Her slipper du unna den norske julematen

Oslo byr på masse spennende mat fra mange ulike nasjonaliteter, og istedenfor mer ribbefett velger du ett av disse stedene i julen.

Txotx

Rolf Øhman

I Trondheimsveien 2 får du baskerstemning med pintxos og andre spanske spesialiteter. Den nye restauranten på Grünerløkka har fått fantastiske anmeldelser. Prøv ut kroketas de bacalao, chorizo à la sagardoa eller berberetoak (hjerteskjell med pancetta) – så kan lutefisken seile sin egen sjø.

Taco Republica

Dan P. Neegaard

Skikkelig mexicansk gatemat midt på sentrum østs nye paradegate. Taco Republica i Torggata satser på autentiske og økologiske råvarer, ingen halvfabrikata. Her trenger du ikke en skarp en til maten, men kan bare bestille noen av de deilige og spicy rettene på meney.

Jewel of India

Ingar Storfjell

Indisk restaurant i Oscarsgate med meny fra Punjab og Rajahstan. Hyggelig sted tre trinn ned fra gaten med meget god service og mange ulike retter å velge mellom. Kjør på med en masala lobster eller den gode vegetarretten Balti Dal – magen har godt av linser mer enn 2. servering ribbe.

Plah restaurant

Magnus Knutsen Bjørke

Moderne restaurant i Hegdehaugsveien som tilbyr et thai-europeisk kjøkken basert på norske råvarer. Bra utvalg med hvitviner fra Tyskland og Østerrike. Prøv kongekrabbe med rød curry eller medisinsuppe med andebryst, tapioca og Shimeji sopp.

Brasserie France

Jon-Are Berg-Jacobsen

En institusjon i Øvre Slottsgate 16 som har holdt det gående helt siden 1979. Her får du klassiske franske retter av kyndige servitører midt i sentrum. Start med noen østers før dere prøver husets deilige bouillabaisse. Ostetrallen og dessertvognen er et must til slutt.

Restaurant Dinner

Aleksander Andersen

Kinesisk klassiker i Stortingsgt. 22 som spesialiserer seg på retter fra Szechuan og Kanton. Spesialiteten er crispy duck som må forhåndsbestilles – og det bør du! Da glemmer du fort den halvtørre julekalkunen. Prøv også ut noen av de gode fisk- og skalldyrrettene med masse smak småhissige krydring.

Happolati

Monica Strømdahl

Oslo byr på mange restauranter som kombinerer norsk og asiatisk mat. En av de beste er Happolati på St. Olavs plass 2, der folk med bakgrunn fra bl.a. Arakataka og Ylajali byr nydelige smaker. Sjekk ut de karamelliserte bao-ene til dessert.

Ruffino

Jan T. Espedal

Populær Italiensk restaurant i Arbins gate 1. Bytt ut ribbe og pinnekjøtt med herlige, hjemmelagde pastaretter som mezzelune fylt med breiflabb i en tomatbasert saus eller spaghetti med blåskjell, kongereker og kamskjell med concassè av tomater, hvitvin, hvitløk og persille.

Gangnam Korean restaurant

Monica Strømdahl

I Munkedamsveien 59 ligger denne restauranten som lager tradisjonelle koreanske retter. Prøv Korean Fried Chicken i soybasert saus med hvitløk eller wokkede moden kimchi og svinekjøtt med pannestekt tofu.

Hai Café

Jan T. Espedal

Har du brukt opp nesten alle pengene på julegaver, kan det lønne seg å ta turen innom vietnamesiske Hai Café i Calmeyers gate 6. Her får du noen av byens beste vårruller, Pho-suppe eller deilige nudler. Prisen er en julegave i seg selv.