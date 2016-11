Her finner du varme spisesteder i kulden

Kald på tær og fingre etter handlng i Oslo eller savner du en stor peis hjemme der flatskjermen henger? Mange av Oslos spisesteder har peis i lokalet, som setter ekstra fyr på måltidet. Sjekk ut disse knitrende restaurantene.

Eataly

Aleksander Andersen

Filosofien til Eataly er at man skal føle seg som hjemme, og restauranten på Aker Brygge tilbyr peis og lun atmosfære i uformelle omgivelser. Har mange klassiske italiensk retter og har både glutenfri pasta og pizza samt flere vegetarretter.

Adresse: Bryggetorget 18.

Holmenkollen restaurant

Dons Signe

Vakker utsikt og en gigantisk peis på den ene veggen er hva du får hvis du drar opp til Holmenkollen restaurant. Menyen byr på reinsdyrhjerte med traktkantarell, hjortetartar med løyrom, kveite med risoni og andebryst med spisskål.

Adresse: Holmenkollveien 119.

Mangiamo

Rolf Øhman

Mangiamo er et italiensk spisested midt i hjertet av Grünerløkka. Her får du både pizza, pasta, lasagne, samt flere spesiaiteter som penne piemontesei, bigoli allo scoglio e gamberoni. Peisen varmer godt med flere levende lys ved siden av.

Adresse: Thorvald Meyers gate 43A

Café Skansen

Berg-Jacobsen Jon-Are

Café Skansen er åpen syv dager i uken og er en koselig, uformell restaurant på Christiania Torg. Her får du alt fra grillet svinenakke, biff fra Vågehval til margbein og sildetallerken. Peisen er stor og åpen med glass på sidene og skaper fin stemning.

Adresse: Rådhusgt. 32

Gamle Raadhus

Storfjell Ingar

Vinterstid byr Lauritz Ruus i Gamle Raadhus på lunsj i et uformelt lokale med en stor, åpen peis midt på den ene langsiden. Her er det også middagsservering i november og desember med masse lutefisk, pinnekjøtt og annen julemat.

Adresse: Nedre Slottsgt. 1

Stortorvets Gjæstgiveri

Neegaard Dan P

Byggingen av dette bygget startet antakelig så langt tilbake som rundt 1700, og er i dag en uformell og stemningsfull restaurant som tilbyr tradisjonsmat med moderne vri. Her kan du varme kalde fingre på den store peisen og gå på jazzcafé hver lørdag.

Adresse: Grensen 1

Grefsenkollen restaurant

Vegard Wivestad Grøtt

Gammelt møter nytt i vakre Grefsenkollen som har en nydelig utsikt over Oslo by. I restaurantlokalet finner du et stort bisonhode over peisen og menyen byr på sesongens 3- eller 5-retter med blant annet kamskjell med jordskokk og breiflabb med chorizo.

Adresse: Grefsenkollveien 100.

Hos Thea

Stig B. Hansen

På Skillebekk ligger denne stayeren som har holdt det gående helt siden 1987. I vakre omgivelser og lun stemning, kan du titte på peisen mens du spiser braissert torsk med bacon, villkveite i hummersky eller norsk gårdsand med delikatesseløk.

Adresse: Gabels gate 11

Rorbua

Nordby Carl Martin

Rorbua vertshus har vært på Aker Brygge helt siden september 1990. I maritime omgivelser og en koselig peis, kan du nyte alt fra tørrfisksnacks til røkt hvalkjøtt og boknafisk. Tilbyr også dagens rett til fine 175 kr inkludert kaffe.

Adresse: Stranden 71

Savoia

Borgen, Ørn

Den italienske restauranter har plass til 75 sitteplasser og åpnet dørene i 2012 i Frognerveien. Her står italienske klassikere på menyen med mange pizzavarianter, og spisestedet tilbyr hjemmelagd iskrem og salsicciapølse og en stor, deilig peis.

Adresse: Frognerveien 1

Celsius mat & vinhus

Dons Signe

Restauranten holder til i Christianias nest eldste hus og har sågar Christianias eldste ildsted. Innerst inne i spisestedet er det en stor åpen peis som varmer godt, mens du gumler i deg reinsdyr, krabbekaker eller norsk lammecarré.

Adresse: Rådhusgata 19

Olivia

Espedal, Jan Tomas

Olivia på Tjuvholmen og Aker Brygge byr begge på¨store peiser, på Aker Brygge sågar i to etasjer. Der ligger pizzarestauranten i den gamle verkstedhallen, med enorm takhøyde og malte mursteinsvegger. Her får du tynn, italiensk pizza stekt i steinovn.

Adresse: Stranden 3