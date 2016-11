Kåringen skjedde onsdag kveld i Spanias mathovedstad, baskiske San Sebastian. Gunnar Waagen fra Tiingvoll, Norway kunne juble aller høyest da vinneren av World Cheese Awards ble kåret.

Daglig leder Egil Smith-Meyer satt hjemme i Torjulvågen og klarte ikke helt å tro det som skjedde, skriver avisen Tidens Krav.

Den lille kvalitetsprodusenten på Nordmøre slo hele verden, alle de store produsentene fra de stor ostelandene måtte seg slått av den lille utfordreren fra potetland i nord. Gårdsmeieriet i Torjulvågen (kartet under) har slått kjente merker som Rouquefort og Stilton og mange flere.

– Dette er jo egentlig uoppnåelig. Vi har fått flere priser for mange av ostene våre, men å smadre verdenseliten er noe en bare drømmer om men aldri våger å tro, sa en lettere oppskjørtet Smith-Meyer til Tidens Krav.

Var på tur for å lære

I ostemiljøet kalles det en sensasjon at den lille familiebedriften fra Nordmøre har konkurrert ut de store kjente merkene.

Gunnar Waagen fra Tingvollost og en delegasjon fra Norsk Gardsost er på studietur i Spania for å lære noen knep og dro innom VM nærmest for moro skyld.

– Så blir Gunnar ropt opp som supreme champion, sier Egil Smith-Meyer.

3.021 påmeldte oster

266 eksperter fra 26 land verden over har vært med på å smake og bedømme 3.021 oster fra 31 land. Kraftkar fra Tingvollost gikk helt til topps. Den fikk 71 poeng, og var med det hele fire poeng foran de nærmeste konkurrentene da det gjensto 16 oster i superfinalen.

– Dette gir inspirasjon. Vi er ikke bare en familie, men en bedrift med ansatte som jeg deler gleden med, sier daglig leder.

Kraftkar selges over hele landet og i restauranter i Skandinavia, men blir fort utsolgt.

Prisgrossister

– Vi er små og har problemer med å oppfylle alle forespørsler. Vi har til og med problemer med å dekke behovet på Nordmøre. Dette viser potensialet. En skal huske at i vår forretningsplan så står det at i skulle bli ledende i Møre og Romsdal. Nå har vi verdens beste ost. Nå får vi betalt for å prioritere kvalitet. Nå er det snart jul, og jeg regner med alt blir utsolgt, sier Smith-Meyer.