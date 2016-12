Her er årets beste restauranter

Asiatisk, spansk og norsk mat står på menyen hos de aller beste restaurantene i år, hvor anmelderne har gitt to spisesteder karakteren 6, mens hele 40 restauranter har fått karakteren 5.

Her er de aller beste:

Kamai

Restauranten ligger i Korsgata 25 på Grünerløkka og har sitt utspring i det asiatiske kjøkkenet. Her serverer Kamai fusion-retter med inspirasjon fra flere ulike smaker og områder. Aftenpostens anmelder skrev at «Hver rett på Kamai er et lite under».

Rolf Øhman

Maaemo

I år mottok Maaemo som den første restauranten i Norden, tre stjerner i den berømte Michelinguiden. Det nordiske mattempelet er også inne på 61. plass over verdens beste restauranter. Spisesteder i Schweigaards gate 15 byr på en heftig Norge-rundt reise.

Rolf Øhman

Bon Lio

Gastrobaren i Fredensborgveien 42 åpnet dørene i 2013 i et gammelt, rødt trehus fra 1814. Her byr Bon Lio på sjarmerende atmosfære og mat og service i toppklassen. Her får du lekre retter med alt fra tartar laget på txogitxu til skogsdue med rødbeter, svartrot og rosenkål.

Ingar Storfjell

Bass Oslo

Bass Oslo er en bar og tilbakelent restaurant med deleretter i ujålete lokale i Thorvald Meyers gate 26. Aftenposten anmelder kalte det «easy going gourmet», og mente dette var en av de restaurantene man fikk mest og best mat for pengene.

Monica Strømdahl

Txotx

Er du klar for baskerstemning på nedre Grünerløkka med pinxtos og andre spanske delitatesser? I år åpner Txotx dørene i Trondheimsveien 2 og byr på en meget innholdsrik meny med spanske delikatesser. Har du hørt om Perretxikos? - traktkantarell med eggeplomme. Eller sjekk ut spesialiteter som skinke, ost, sardiner, tunfisk og blekksprut.

Rolf Øhman

Smalhans

I Waldemar Thranes gate 10 får du uformell, men god husmannskost. Smalhans kjører på med to menyer: Smalhans og Krøsus, der begge serveres som deleretter. Spisesteder har utmerkelsen Bib Gourmand i Michelin-guiden og byr også på lunsj.

Monica Strømdahl

Alex Sushi, Solli Plass

Restauranten i to etasjer har i flere år på rad vunnet Aftenpostens kåring av Oslos beste sushi. I Cort Adelers gate 2 kan du bli forført av saftig kveite, scampi og hamachi, yppige kamskjell og store kongekrabber. Alex sushi har ulike typer menyer i forskjellige prisklasser.

Happolati

St. Olav Plass 2 byr nå på nordisk mat med smaker fra Asia etter at Ylajali flyttet ut av bygget. I fine omgivelser inspirert av nordisk- og japansk design, serverer Happolati retter som elg wontons, nudelsuppe, friterte råreker, elgmarg, kalvebrissel, samt and og blodvaffel.

Monica Strømdahl

Engebret Café

Dette er Norges eldste restaurant fra 1857, som i dag blant annet er kjent for sine middager i julebordsesongen. Engebret Café er en populær klassiker på Bankplassen 1, oppkalt etter sin grunnlegger Engebret Christoffersen. Aftenpostens anmelder var meget godt fornøy med maten, også utenom julebordssesongen.

Espedal, Jan Tomas

Bar Vulkan

Restaurant og bar i samme lokale rett utenfor Mathallen med en fantastisk takterasse og nydelig utsikt. I Maridalsveien 17 får du mye og god mat for pengene, for her tilbyr Bar Vulkan en 8-retter, servert i fire omganger, til 475 kr per person.

Ingar Storfjell