Uansett om du vil ha action, drama eller en hyggelig familiefilm, bør du finne en film som passer for deg. Våre filmanmeldere har sett det meste, og guider deg til årets kinopåske

Her er påskens premièrefilmer:

Voksentur: «Kammerpiken»

1 2 3 4 5 6

Sex, hevn og historisk kostymedrama går hånd i hånd i Park Chan-wooks elegante film. Kammerpiken er en intrikat thriller hvor alle lurer alle. Det er en filmatisk lekker lek med publikums forventninger. På veien møter du en ung arving, en falsk greve, en lommetyv og en maktsyk og dominerende onkel. Resultatet er en intrikat historie fortalt med vakre bilder og ikke minst strålende spill. Det gjør Kammerpiken til et av vårens høydepunkter på kino.

Familietur: «Løvetannbarn»

1 2 3 4 5 6

Denne fransk/sveitsiske animasjonsfilmen var nominert til Oscar. Selv om handlingen ved første øyekast kan høres nokså alvorlig, er dette en aldri så liten sjarmbombe. Lille Courgette har mistet moren sin, og blir tatt hånd om av en politimann på vei til barnehjemmet.

Kunstnerisk påfyll: «Hoggeren»

1 2 3 4 5 6

Mer film AS

En morsom betraktning om forskjellene mellom by og land. Anders (Anders Baasmo Christiansen) er et bymenneske med litterære ambisjoner og mastergrad i sosiologi. Han går på en smell og rømmer til mer landlige omgivelser. Filmen synliggjør friksjonen mellom bymenneske og bonde som har dype røtter i norsk kultur og historie, mener anmelder Kjetil Røed.

Skrekk og gru: «Get out»

1 2 3 4 5 6

Ny på kino er denne amerikanske grøsseren som både overrasker og skremmer. Filmen har vært vinterens store overraskelse i USA. Nå får den en bredere lansering, og det er bra. Filmen er spennende, original, morsom og grøssende uhyggelig. Er det mulig å lage en grøsser om rasisme, spør du kanskje. Svaret er ja. Skrekkelig god er den også.

Tur til Island: «Hjartasteinn»

1 2 3 4 5 6

Som søkende tenåring på den islandske landsbygda på tidlig 90-tall var det ikke bare den trangsynte mentaliteten du måtte kjempe mot. De værharde omgivelsene kunne både være uforsonlige og eventyrlige, og det er noe forfatter og regissør Gudmundur Gudmundssons utnytter til fulle i denne storslåtte debutfilmen som bærer preg av å være selvbiografisk. En lovende debutfilm der seksuell oppvåkning løftes ut av oppvekstfilmens tradisjonelle rammer gjennom dramatisk islandsk natur.

Gøy på landet: «Gråtass redder gården»

1 2 3 4 5 6

I den tredje filmen om veterantraktoren Gråtass kommer det to skumle fyrer fra Veivesenet og Turistvesenet. De vil bygge motorvei og rive gården til Gamlefar. Goggen, Gustav og Gråtass gir ikke opp, og traktoren får en idé som kan redde gården. Moralen er god, historien ufarlig, det er ingen scener som forårsaker mareritt, og livet på landet er en rosa idyll. Resultatet blir litt tannløst, men koselig er det uten tvil.

Babyidyll: The baby boss

1 2 3 4 5 6

Tim er syv år og vant til å få full oppmerksomhet og service av sine foreldre. En dag dukker det opp en liten baby. Denne babyen er fullt påkledd i dress og slips. Han er ikke akkurat som vanlige babyer. Boss baby er nemlig på et hemmelig oppdrag. Noen har planer om å utkonkurrere babyers popularitet på søthetsskalaen. Skurkens verdensherredømme skal vinnes ved hjelp av søte hunder. Filmen har et par fartsrike scener, men det er dessverre en film som ikke greier å få i gang lattermusklene og som heller ikke appellerer til følelsene.

Romantikk: «A united kingdom»

KontxtFilm

Historien er basert på den sanne historien til afrikanske Seretse Khama og engelske Ruth Williams. Khama var tronarving til landet som nå er Botswana. I 1948 giftet de seg og trosset dermed sine familier, den britiske kolonimakten og ikke minst nabolandet Sør-Afrika, som samtidig innførte apartheid. Hovedrollene spilles av David Oyelowo og Rosamund Pike.

Veterantreff: «Going in style»

Atsushi Nishijima

Morgan Freeman, Michael Caine og Alan Arkin får pensjonene sine kansellert. Trioen bestemmer seg for å planlegge et ran på banken som sitter med pensjonene. I et desperat forsøk på å få endene til å møtes risikerer de tre vennene alt for å få tilbake det som rettmessig er deres.

Action på fire hjul: «The Fate of the Furious»

UIP

Den åttende filmen i rekken av Fast & Furious-filmer kan skryte av å ha norske Kristofer Hivju i en av rollene. Det er jo litt morsomt. Hivju fikk sitt internasjonale gjennombrudd i den populære TV-serien Game of Thrones. Nå er det kjapp bilkjøring som gjelder.

Filmen har première 12. april, og liker du svidd gummi og mye action er dette filmen du bør satse på i påsken.