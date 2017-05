«Wonder Woman» får premiere under Oslo Pix

Filmfestivalen Oslo Pix arrangeres for første gang i juni. Nå er endelig programmet for festivalen klar.

Ved siden av et offisielt konkurranseprogram for både spillefilm og dokumentarer, kan festivalen også friste med noen ordentlige publikumsfrieri.

Lørdag blir det for eksempel en eksklusiv visning av den nye superheltfilmen Wonder Woman med etterfølgende superheltfest.

Det er mange som mener det er på høy tid med en kvinnelig superhelt, og æren går til amasoneprinsessen Diana spilt av Gal Gardot. Regien er også ved en kvinne, Patty Jenkins.

–For meg var det viktig at regissøren var en kvinne. Det er en historie om en jentes vei til å bloi en kvinne. Jeg tror at bare en kvinne som har vært en jente kan fortelle det på en riktig måte, sa Gal Gardot i et intervju med Entertainment Weekly.

Wonder Woman handler om en ung jente som går til kamp mot verdens ondskap og oppdager sine magiske krefter på veien. Gardot mener det er på tide med en kvinnelig superhelt

– Dette er en mulighet til å skape positive rollemodeller. Vi vil vise unge jenter at kvinner kan være tøffe, aktive, men også snille og kjærlige, sa Gardot.

Et blikk fra balkongen

May Synnøve Rogne

Festivalens åpningsfilm er Ole Gjævers nye film Fra balkongen. Filmen hadde premiere under filmfestivalen i Berlin tidligere i år. Regissøren fikk sitt store gjennombrudd med filmen om menn, natur og eksistensiell krise i Mot naturen. I Fra balkongen har Ole Giæver flyttet seg fra naturen til mer urbane strøk. Nærmere bestemt Bjølsen i Oslo.

– Mot naturen avar en fiksjonsfilm. Jeg spilte en karakter og hadde laget en historie. Denne gangen er jeg meg selv. Det er nok klare paralleller mellom filmene, men Fra balkongen er ikke Mot naturen 2, sa Gjæver da vi traff ham før Berlin.

Filmen følger livet på balkongen i løpet av et år. Han er ikke redd for å berøre de store eksistensielle spørsmålene.

– Utenfor balkongen ligger nabolaget, jeg kan se ned til Rådhuset, til skogen ved Sandvika og om natten kommer stjernene frem. Rett på innsiden av balkongen har du familielivet, det hverdagslige, det trivielle og dagene som går. Balkongen finnes i en slags friksjon mellom to ulike størrelser i livet. Jeg bruker det rommet til å leke litt med de store spørsmålene, om hva det vil si å være et menneske.

Italiensk lykke

Festivalens avslutningsfilm er den italienske komedien En smak av lykke hvor Valeria Bruni Tedeschi spiller en stormannsgal overklassekvinne som holder hoff på institusjonen Villa Biondi, og er garantert den eneste pasienten med George Clooney på telefonlisten og designerklær i garderoben.

På spørsmål om festivalen har en profil svarte programsjef Cato Fossum god kvalitet.

– Vi skal være en publikumsfestival og tilby et bredt spekter av film fra både Europa og Nord-Amerika. Vi har plass til både den tradisjonelle og gjenkjennelige filmfortellingen, men også til unike filmer du ellers ikke ville få sjanse til å se på kino, sa Cato Fossum.

Festivalen tilbyr også et eget programspor dedikert nordisk film. En av filmene som har fått mye ros i Danmark er Rivalene hvor hovedrollene spilles av Ane Dahl Torp og Jakob Oftebro. Torp er en av festivalens gjester.

Pål Syvertsens nye film Demon Box får også verdenspremière under Oslo Pix. Filmen følger søsknene Amalie og Emil, som besøker familiens feriested en siste gang før det skal selges. De ønsker å kvitte seg med spor etter fortiden før resten av familien ankommer, men alt endres når det dukker opp en fremmed.