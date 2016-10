Burger bar: Bra burgere, men hva har de gjort med tilbehøret?

1 2 3 4 5 6

– Tenk at det har gått tre år siden de åpnet. Nå føles det som om Burger Bar har vært her i evigheter, sier Spisevennen og tar en slurk av ølet. Denne ettermiddagen sitter vi oppe i bar- og restaurantdelen i andre etasje. Han har vanligvis sittet på langbenkene nede i hallen eller hentet kjøttpucker herfra siden åpningen.

– Men jeg er ennå ikke sikker på hvorfor jeg ender her, når Illegal Burger og Munchies ligger bare noen ekstra skritt herfra.

Mac’ern i Storgata eller den relativt nye Burger King’en i Torggata er utelukket for en kjøttsulten gourmand som ham.

– Dessuten foretrekker jeg et godt glass øl til maten, og hvis du gidder å sitte en liten stund etter maten, kan du bare ta turen opp hit. Du bør forresten ta en titt på toalettene, det er valgfritt hvilken du bruker, alle er kjønnsnøytrale, ler han.

Lokalet er designet av Snøhetta, men det oppleves likevel som noe kaldt.

Argentinske takter

Menyen er utvidet siden starten, nå kan du velge mellom 15 ulike typer burgere, der to av dem er vegetariske. Man har dessuten tre salater, der den ene er helvegansk. De fleste av burgerne har latinamerikansk-klingende navn som La Boca, El Mariachi, Caballito, Flores og Miramar.

– Det er fordi man er inspirert av Argentina, forklarer Spisevennen. – Flere av burgerne er kalt opp etter bydeler i Buenos Aires.

Hvis biffen hadde vært hentet fra Pampas, hadde jeg kanskje skjønt hvorfor, men kjøttet og råvarene skal være kortreiste og norske, selv om de fleste burgerne har et mer internasjonalt preg.

– Aloha-burgeren er ny siden sist jeg var her, så jeg tar den, sier Spisevennen. Jeg er blitt fristet av El Mariachi, som kommer med chipotledressing og skal være en av de sterkere variantene. Vi tar hver vår porsjon fries, Spisevennen vil ha vanlig mens jeg tester søtpotet-varianten.

Vi kan også velge mellom seks typer dipp, og blir anbefalt kimchimajones og barbecuesaus.

Hva har de gjort med friesene?

– Det ser ut til at ting kan ta tid, sier Spisevennen. – Bordet bortenfor begynner å se utålmodige ut, og begge servitørene står i baren og ser ut til vente på å få bestillingene fra kjøkkenet.

Men det tar ikke lang tid før de kommer med maten, selv om det er en del forvirring rundt hvem som har bestilt hva.

Vi behøver ikke vente like lenge på vår mat, og Spisevennen passer på å bestille enda en øl når vi får maten.

– De serverer burgerne på svarte brett og men friesene er heldigvis ikke plassert i en frityrrist som de gjør på mange andre steder, sier jeg.

– Hvordan liker du søtpotetfriesen? Jeg pleier ikke bestille fries, og disse er altfor mye fritert etter min smak. De er blitt harde og ulekre.

Mine søtpotetfries er motsatt: Tynne og dvaske. Jalapenoen til burgeren kommer ved siden av, pico de gallo-dressingen under burgeren merkes nesten ikke og kimchimajonesen smaker heller ikke mye.

Saftig burger

Det er bare selve burgeren og brødet som får godkjent, men til gjengjeld er burgeren saftig.

– Det er bare Illegal, Døgnvill, Kverneriet og Munchies som kan matche dette kjøttet, mener Spisevennen.

– Men f.eks. Døgnvill har betydelig bedre tilbehør, selv om ananasen på Aloha-burgeren og teryakisausen setter en spiss. Men baconet oppå er unødvendig synes jeg.

400 kroner hver

– Skal vi ha dessert? sier Spisevennen. – Det har jeg aldri bestilt her. Men det skal bli interessant å prøve. Men jeg dropper grillet ananas etter Aloha-burgeren, så det blir en pannacotta isteden.

Jeg runder av med iskrem, som er helt grei. Spisevennens pannacotta kommer i et lite norgesglass med knust hvit sjokolade og rips på toppen.

– Godt nok, men jeg trenger ikke dessert etter en burger. Skal vi avslutte med en drink isteden?

Jeg står over, og ber om regningen. Drøyt 400 kroner hver for burgere med tilbehør, dessert og to øl er ikke billig, men vi er blitt mette, siden burgerne er på 200 gram hver.

Fakta: Burger bar Adresse: Storgata 21-23, Folketeaterpassasjen, tlf. 911 58 613 Åpningstider: Mandag 11-21, tirs-tors 11-22, fre. 11-23, lør. 12–23. søn. 13-20, andre etasje åpner senere på dagen. Prisnivå: Middels Hva vi spiste: Alohaburger, El Mariachiburger, pannacotta og iskrem Hva det kostet: Snacks/salater 99–149, enkle/doble burgere 129/199, vegetarburgere 109–139, fries 49–59, ekstra tilbehør 5–49, de fleste koster 20 kroner, desserter 25–99 Passer for: En burger i hånden eller sitte ned med venner før teater/kino/bytur Vegetarretter: To burgere, salat Rullestolvennlig: Ja

Fakta: Delkarakterer Miljø: 4 Meny: 5 Mat: 4 Service: 4 Pris: 4 21 av 30 poeng

