«Det er nok burgere nå!»

– Må alle kaste seg på hamburgertrenden? spurte en kompis av meg forleden. Hamburgerrestauranter har vært på fremmarsj lenge i hovedstaden og trenden ser ikke ut til å stoppe.

Hva med burgerworld?

Ingar Storfjell

Døgnvill burger har etabert to avdelinger, Tommi’s Burger Joint snart tre, og både Munchies og Illegal burger har to spisesteder hver. I tillegg har vi Kverneriet, Bun’s Burger bar, Burger Joint, Burger bar, Burgerhouse, Wünderburger og de etablerte Beach Club, Texburger, Grill’s Ville, Fyret, Ryes og Nighthawk Diner, m.fl.

Oslo har i mange tiår vært en beskjeden burgerby med mange slappe karbonader, snackbarer og Maliks på menyen. De siste fem årene har imidlertid burgerne rullet inn til hovedstaden, og enkelte steder som Torggata og Grünerløkka ligger burgerstedene tett i tett.

Det er lett å skjønne hvorfor. Burgerne blir servert raskt, de er mettende, særlig med en porsjon pommes ved siden av, og det er stort sett rimeligere enn et vanlig restaurantmåltid. Det er håndholdt, enkelt og man vet hva man får.

Nivået har hevet seg mange hakk. Har du prøvd Umamiburgeren på Kverneriet, Balvanera på Burger bar eller Blåmandag-burgeren på Døgnvill? Kvaliteten på kjøttet, brødet og pommes fritesen er meget høy og burgervariantene spennende og kreative. Nå får du burgere med alt fra gorgonzola, syltet løk, chipotle majones, grillet paprika, chili, til avokadokrem, jalapeno, tørrsaltet bacon, bbq-saus og parmesan. Nå spiser jeg burgere både til lunsj og middag, i tillegg til en burger på vei hjem. Men det er nok nå.

Bistro blir burger

Nylig ble det kjent at Bistro Brocante skal gi seg på Grünerløkka og at Tommi’s Burger Joint skal inn i lokalet. Den islandske burgerkjeden utvider med to nye spisesteder i høst. Etter 13 år er det slutt for en av Løkkas aller beste spisesteder og et av de flotteste lokalene i området.

Faren med restauranttrender er at man ofte mister noe av mangfoldet. Det er allerede burgertungt på Løkka, og fortsetter alle å dytte i seg burgere hver gang de skal spise, vil tilbudet ytterligere forringes. Det er nok burgere nå! Hadde de dårlige kjederestaurantene blitt borte, hadde jeg gnidd meg i hendene, men når kvalitetsspisesteder som Bistro Brocante forsvinner, er det kanskje på tide å spise litt mer variert.

Eller hva - burgere av Oslo?