Tradisjon tro inviterer Norsk Folkemuseum også til påskefeiring med krim og påskeegg også i år. Årets påskegåte heter Kven drap presten i Valle og du kan være med å løse det. I 1579 ble sogneprest Lave Erikssøn i Valle, Setesdal, drept rett utenfor kirken.

Hvorfor ble han tatt av dage? Hva var drapsvåpenet? Hvem kunne gjøre noe slikt? Kanskje finner du svaret på din vandring gjennom museet. Årets påskekrim er skrevet av Lars Mæhle, inspirert av en virkelig hendelse.

Hvor: Norsk Folkemuseum, Bygdøy

Når: Åpent hele påsken

Søte dyr på gården

Eriksen Kjersti Flugstad

Husdyrparken på Ekeberg holder åpent for dyreglade barn i påsken. Ved siden av at du kan hilse på både hester, kyr, sauer, geiter og gris blir det også arrangert både eggmaling og påskeeggjakt.

Hvor: EKT Rideskole og Husdyrpark, Ekebergv. 99

Når: Hver dag kl. 10.00–17.00.

Påskevandringer

Kallestad, Gorm/NTB scanpix / NTB scanpix

Osloguidene inviterer som vanlig alle med på byvandringer i påsken. Du kan bli med på vandringer i Middelalderparken, kirkevandring, Akerselva, Vålerenga og Bjørvika. Turene guides på norsk og varer 2–2,5 time. Du kjøper billetter (200 kr) av guiden så husk kontanter. Alle turene starter kl. 13.00

Skjærtorsdag: Oslo innerst i viken – vandring i Middelalderparken. Oppmøte: Oslo Hospital

Langfredag: Kirkevandring. Oppmøte: Gamle Aker kirke

Påskeaften: Akerselva. Oppmøte: Kuba

1. påskedag: På gamle tomter – Kampen & Vålerenga. Oppmøte Galgeberg

2. påskedag: Barcode. Oppmøte: Oslo Børs

Bachs Matteuspasjonen i Domkirken

Johannes Granseth

Oslo Domkor og Barokkanerne under direksjon av Vivianne Sydnes fremfører Bachs største verk, Matteuspasjonen. Med seg har de toppsolister fra Norge og Europa.

Musikkverket er bygd over Matteusevangeliets skildring av Jesu lidelseshistorie og ble trolig fremført første gang i Leipzig langfredag i 1727.

Dørene åpnes kl. 17:15. Varighet 180 min inkl. pause. Ledsager gratis uten billett, med gyldig ledsagerbevis.

Hvor: Oslo domkirke

Når: Langfredag kl. 18

Infernalsk hardrock

Audestad Paal

Infernofestival går av stabelen for 17. gang. Det begynte som en kompisfest blant lokale musikere, men er nå blitt et samlingspunkt for metalfans fra hele verden. I år kan man oppleve gamle helter som Venom Inc, Carcass, Samael og Gorgoroth sammen med nye, fremadstormende navn som Svartidaudi med flere.

Hvor: Rockefeller/John Dee

Når: Skjærtorsdag til påskeaften. Les mer her

... og infernalsk vorspiel

Infernos klubbdag er blitt et must for dem som vil se det neste store eller en sjelden konsert med kulthelter. Slik er det også i år. Sjekk ut Furze på Pokalen, Sarkom på Blå, Whoredom Rife på Parkteatret eller Red Harvest på Vulkan. Hvis du rekker, det er tett mellom godbitene denne kvelden.

Hvor: Vulkan Arena/Pokalen, Parkteatret, Blå

Når: Onsdag. Les mer her

Audestad Paal

Spill no’ Creedence’a

Orker du ikke heavyrock på Inferno, har du mulighet for litt mer klassiske toner påskeaften: Young Fogertys kalles Norges desidert feteste Creedence Clearwater Revival-tribute, og vil i anledning sitt 11-årsjubileum gasse på litt ekstra, så fest sikkerhetsbeltene!

