50

Trollmannen fra Os! Olve Eikemo tar arven fra sitt eget Immortal til solokarrière med Abbath, og etter en noe sjanglete start på livekarrièren ser bandet ut til å ha etablert seg som en ustoppelig konsertkraft. Husker du Jimmy Fallon og Justin Timberlakes History of Rap-serie? Abbath live er The History of Metal i hver eneste sang. Rockefeller lørdag kl. 24