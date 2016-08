Selena Gomez avlyser Oslo-konsert

Selena Gomez må ta en pause for å lære seg å håndtere panikkanfallene, angsten og depresjonen, som hun ifølge en uttalelse har oppdaget er en bieffekt av Lupus-diagnosen hun fikk i fjor. Lupus er en kronisk revmatisk sykdom

– Jeg vil være proaktiv og fokusere på å være frisk og lykkelig, og har bestemt meg for at den beste veien forover er å ta fri en tid, heter det fra Gomez, som er tidligere Disney-skuespiller.

I en pressemelding fra konsertarrangør Live Nation opplyses det at Gomez' europaturné er avlyst. Det gjelder også den planlagte og på forhånd utsolgte konserten i Oslo Spektrum 13. oktober.

«Selena Gomez sin Europa-turné er dessverre kansellert grunnet sykdom. Billetter refunderes via utsalgssted», melder de.

Den 24 år gamle artisten er midtveis i sin «Revival»-turné. Ifølge BBC er det ikke klart hvor lenge hun tar pause.

Selena Gomez takker i presseuttalelsen fansen for all støtten, og sier: – Dere vet hvor mye dere betyr for meg, men ... Jeg prøver alt tenkelig for å være den beste utgaven av meg selv. Jeg vet jeg ikke er alene når jeg deler dette.