Eger spiseri og vinbar: Saken er ikke biff

1 2 3 4 5 6

Borgen, Ørn

– Jeg er ikke sikker på hvordan dette kommer til å gå, sier Spisevennen. Han har bommet på tidspunktet og sittet og ventet med en øl i nærmere en time. – Hittil har de på bordet ved siden måttet vente i evigheter på drikke, og for litt siden viste det seg at servitøren eller kjøkkenet har glemt den ene retten.

Servitøren ser ganske stresset ut, og kommer småløpende for å høre hva vi ønsker. Bordvenninnen spør etter vinkartet, mens jeg bestiller en øl. Vinkartet er del av menyen, som ellers byr på bl.a. tapas, salater, burgere, noen hovedretter og desserter.

– Jeg tror ikke dette stedet er laget for meg, mener Spisevennen. – Jeg kikket litt på vinkartet og så at de fører en rosa champagne som har fått gullmedalje av damebladet Elle i fjor.

Bordvenninnen ber om et glass Chablis isteden, og blar tilbake til maten.

– All ventingen har gjort meg skrubbsulten, sier Spisevennen. – Skal vi dele et par tapas først?

Spisevennen og jeg tar en miks av kjøttboller, brød med aioli, manchego og serranoskinke, mens Bordvenninnen heller vil ha en suppe før en cæsarsalat. Spisevennen vil fortsette med en indrefilet mens jeg går for en burger med søtpotet-frites ved siden.

Lyst på tapas? Har du vært på disse stedene?

Borgen, Ørn

Ujevn service

Serveringen går i rykk og napp: Først kommer brød og aioli, så kommer manchegoen og serranoskinken og til slutt kjøttbollene, samtidig med den tyrkiske suppen.

– Hva var det jeg sa, hvisker Spisevennen.

Brødet er ciabattaskiver som har fått litt olje og en liten tur i ovnen, aiolien mangler smak i likhet med kjøttbollene, som dessuten er i tørreste laget. Osten og skinken er grei, men dette er ingen god start. Bordvenninnen er mer fornøyd med suppen. Den er ikke helt varm, men smaker greit.

Glassene er tomme, og vi ber om påfyll. Nå har både Spisevennen og jeg lyst på vin til hovedrettene, og spør om råd. Det er heller lite hjelp å få fra servitøren, som nikker bifallende til hvert spørsmål om vinen passer til kjøtt. Vi ender med hvert vårt glass ripasso, mens Bordvenninnen bytter til Sancerre til sin cæsarsalat. Vi får vinen ganske raskt, men de tomme glassene blir stående igjen på bordet.

De blir heller ikke tatt med etter at vi har fått hovedrettene på bordet.

Her har de et godt utvalg vin

Borgen, Ørn

Trebrett med søl

– Det er en del folk her, og jeg hørte at de tre venninnene som kom etter oss skulle rekke noe, men det må da være mulig å rydde bordet likevel? Spør Bordvenninnen.

I det hele tatt er det en overvekt av kvinner her. Mange har med handlebager som plasseres på ledige stoler, og etter hva vi kan se skal de fleste kun ha et glass vin og noe lett å spise.

De er glad i å bruke trebrett til å servere maten, men da bør de ikke ha sprekker, som mitt. Det medfører at en del av kjøttkraften fra burgeren renner ut på bordplaten. Eller er selve burgeren ganske bra, saftig, med en tykk skive bacon og en litt klebrig osteskive på toppen. Søtpotetfriesene gir retten noe mer smaksdybde, men ellers er dette ikke verd over 220 kroner for en burger med ekstra tilbehør. Bordvenninnen er heller ikke imponert over sin cæsarsalat.

– Kyllingen er grei, men som helhet er dette en blek rett. Man får en mye bedre og inspirert utgave flere andre steder.

Har du prøvd noen av byens gastropuber?

Her får du mye for pengene

Borgen, Ørn

Katastrofal indrefilet

Det er likevel Spisevennen som får minst valuta for pengene.

– Dette er flaut. De spurte ikke om hvordan jeg ville ha indrefileten stekt, men dette stykket er både ujevnt stekt og smaker rett og slett ingenting! Det virker også som om kokken har forlagt både saltkaret og pepperbøssen, sier han. – Den tynne enden er seig å tygge og de stekte potetene har et seigt ytre lag, og jeg tipper at bearnaisen er halvfabrikata. At det går an! Heldigvis er grønnsakene sprø og fine, ellers hadde dette vært en katastrofe. Jeg ser at de har drinker på menyen, så jeg tar en til dessert.

Bordvenninnen og jeg prøver oss på tiramisú og iskrem, og det er her de klarer å rette noe av det dårlige inntrykket: Den italienske desserten kommer som et stort stykke med deilig, tykk krem og luftige brødkjeks.

Vinene ligger på drøyt hundrelappen per glass, og vi synes vi har fått ganske lite i glasset. Når maten generelt koster mye mer enn den smaker, vil vi heller anbefale å gå til for eksempel Brasserie France lenger bort i gaten hvis man vil oppleve kontinental stemning.

Lurer du på hvor du skal spise? Vi anmelder flere restauranter i uken. Du finner dem i Restaurantguiden

Borgen, Ørn

Fakta: Eger Spiseri & Vinbar Adresse: Øvre Slottsgate 29, tlf. 22 42 00 92 Åpningstider: Man.-ons. 10-22, tors.-lør. 10-24, søndager stengt Prisnivå: Middels Hva vi spiste: Suppe, tapas, hamburger, indrefilet, cæsarsalat, tiramisú og vaniljeis Hva det kostet: Frokost/lunsj 121-169, salater 173-192, burgere 139-179, hovedretter 169-319, tilbehør 29-65, tapas 49-125, 7-retters tapasmeny 369 per person, barnemeny 120, dessert 79–109 Passer for: Et glass vin og en smårett etter handlerunden eller før kino/teater Vegetartilbud: Ja, et par retter Rullestolvennlig: Ja, best å bruke hovedinngangen til Eger-senteret

Sentralt

OK vinutvalg

Vennlig service

Fakta: Delkarakterer Miljø 4 Meny 4 Mat 2 Service 3 Pris 3 16 av 30 poeng

Prøv heller disse i nærheten

Touch of France

Xich-Lo

Baltazar ristorante & enoteca

Restaurant Teatro

Bacchus spiseri og vinbar

Der peppern gror

Sentralen