Teater om familiehemmeligheter og hatkriminalitet

Vrede tar politisk ekstremisme ned på et personlig plan, portrettert gjennom handlingene til en familie. Moren Alice er en kjent og prisbelønt hjerneforsker.

– Det er et aktuelt stykke og en spennende rolle å spille. Jeg håper det vil skape noen diskusjoner hos dem som ser det, sier Birgitte Victoria Svendsen, som har rollen som Alice.

Vrede har premiere neste uke på Centralteatret.

Dypt fall

De vellykkede og liberale foreldrene – faren er forfatter – har innprentet i sin 16 år gamle sønn riktige, humanistiske og empatiske verdier. Da det kommer fram at han har tagget en moské, sprekker den perfekte fasaden. Samtidig kommer en familiehemmelighet for dagen. Alice bærer nemlig på en hemmelighet, som også en journalist vet om.

– Stykket er litt krimaktig. Hva er det egentlig Alice har gjort? Hun klasker virkelig i asfalten, sier Svendsen.

Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Journalisten konfronterer Alice med fortiden, med noe som er mye mer ekstremt enn det hennes sønn har foretatt seg.

– Her ligger det mye begravd. På det personlige plan for min karakter handler det om at enten du blir fersket eller ikke, så skal du alltid leve med din fortid og det du har forbrutt deg mot. Og har du en viss grad av samvittighet, så vil det plage deg selv om du ikke blir tatt, sier Svendsen.

Australsk

Parallelt med avsløringen av morens fortid skal foreldrene takle hvordan de skal møte sønnens tagging og holdninger. Sønnen Joe hater «de andre». Han synes ikke de skal være i landet.

– Det er selvfølgelig sjokkerende for foreldrene. Stykket handler også om ekstremisme, om hva som får noen til å gjøre ekstreme handlinger. Det er jo ikke et enkelt svar på det, sier Svendsen.

Godhet er en tung byrde å bære, sier sønnen i stykket.

– Og det kan noen ganger være ganske svett å vokse opp i de vellykkede, liberale hjemmene også, sier Birgitte Victoria Svendsen.

«Vrede» ble skrevet av den prisbelønte australske dramatikeren Joanna Murray-Smith i 2013. Johannes Joner spiller faren, Jonas Strand Gravli sønnen Joe. Regien er ved Anders T. Andersen, som også har oversatt stykket til norsk.

Vrede har norgespremiere på Oslo Nye Centralteatret torsdag 8. september.