– Astral? Hva slags navn er det på en restaurant? spør Bordvenninnen på vei oppover Akerselva. – Skal det signalisere at maten er av en annen verden?

– Siden stedet ligger i Lilleborg-området, har de kanskje kalt det opp etter et vaskemiddel? I så fall ville det vært meget rart, for ingen vil vel assosiere maten de serverer med vaskepulver, sier jeg.

Vi har passert under Bentzebrua og går inn porten der Lilleborg fabrikker holdt til huse i mange år. Nå er industriområdet blitt fylt av boliger, den obligatoriske tyrkiske grønnsaksbutikken, en kafé og Det Andre Teateret, som har spesialisert seg på improvisasjon. En gammel kollega som var bosatt lenger nede, har fortalt om da elven ble både gul og blå og boblet av utslippene fra fabrikkene her oppe. Nå er det andre tider, og laksen står gyteferdig og klar til å fiskes under broene ved Vulkan.

Monica Strømdahl

– Her var det stort og luftig, sier Bordvenninnen idet vi kommer inn og blir hilst velkommen av en svært hyggelig servitør.

– Dette var tidligere et bødtkeri der man laget tønner til Lilleborg fabrikker, forteller servitøren og spør om vi vil ha en aperitiff før maten.

Astral har ingen à la carte, men serverer en seksretters meny. Vinlisten inneholder mye godt fra femhundrelappen til femten tusen kroner, men de fleste ligger under tusenlappen. De tilbyr også en drikkemeny til maten, så vi går for den.

– Kjøkkensjefen har bakgrunn fra Vaaghals og Grefsenkollen, så vi burde være i gode hender, sier Bordvenninnen.

Monica Strømdahl

Til aperitiffen får vi noe som ligner pita og hummus laget på erter, men som servitøren presenterer som flatbrød og erter. Et blikk på menyen forteller også at man nøyer seg med å presentere rettene med å liste opp hovedingrediensene.

Før første rett – «Egg, reinsdyrhjerte, erter og nepe» – får vi en appetittvekker, kald suppe laget på eple, agurk og spinat med syltet løk og en østers. En frisk start på måltidet.

Aperitiffen er drukket opp og det er tid for øl i glassene, hveteøl fra Eiker, før vi får servert egg med noe attåt.

– Disse posjerte eggene er helt perfekte. Revet reinsdyrhjerte, sukkererter, reddik og nepe som spretter i munnen er nydelig følge, sier Bordvenninnen og bryter av litt mer fennikelbrød for å få med seg siste rest av retten.

Spreke viner

Nå følger lysing med tynne skiver sellerirot, en mild dressing og krabbesalat. Med en sprek Grüner Veltliner til, lover dette svært godt for fortsettelsen.

Den skal heller ikke skuffe: En terte med steinsoppuré, syltet og stekt kantarell toppet med små biter blomkål. Her gir både smak og tekstur sterke assosiasjoner til skog og mark. En Jura-vin med god fylde og lang ettersmak hever retten enda et hakk.

– Til astral-planet, sier Bordvenninnen, som mener hun dermed har løst navnegåten.

Monica Strømdahl

Hittil har vi fått mat i stjerneklasse, og nå er det klart for kjøttretten, lammenakke som har ligget lenge i ovnen med rødbeter og løk, og tilsmakt lakrisrot.

– Kjøkkensjefen vår elsker lakris, sier servitøren, som presenterer både rettene og drikken med entusiasme og stor kunnskap.

Vi kan ane lakrisen et sted bak i smaksbildet, men det er først og fremst lammet som dominerer. Rødbetene bringer tiltrengt syre til kjøttet, og burgunderen vi har fått til, har en finstemt bærsmak som smyger seg inntil lammesmaken.

Øl, vin og cider

Så er det igjen klart for et hvileskjær, denne gang med en forfriskende yoghurtsorbet smaksatt med pepper.

– Mat og drikke har passet som hånd i hanske hittil, sier Bordvenninnen. – Jeg syntes til og med at hveteølet fra Eiker var godt, enda jeg nesten aldri drikker øl.

Til den første av de to dessertene får vi igjen et alternativ til både øl og vin: Håndverkcider fra Balholm. Sidersyren trengs til desserten, som består av røde og grønne tomater med moreller og hyllebærblomst.

Tomatdessert?

– Mer morsomt enn vellykket, mener Bordvenninnen, og jeg må si meg enig. For mye syre i retten gjør at desserten trolig hadde fungert betydelig bedre som en oppfriskende smakebit før vi hadde fått lammet.

Da er avslutningen betydelig bedre: En luftig krem på geitost med blåbær, kvann og steinsopp som trekker tråder tilbake til terten med sopp vi fikk tidligere i måltidet.

Til dette drikker vi en perlende Asti Spumante, som gir lyst til å sitte litt lenger med noe godt i glasset for å avrunde kvelden, hadde det ikke vært for at musikken, som har surret og gått gjennom hele måltidet, begynner å bli anmassende.

– Jeg har ikke noe imot musikk, men rock er ikke akkurat stemningsskapende i dette lokalet, mener Bordvenninnen.

Prismessig har Astral lagt seg på en noenlunde nøktern linje, og rundt 2500 for seks retter pluss pluss til to personer er slett ikke ille sett ut fra kvaliteten.

Lurer du på hvor du skal spise? Vi anmelder flere restauranter i uken. Du finner dem i Restaurantguiden

Fakta: Astral Adresse: Ivan Bjørndals gate 25, tlf. 930 28 88 astraloslo.no Åpningstider: Tir.-lø. 17–00.30 Prisnivå: Middels+ Hva vi spiste: Seksretters meny med drikkemeny Hva det kostet: 650 kroner, drikkemeny til kr. 500 Passer for: Vinsmaking, vennetreff, jobbtreff, en middag i annerledes omgivelser Vegetarretter: Mulig å bestille på forhånd Rullestolvennlig: Ja

Fakta: Delkarakterer Miljø: 4 Meny: 5 Mat: 5 Service: 5 Pris: 5 24 av 30 poeng

Andre gode norske/nordiske

Maaemo

Kontrast

Bokbacka

Arakataka

Pjoltergeist

Sentralen

Nord og Natt