Hvor: Krøsset

Når: Påskeaften

Gitarduell ved solnedgang

Indrelid Trygve

Amund Maarud (bildet) og Jace Everett setter hverandre i stevne på selves 2. påskedag. Den amerikanske låtskriveren og artisten Jace Everett ble kjent over hele verden fra lydsporet til TV-serien True Blood. Hvem har ikke hatt linjen «I wanna do bad things with you» på hjernen i løpet av de siste årene. Norske Amund Maarud skal by på egne låter og sitt energiske gitarspill sammen med Everett.

Hvor: Herr Nilsen

Når: Mandag 2. påskedag kl. 21

En søndag uten Znort er som en mandag

Frank Znort Quartet er bandet som har gjort søndag til en ellevill konsertdag med sitt lekende samspill. Her kan så å si hva som helst skje. Skal du tidlig opp, ser du det akustiske settet kl. 16, men siden mandagen er 2. påskedag kan du like gjerne bli til det elektriske settet halv ni, ikke sant?

Hvor: Blå

Når: Søndag 1. påskedag kl. 16 og 20.30

Svarstad, Jørgen

Påskedansen går i ’bassenget

Klubbkonseptet Svømmebasseng har ettårsjubileum og har derfor invitert Berlin-baserte Max Graef og Glenn Astro til feiringen. De to produsentene har en motvillighet til å operere innenfor de tradisjonelle genrene innen elektronisk musikk: De høres ut som house, instrumental hiphop, broken-beat, disco, soul, funk og jazz i skjønn forening.

Hvor: Dattera til Hagen

Når: Påskeaften kl. 23

Signe Dons

Start påsken med Sydenfest

Radio Latin-Amerika starter påskeferien med å invitere til Big Latin Party onsdagen før skjærtorsdag! Latin-DJ-ene DJ ArielInTheMixStyle & co. fyrer opp dansegulvet med reggaeton, salsa, bachata og latinhits. Nærmere Syden kommer du ikke, hevder arrangøren.

Hvor: Rockefeller

Når: Onsdag kl. 22

Konserter og påskeeggjakt i Operaen

Dørene er åpne i Operaen hele påsken, og her kan publikum oppleve både konserter, filmvisning og kåserier. Barna kan gå på påskeeggjakt i foajeen, lage påskedekorasjoner og være med på egne barneomvisninger i det store operahuset.

For fullt program, se her.

Hvor: Den Norske Opera & Ballett

Når: Hver dag i påsken fra 12–17

Ta en tur i et vikingskip i påsken

Johnsbråten Anne-Stine

Vikingskipshuset tar publikum med på en visuell reise inn i vikingskipets historie. Filmen skildrer fra vikingskipet blir bygget til det seiler til sjøs og til slutt ender som gravskip for en konge. Den projiseres i takhvelvingen og gir publikum en opplevelse av at vikingtiden utspiller seg foran øyene deres.

Hvor: Vikingskipshuset

Når: Non stopp i museets åpningstid. Se åpningstider her

Kjenn din ... elv

Dan P. Neegaard

Søndag 1. påskedag er det på tide å strekke beina og ta en tur. Hva med en guidet vandring langs Akerselva, Oslos grønne lunge og Norges industrialiseringsvugge? Turen varer i ca. to timer.

Hvor: Oslo Visitor Centre, Oslo S

Når: Søndag 1. påskedag kl. 14

Påskesalmemesse

Påskesalmemessen er en reise gjennom pasjonsdramaet med påskesalmene som bærende element. Tekstene som leses er hentet fra samtidslyrikk og Bibelen. Messen har ingen preken.

Øyvind Kristiansen har laget nye musikalske arrangementer på de kjente påskesalmene. Musikere er strykere fra KORK, Øyvind Kristiansen på tangenter og sangleder Marian Lisland.

Hvor: Kulturkirken Jakob

Når: Mandag 2. påskedag kl. 20