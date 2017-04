Lager ny festival: – Vi skal bli for film det Øya er for musikk

Juni er ingen god kinomåned, og distributører skyr den som pesten. Oslo Pix er ikke redd og har lagt den nye filmfestivalen nettopp til da.

– Ja, det er den desidert dårligste besøkte kinomåneden. Det er jo nesten ingen filmer som har première, men det har vært et bevisst valg, sier konstituert festivaldirektør Susann Østigaard.

– Hvorfor?

– Vi vil ikke konkurrere med andre filmfestivaler, og det er perioden hvor Festival-Norge våkner, sier hun og håper å snu det mange mener er en ulempe til en fordel.

– Hvordan vil dere gjøre det?

– I år konsentrerer vi oss om området mellom Saga og Klingenberg. Uken før festivalen lanseres bilfritt byliv, og mye av bilparkeringen skal ut av sentrum. Vi blir forsøkskaniner som skal prøve å lage publikumsvennlige aktiviteter i byrommet, forteller hun.

– Øverste del av Olav V gate blir helt forandret under festivalen. Det kommer til å synes at det er Oslo Pix, skyter programansvarlig Cato Fossum.

Olav V gate, som ligger midt mellom de to kinoene, blir omgjort til festivalgate. Her blir det uteserveringer med mat og drikke og en stor utendørsscene hvor det blir debatter og møter mellom publikum og filmskaperne.

– Vi kan ikke gjøre det for koselig, slik at folk glemmer at de skal inn å se film, ler Østigaard.

Fakta: Dette er Oslo Pix: Arrangeres for første gang i Oslo 8. til 13. juni på Saga og Klingenberg

første gang i Oslo 8. til 13. juni på Saga og Klingenberg Festivalen har mottatt 9 millioner kroner i støtte fra Oslo kommune.

mottatt 9 millioner kroner i støtte fra Oslo kommune. Et samarbeid mellom Nordisk Film Kino og Festivalkontoret AS. Sistnevnte består av miljøet rundt Film fra Sør.

mellom Nordisk Film Kino og Festivalkontoret AS. Sistnevnte består av miljøet rundt Film fra Sør. Programmet lanseres 24. mai på oslopix.no

Oslo har bare nisjefestivaler

I Norge er det Tromsø og Bergen som har hatt størst suksess med sine publikumsfestivaler med over 60 000 besøkende på hver festival. Oslo har mange nisjefestivaler, hvorav Film fra Sør er den største med rundt 25 000 besøkende.

Mange har prøvd å arrangere filmfester i Oslo. Det siste forsøket på å gi Oslo en større filmfestival, Filmfest Oslo, endte i 2012 med underskudd. Oslo internasjonale filmfestival, som første gang ble arrangert i 1990 av ildsjelen Tommy Lørdahl, har slitt og ble sist arrangert i 2013.

– Oslo kommune ønsket en internasjonal filmfestival, og det var flere som søkte om støtte. Oslo Pix mottok 1,9 millioner, og det har gjort at vi sammen med sponsorer og samarbeidspartnere har mulighet til å starte en ny festival, sier Østigaard

– Hva skal til for å lykkes?

– Et stødig team, god økonomistyring og et godt program er nøkkelen. Vi har lagt oss på et realistisk nivå med festival over seks dager med rundt 60 filmer. Vi er gode på formidling, men uten et erfarent team hadde vi aldri greid å etablere en festival på fem måneder, mener hun.

Vil være en publikumsfestival

– Hva er programprofilen?

– God kvalitet! Vi skal være en publikumsfestival og tilby et bredt spekter av film fra både Europa og Nord-Amerika. Vi har plass til både den tradisjonelle og gjenkjennelige filmfortellingen, men også til unike filmer du ellers ikke ville få sjanse til å se på kino, forteller Cato Fossum.

– Har du noen eksempler?

– Vi kommer til å ha en egen seksjon for den nordiske filmen som snakker til oss på en helt annen måte enn amerikansk film. Her vil jeg trekke frem den danske filmen Rivalene hvor både Jakob Oftebro og Ane Dahl Torp spiller, forteller han.

– Og USA?

– Alt er ikke på plass, men vi kan avsløre at vi har fått tak i Ewan McGregors regidebut American Pastoral. Den Oscar-nominerte dokumentarfilmen I Am Not Your Negro går rett inn i den amerikanske rasedebatten og kommer til å bli et av høydepunktene, sier Fossum.

– Blir det store stjerner på rød løper?

– Vi drar ikke inn Al Pacino det første året. Det tar tid å opparbeide seg et navn, ler Østigaard.

– Men vi kommer til å ha en rekke regissørbesøk og publikumsmøter. Programmet er ikke ferdig ennå, så det kan fortsatt komme noen overraskelser, avslutter Fossum.