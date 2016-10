Her får du fish'n'chips

Til lunsj, middag, nattmat eller til dagen derpå - fish’n’chips kan spises når som helst på døgnet, så lenge frityrskorpen er sprø. Legg på ertestuing, tartarsaus eller engelsk malteddik ved siden av, så er lykken fullkommen. Her er en liste over noen restaranter som tilbyr delikatessen.

Fiskeriet, Youngstorget

Berg-Jacobsen Jon-Are / Aftenposten

En av Oslos mest kjente steder for fish’n’chips og denne har blitt kåret til byens beste av Aftenposten. Her kan du enten sitte rundt bardisken og spise for 159 kroner, eller ta med for 99 kroner.

Amundsen Bryggeri & Spiseri, Sentrum

Bjørke Magnus Knutsen

Spisestedet ligger like ved Oslo Rådhus og byr på klassisk gastropub-mat og et stort utvalg øl. Deres fish’n’chips serverers på tradisjonelt vis med hjemmelaget ertestuing og tartarsaus for 192 kroner.

Colonel Mustard, A. Kiellands plass

Borgen, Ørn

Gastropub på Alexander Kiellands Plass og tilbyr et stort antall brettspill til utlån. Her dypper de fersk torsk i ølrøre laget på Frydenlunds Pale Ale og serverer den med erter, tartarsaus og sitron.

The Dubliner, Kvadraturen

Monica Strømdahl

Den irske puben i Rådhusgata byr på masse livemusikk og et kjøkken som er åpent syv dager i uken. Tilbyr fish’n’chips for 178 kroner og for de som vil ha en blås, er det et lunt røykeområde.

Café Sjakk Matt, Vika

Berg-Jacobsen Jon-Are / Fossberg Harald

Oslos første café uten K åpnet dørene i 1983 og byr på panert torskefilet, pommes bistro, aioli og salat for 169 kroner. Spisestedet ligger i Haakon VII’s gt. rett bak Saga kino.

Lorry, Hegdehaugsveien

Ingar Storfjell

I Parkveien 12 holder ærverdige Lorry til. Den har vært i drift siden 1870-tallet og hjørnegården ble tegnet av arkitekt Bernhard Steckmest. Byr på fish’n’chips med tartarsaus for 177 kroner.

The Shamrock pub, Sentrum

Berg-Jacobsen Jon-Are

Hvis du er ute etter en skikkelig irsk pub for å innta fisk og poteter, bør du dra til Schleppegrells gate på Grünerløkka. Der kan du innta Shamrock’s famous Fish’n’chips - torskefilet i ølrøre med hjemmelaget coleslaw og majones.

Vesper Gastrobar, Barcode

Rolf Øhman

Vesper bar har åpnet dørene i Barcoderekken og er en gastropub med fokus på burgere, pubmat, øl og cocktails. Her får du Krispe croquettes av fisk, potet og dill servert med hjemmelaget tartarsaus for 95 kroner.

The Scotsman, Sentrum

jon-are berg-jacobsen

The Scotsman har holdt det gående helt siden 4. juli 1974 midt på Karl Johans gate. Her er det både livemusikk, shuffleboard, biljard, en haug TV-skjermer over fire etasjer. Fish’n’chips kan du spise for 174 kroner.

Grünerløkka Brygghus, Grünerløkka

Rolf Øhman

Klar for hjemmelaget chips, ertestuing og tartarsaus og engelsk malteddik ved siden av? Grünerløkka Brygghus er bygd opp rundt tradisjonell engelsk pubmat, og her får du retten for 170 kroner.

Den Gamle Major, Bogstadveien

Berg-Jacobsen Jon-Are

For 179 kroner får du fish’n’chips med ertepuré, kapers, syltet rødløk, curryremoulade og pommes frites til. Den Gamle Major har også ølabefalinger til rettene og et stort utvalg av ulike ølsorter.

Les alle våre anmeldelser her:

Restaurantguiden fra Osloby