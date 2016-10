Byens beste thailandske restauranter

Thailandsk mat smaker mye og godt, bare man går på de riktige stedene. Oslo har et vell av restauranter som tilbyr thailandske retter og på disse ti stedene blir du meget fornøyd.

Sawan

Magnus Knutsen Bjørke

Moderne thailandsk mat i herskapelige omgivelser i en praktfull villa på Frogner. Kjøkkenet er på høyt nivå og i tillegg har du mulighet for spennende drinker med asiatisk vri. Prøv ut grillet entrecôte med chili, løk og thai basilikum.

Restaurant Plah

Magnus Knutsen Bjørke

Meget moderne restaurant som tilbyr et thai-europeisk kjøkken basert på norske råvarer. Bra utvalg med hvitviner fra Tyskland og Østerrike. Sjekk ut retten kamskjell med søtt svinkjøtt eller kokossuppe med syltede frukter.

Thai Orchid

Magnus Knutsen Bjørke

Skikkelig thaimat i et lokale som minner om at det lå en gresk restaurant her før. Pluss for rimelig mat og prisnivået. Sjekk ut glohet nudelsuppe med fint skårne skiver svin op grønnsaker og kraftig buljong.

Mr. Bay

Borgen, Ørn

Delikat asiatisk restaurant på Tjuvholmen med innholdsrik vietnamesisk og thailandske retter på menyen. Sjekk ut husets indrefilet av okse med vårgrønnsaker og cashewnøtter i en chili- og peanøttsaus.

Risbolle Thai restaurant

Berg-Jacobsen Jon-Are

Rimelig og sentralt beliggende restaurant med mange studenter som stamkunder. Innholdsrik meny med godbiter som Phad karri thai, Som Tam thai spesial, Tom Kha Kai, Paneng Nua og Tod man pla - stekte thaifiskekaker i rød karri og søt chilisaus.

Noodles & Soup

Rolf Øhman

Meny fra det thailandske kjøkken, med fokus på nudler og supper i ulike varianter. Rimelige retter på menyen. Prøv en av deres Ramen nudelsupper eller Red curry Panaeng med kokosmelk og kaffirlimeblad.

Tuk Tuk Thai

Borgen, Ørn / Aftenposten

Enkel, cafépreget lokale med bambusinteriør, skilt og plakater for å skape thaistemning. Mange klassiske thairetter. Her kommer urter og krydder og andre råvarer med Thai airways flere ganger i uken og her får du Thai spicy om du ønsker.

Yaya's

Dan P. Neegaard

En nær-Thailand-opplevelse der interiøret gir inntrykk av en strandbar på Pattaya komplett med liksom-regnskur. Moro for alle barna. Innholdsrik meny med styrkegrad på maten og fyldig beskrivelse av vinene. Har flere avdelinger i Oslo.

Ahaan

Trygve Indrelid

Det uformelle hjørnet til Plah med lekre thailandske småretter og egen bar. Spisestedet åpnet i 2013 og er inspirert av hawkersbodene man finner i hele Sørøst Asia. Prøv svineskanken med wokkede grønnsaker og syltet chili.

Nam-Fah Thai

Dan P. Neegaard

Restaurant og take-away thailandsk mat av høy kvalitet. Stedet er ikke så mye å skryte av, men maten holder bra nivå. Prøv ut grønn curry i kokossaus med grønnsaker eller risnudler med chili og peanøtter.